ट्रेन के अंदर 'ओम जय जगदीश हरे', कोच में दिखा मंदिर; महिला यात्रियों ने की आरती, वीडियो हुआ वायरल

Train Ka Video: रेलवे से जुड़े वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते रहते हैं. कहीं महिला के हाथ जोड़ने पर वंदे भारत एक्सप्रेस रुक जाती है तो कोई गंदगी और यात्रियों के जीरो सिविक सेंस को लेकर अपनी बात रखता है. इसी बीच ट्रेन के अंदर का एक अनोखा वीडियो सामने आया है. इस बार किसी सीट के चक्कर में यात्रियों में लड़ाई नहीं हो रही है, बल्कि ट्रेन के अंदर पूजा पाठ किया जा रहा है. जी हां, कोच के अंदर ही मंदिर बना लिया है और महिला यात्री भगवान की आरती करती नजर आ रही हैं. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कोच के अंदर अपर सीट पर मंदिर बना हुआ है. वहां मां लक्ष्ती के साथ कई देवी देवताओं की तस्वीर रखी हैं और पूरी सीट को मंदिर की तरह फूलों से सजाया गया है. इस दौरान महिलाएं आरती की थाली लेकर पूजा कर रही है. महिलाएं विष्णु जी की आरती 'ओम जय जगदीश हरे' गा रही हैं और पूरा भक्तिमय माहौल बना हुआ है. चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं.

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किसने पोस्ट किया वीडियो?

वायरल हो रहा वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @mrjethwani1 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 1.3 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देख बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

Welcome to the new India my Fraands pic.twitter.com/93pTouMoBp — Manish RJ (@mrjethwani1) April 11, 2026

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

एक यूजर ने लिखा, उन्होंने शायद पूरा कोच बुक कर लिया है या सीट के पैसे दे दिए होंगे. इसमें क्या गलत है? अगर उन्होंने पूरी सीट के लिए पैसे दे दिए हैं तो वो जो चाहें कर सकते हैं. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, सोचो तुम 36 घंटे ट्रैवल के लिए 3 घंटे पहले टिकट बुक करो और ट्रेन में जाते ही ये नजारा दिखे. अगर मेरे साथ ऐसा हो तो मैं वापस घर चला जाऊंगा.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.