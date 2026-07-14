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चलती ट्रेन में पूजा-पाठ का VIDEO हुआ वायरल, लोगों ने उठाए सवाल; रेलवे ने बताई पूरी सच्चाई

चलती ट्रेन के अंदर पूजा-पाठ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक पुजारी ट्रेन के कोच के अंदर पूजा करते दिखाई देते हैं, जबकि आसपास बैठे लोग धार्मिक अनुष्ठान में शामिल नजर आते हैं. वीडियो सामने आने के बाद कई लोगों ने सवाल उठाए कि क्या रेलवे अब ट्रेनों में इस तरह के कार्यक्रमों की अनुमति देता है?

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 14, 2026, 06:11 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 06:23 AM IST
चलती ट्रेन में पूजा-पाठ का VIDEO हुआ वायरल, लोगों ने उठाए सवाल; रेलवे ने बताई पूरी सच्चाई
Image Credit: Image credit: X/@SocialistSpirit

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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