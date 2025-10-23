Advertisement
trendingNow12972193
Hindi Newsजरा हटके

ट्रेन में किन्नरों की बदसलूकी! समझाने पर उल्टा भड़के, कैमरा देख बदल लिए सुर

Train Ka Video: बस हो या ट्रेन, किन्नर मांगते हुए मिल ही जाते हैं. इस बार किन्नर ट्रेन की जनरल बोगी में जबरन पैसे वसूलते नजर आए. इनता ही नहीं जब इन्हें समझाने की कोशिश की गई तो उल्टा झगड़ा करने लगे. वीडियो बनते देख पलटी बाजी और फिर...

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 23, 2025, 12:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रेन में किन्नरों की बदसलूकी! समझाने पर उल्टा भड़के, कैमरा देख बदल लिए सुर

Train Ka Video: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में कुछ दिखता है कि कुछ किन्नर ट्रेन की जनरल बोगी में यात्रियों से पैसे मांग रहे है और इसी के साथ उनके साथ जोर जोर से बहस भी कर रहे हैं. अब ये पूरा ड्रामा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है​ जिसने लोगों के बीच बहस छेड़ दी है.

कैसे पैसे मांग रहे थे किन्नर?
अक्सर आपने देखा होगा कि बस या ट्रेन की जनरल बोगी में​ किन्नर आ जाते हैं और यात्रियों से पैसे मांगने लगते हैं. ऐसा ही कुछ इस विडियो में होता नजर आ रहा है. ट्रेन की जनरल बोगी यात्रियों से खचाखच भरी है, ऐसे में कुछ किन्नर आते हैं और असभ्य भाषा में बात करने लगते हैं. तू तड़ाक करके पैसे मांगने लगते हैं. इनको देखकर लगता है कि ये पैसे मांगने नहीं बल्कि कोई वसूली करने आए हैं. वे यात्रियों के बीच खड़े होकर ऊंची आवाज में झगड़ा करने लगते हैं और जबरन पैसे लेने पर अड़ जाते हैं. इस दौरान वहां मौजूद एक शख्स इनको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन किन्नर उस शख्स पर ही चिल्लाने लगते हैं. वे भूल जाते हैं कि ये शख्स सेल्फी वीडियो बना रहा है. मामला तब पलटता है जब ये शख्स कहता है,  “अब ये वीडियो आरपीएफ को भेजा जाएगा.” ये सुनते ही किन्नरों की भाषा में थोड़ी नरमी आती है और वहां मौजूद बाकी यात्री भी इस शख्स के समर्थन में हो जाते हैं. अब ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और लोगों के बीच एक बार फिर ये बहस छेड़ दी कि क्या इस तरह किन्नरों द्वारा जबरन वसूली जैसा व्यवहार सही है.
यह भी पढ़ें: 1, 2 या 3 नहीं... गर्भ में पल रहे थे इतने बच्चे, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देख उड़े पति के हेश!
 

किसने शेयर किया ये वीडियो?
इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Mahtab_Siddiqu1 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और अभी तक इस पोस्ट पर 1 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख रहे हैं. एक यूजर ने ​कमेंट करते हुए लिखा, ये किन्नर हैं ये ऐसे ही जबरन दादागिरी से पैसे वसूलते हैं, इन लोगों पर कोई कानूनी एक्शन नहीं होता है.

Viral Video: वीडियो में आगे दिखता है कि जैसे ही शख्स उन्हें रोकता है तो किन्नर सफाई देते हैं कि “हमारी भाषा ही ऐसी है।” इस पर वह व्यक्ति कहता है, “तुम लोग वसूली कर रहे हो क्या?” इतना सुनते ही किन्नर और भी गुस्से में आ जाते हैं और बदतमीजी करने लगते हैं.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

transgenderTrain

Trending news

रेल हादसे में पति खोया, 21 साल बाद मुआवजे का फैसला आया तो लापता मिली फिर क्या हुआ
Supreme Court News
रेल हादसे में पति खोया, 21 साल बाद मुआवजे का फैसला आया तो लापता मिली फिर क्या हुआ
या अल्‍लाह ये क्या हो गया! आंखों के सामने जिंदगी भर की कमाई, दस्तावेज सब जलकर खाक
habba kadal
या अल्‍लाह ये क्या हो गया! आंखों के सामने जिंदगी भर की कमाई, दस्तावेज सब जलकर खाक
बचके रहना... आसियान समिट में नहीं जाएंगे PM, कांग्रेस का कटाक्ष- किससे काट रहे कन्नी
ASEAN summit
बचके रहना... आसियान समिट में नहीं जाएंगे PM, कांग्रेस का कटाक्ष- किससे काट रहे कन्नी
राष्ट्रपति मुर्मू भगवान के दर्शन करने सिर पर सफेद गठरी लेकर क्यों गईं? उसमें क्या था
President of India
राष्ट्रपति मुर्मू भगवान के दर्शन करने सिर पर सफेद गठरी लेकर क्यों गईं? उसमें क्या था
कश्मीर में आगा Vs आगा Vs आगा की दिलचस्प फाइट, शिया बहुल इलाके में BJP ने खेला दांव
jammu kashmir news
कश्मीर में आगा Vs आगा Vs आगा की दिलचस्प फाइट, शिया बहुल इलाके में BJP ने खेला दांव
'सियासी जीवन के अंतिम चरण में पिता', कर्नाटक CM के बेटे के बयान से सियाची भूचाल
Siddaramaiah
'सियासी जीवन के अंतिम चरण में पिता', कर्नाटक CM के बेटे के बयान से सियाची भूचाल
जिन 8 भारतीयों को समुंदर से उठा ले गई बांग्लादेशी नौसेना, कौन हैं वो लोग?
fishermen
जिन 8 भारतीयों को समुंदर से उठा ले गई बांग्लादेशी नौसेना, कौन हैं वो लोग?
मलेशिया नहीं जाएंगे PM Modi...अब वर्चुअली होंगे शामिल, ट्रंप ने फिर किया झूठा दावा
ASEAN Conference
मलेशिया नहीं जाएंगे PM Modi...अब वर्चुअली होंगे शामिल, ट्रंप ने फिर किया झूठा दावा
शेर का बेटा कौन? बिहार की राजनीति में चिराग पासवान के कलावे पर किसने जताई आपत्ति
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
शेर का बेटा कौन? बिहार की राजनीति में चिराग पासवान के कलावे पर किसने जताई आपत्ति
अरब सागर का ‘मोंथा’ चक्रवात मचाएगा कहर, 23, 24, 25 अक्टूबर को बारिश का प्रचंड रूप
IMD
अरब सागर का ‘मोंथा’ चक्रवात मचाएगा कहर, 23, 24, 25 अक्टूबर को बारिश का प्रचंड रूप