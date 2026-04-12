Advertisement
trendingNow13176057
Hindi Newsजरा हटकेट्रेन के अंदर ओम जय जगदीश हरे, कोच में दिखा मंदिर; महिला यात्रियों ने की आरती, वीडियो हुआ वायरल

ट्रेन के अंदर 'ओम जय जगदीश हरे', कोच में दिखा मंदिर; महिला यात्रियों ने की आरती, वीडियो हुआ वायरल

Train Mai Mandir Ka Video: सोशल मीडिया पर ट्रेन के अंदर का एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है. वीडियो में दिखता है कि महिलाएं पूरा पाठ कर रही हैं. ट्रेन में बने मंदिर बना हुआ है जहां महिला यात्रियों न भगवान विष्णु जी की आरती 'ओम जय जगदीश हरे' की. 

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 12, 2026, 04:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोटो क्रेडिट: X Post @mrjethwani1
फोटो क्रेडिट: X Post @mrjethwani1

Train  Ka Video: रेलवे से जुड़े वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते रहते हैं. कहीं महिला के हाथ जोड़ने पर वंदे भारत एक्सप्रेस रुक जाती है तो कोई गंदगी और यात्रियों के जीरो सिविक सेंस को लेकर अपनी बात रखता है. इसी बीच ट्रेन के अंदर का एक अनोखा वीडियो सामने आया है. इस बार किसी सीट के चक्कर में यात्रियों में लड़ाई नहीं हो रही है, बल्कि ट्रेन के अंदर पूजा पाठ किया जा रहा है. जी हां, कोच के अंदर ही मंदिर बना लिया है और महिला यात्री भगवान की आरती करती नजर आ रही हैं. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. 

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कोच के अंदर अपर सीट पर मंदिर बना हुआ है. वहां मां लक्ष्ती के साथ कई देवी देवताओं की तस्वीर रखी हैं और पूरी सीट को मंदिर की तरह फूलों से सजाया गया है. इस दौरान महिलाएं आरती की थाली लेकर पूजा कर रही है. महिलाएं विष्णु जी की आरती 'ओम जय जगदीश हरे' गा रही हैं और पूरा भक्तिमय माहौल बना हुआ है. चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं. 

यह भी पढ़ें: कुत्ते पर फ्यूल टैंक बांधकर तेल लेने पहुंचा शख्स, पेट्रोल पंप वाले भी रह गए हैरान, वीडियो हुआ वायरल

Add Zee News as a Preferred Source

 

किसने पोस्ट किया वीडियो?

वायरल हो रहा वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @mrjethwani1 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 1.3 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देख बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया दे रहे हैं. 

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

एक यूजर ने लिखा, उन्होंने शायद पूरा कोच बुक कर लिया है या सीट के पैसे दे दिए होंगे. इसमें क्या गलत है? अगर उन्होंने पूरी सीट के लिए पैसे दे दिए हैं तो वो जो चाहें कर सकते हैं. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, सोचो तुम 36 घंटे ट्रैवल के लिए 3 घंटे पहले टिकट बुक करो और ट्रेन में जाते ही ये नजारा दिखे. अगर मेरे साथ ऐसा हो तो मैं वापस घर चला जाऊंगा.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

TAGS

Om Jai Jagdish HareTrain Ka Video

Trending news

16 से 18 अप्रैल तक सदन में मौजूद रहें सांसद...भाजपा ने जारी किया व्हिप
BJP issues whip
16 से 18 अप्रैल तक सदन में मौजूद रहें सांसद...भाजपा ने जारी किया व्हिप
नारी शक्ति बिल पर खरगे का PM मोदी को खत: सरकार की मंशा पर उठाए बड़े सवाल, की यह मांग
Mallikarjun Kharge letter
नारी शक्ति बिल पर खरगे का PM मोदी को खत: सरकार की मंशा पर उठाए बड़े सवाल, की यह मांग
बुलडोजर चलाओ... बंगाल में 'राम राज' पर छिड़ा संग्राम,ये क्या बोल गए ममता के मंत्री
West Bengal Election 2026
बुलडोजर चलाओ... बंगाल में 'राम राज' पर छिड़ा संग्राम,ये क्या बोल गए ममता के मंत्री
'गाजी के टारगेट पर विक्रांत', दुश्मन के घर में बैठी जासूस बेटी ने भेजा मैसेज और...
India Pakistan News in Hindi
'गाजी के टारगेट पर विक्रांत', दुश्मन के घर में बैठी जासूस बेटी ने भेजा मैसेज और...
जब ईरानी सैनिकों ने दिल्ली में मचाया था कत्लेआम, हिंदुओं की लाशों से पटी थी सड़कें
Nadir Shah
जब ईरानी सैनिकों ने दिल्ली में मचाया था कत्लेआम, हिंदुओं की लाशों से पटी थी सड़कें
दिल्ली से लेकर राजस्थान तक तापमान में उछाल…क्या खतरनाक गर्मी ने दे दी है दस्तक?
weather update
दिल्ली से लेकर राजस्थान तक तापमान में उछाल…क्या खतरनाक गर्मी ने दे दी है दस्तक?
आंखों में मक्का-मदीना, साधु-संतों से नफरत! क्या ये पैंतरे TMC को बनाए पाएंगे विजेता?
DNA
आंखों में मक्का-मदीना, साधु-संतों से नफरत! क्या ये पैंतरे TMC को बनाए पाएंगे विजेता?
8वीं की किताब से मराठा साम्राज्य का नक्शा हटा, NCERT के फैसले पर बढ़ा विवाद
NCERT
8वीं की किताब से मराठा साम्राज्य का नक्शा हटा, NCERT के फैसले पर बढ़ा विवाद
भारत का वो गजब राज्य, जिसे कहा जाता है 'भांग कैपिटल', हजारों एकड़ में उगती है फसल
India Interesting Facts in Hindi
भारत का वो गजब राज्य, जिसे कहा जाता है 'भांग कैपिटल', हजारों एकड़ में उगती है फसल
ग्रेजुएशन वाली टोपी, मेडल और साइकिल पर पापा का साथ... बिटिया की मुस्कान ने जीता दिल
viral
ग्रेजुएशन वाली टोपी, मेडल और साइकिल पर पापा का साथ... बिटिया की मुस्कान ने जीता दिल