ट्रेन में किन्नरों की बदसलूकी! समझाने पर उल्टा भड़के, कैमरा देख बदल लिए सुर

Train Ka Video: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में कुछ दिखता है कि कुछ किन्नर ट्रेन की जनरल बोगी में यात्रियों से पैसे मांग रहे है और इसी के साथ उनके साथ जोर जोर से बहस भी कर रहे हैं. अब ये पूरा ड्रामा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है​ जिसने लोगों के बीच बहस छेड़ दी है.

कैसे पैसे मांग रहे थे किन्नर?

अक्सर आपने देखा होगा कि बस या ट्रेन की जनरल बोगी में​ किन्नर आ जाते हैं और यात्रियों से पैसे मांगने लगते हैं. ऐसा ही कुछ इस विडियो में होता नजर आ रहा है. ट्रेन की जनरल बोगी यात्रियों से खचाखच भरी है, ऐसे में कुछ किन्नर आते हैं और असभ्य भाषा में बात करने लगते हैं. तू तड़ाक करके पैसे मांगने लगते हैं. इनको देखकर लगता है कि ये पैसे मांगने नहीं बल्कि कोई वसूली करने आए हैं. वे यात्रियों के बीच खड़े होकर ऊंची आवाज में झगड़ा करने लगते हैं और जबरन पैसे लेने पर अड़ जाते हैं. इस दौरान वहां मौजूद एक शख्स इनको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन किन्नर उस शख्स पर ही चिल्लाने लगते हैं. वे भूल जाते हैं कि ये शख्स सेल्फी वीडियो बना रहा है. मामला तब पलटता है जब ये शख्स कहता है, “अब ये वीडियो आरपीएफ को भेजा जाएगा.” ये सुनते ही किन्नरों की भाषा में थोड़ी नरमी आती है और वहां मौजूद बाकी यात्री भी इस शख्स के समर्थन में हो जाते हैं. अब ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और लोगों के बीच एक बार फिर ये बहस छेड़ दी कि क्या इस तरह किन्नरों द्वारा जबरन वसूली जैसा व्यवहार सही है.

ट्रेन में....

ट्रेन में....

खुलेआम चल रही है लूट.... pic.twitter.com/WmNSHbHJ7o — Mahtab Siddiqui (@Mahtab_Siddiqu1) October 20, 2025

किसने शेयर किया ये वीडियो?

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Mahtab_Siddiqu1 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और अभी तक इस पोस्ट पर 1 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख रहे हैं. एक यूजर ने ​कमेंट करते हुए लिखा, ये किन्नर हैं ये ऐसे ही जबरन दादागिरी से पैसे वसूलते हैं, इन लोगों पर कोई कानूनी एक्शन नहीं होता है.

Viral Video: वीडियो में आगे दिखता है कि जैसे ही शख्स उन्हें रोकता है तो किन्नर सफाई देते हैं कि “हमारी भाषा ही ऐसी है।” इस पर वह व्यक्ति कहता है, “तुम लोग वसूली कर रहे हो क्या?” इतना सुनते ही किन्नर और भी गुस्से में आ जाते हैं और बदतमीजी करने लगते हैं.