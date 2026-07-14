चलती ट्रेन में पूजा-पाठ का VIDEO हुआ वायरल, लोगों ने उठाए सवाल; रेलवे ने बताई पूरी सच्चाई

सोशल मीडिया पर हर दिन ट्रेनों से जुड़े कई वीडियो वायरल होते रहते हैं. कभी डांस, कभी गाना, तो कभी किसी यात्री का अनोखा अंदाज लोगों का ध्यान खींच लेता है. लेकिन इस बार वायरल हुआ वीडियो थोड़ा अलग था. वीडियो में एक पुजारी चलती ट्रेन के अंदर पूजा करते दिखाई देते हैं.
उनके सामने पूजा की सामग्री रखी हुई है और आसपास सफेद कपड़े पहने कई लोग धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हैं. पहली नजर में ऐसा लगता है कि यह पूजा किसी सामान्य ट्रेन के डिब्बे में हो रही है. यही वजह रही कि वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने तरह-तरह की बातें शुरू कर दीं. बढ़ती चर्चा के बीच नॉर्दर्न रेलवे को खुद सामने आकर पूरे मामले की सच्चाई बतानी पड़ी.
वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तो कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि क्या रेलवे ने यात्रियों को चलती ट्रेन में पूजा या धार्मिक कार्यक्रम करने की इजाजत दे दी है? कुछ लोगों ने इसे अनोखा बताया, जबकि कुछ ने सुरक्षा और नियमों को लेकर चिंता भी जताई. कई लोगों का कहना था कि अगर यह सामान्य कोच में हुआ है, तो इससे दूसरे यात्रियों को परेशानी हो सकती थी. वहीं, कुछ यूजर्स ने रेलवे से पूरे मामले पर सफाई देने की मांग भी की. सोशल मीडिया पर बढ़ती बहस के बाद आखिरकार नॉर्दर्न रेलवे ने इस पूरे मामले पर आधिकारिक जानकारी साझा की.
ट्रेन में नमाज़ पढ़ने पर भावनाएं आहत हो जाती हैं...
ट्रेन के केबिन में हनीमून का सरप्राइज देने पर संस्कृति खतरे में आ जाती है और TTE सस्पेंड हो जाता है...
लेकिन जब भारतीय रेलवे के एक वीआईपी सैलून कोच (Saloon Coach) के अंदर बकायदा पंडितों को बुलाकर, चलती ट्रेन में पूरा तामझाम… pic.twitter.com/7use0bmfde
— Sudhanshu Yadav (@SocialistSpirit) July 12, 2026
नॉर्दर्न रेलवे ने स्पष्ट किया कि वायरल वीडियो किसी सामान्य यात्री डिब्बे का नहीं है. जिस कोच में पूजा हुई, वह एक प्राइवेट सैलून कोच था, जिसे पूरे समूह ने पहले से बुक कराया था. रेलवे के अनुसार, इस सैलून कोच की बुकिंग आईआरसीटीसी के जरिए की गई थी. इसके लिए समूह ने करीब 3,08,580 रुपये का भुगतान भी किया था. यह सैलून कोच 10 जुलाई को नई दिल्ली से मुंबई जाने वाली पश्चिम एक्सप्रेस के साथ जोड़ा गया था. इसका मतलब यह पूरी तरह निजी इस्तेमाल के लिए आरक्षित कोच था.
रेलवे ने अपने बयान में कहा कि सैलून कोच को चलाने की अनुमति सभी जरूरी नियमों और परिचालन स्थिति को ध्यान में रखते हुए दी गई थी. रेलवे ने यह भी साफ किया कि इस कार्यक्रम की वजह से ट्रेन की सुरक्षा, समय या दूसरे यात्रियों की सुविधा पर किसी तरह का असर नहीं पड़ा. किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ और पूरी यात्रा सामान्य तरीके से पूरी हुई. रेलवे के अनुसार, वीडियो में दिखाई दे रहा अभिषेक और पूजा उसी निजी सैलून कोच के अंदर हो रही थी, जिसे संबंधित समूह ने अपने लिए बुक किया था.
वीडियो वायरल होने के बाद बहुत से लोगों को पहली बार पता चला कि भारतीय रेलवे में सैलून कोच जैसी सुविधा भी मौजूद है. दरअसल, सैलून कोच रेलवे का एक विशेष डिब्बा होता है, जिसे निजी तौर पर किराये पर लिया जा सकता है. इसका इस्तेमाल परिवार, बड़े समूह या खास कार्यक्रमों के लिए किया जाता है. इन कोचों में सामान्य डिब्बों की तुलना में ज्यादा सुविधाएं होती हैं. यात्रियों को प्राइवेसी भी मिलती है और पूरा कोच सिर्फ उसी समूह के लिए आरक्षित रहता है. हालांकि, इसकी बुकिंग के लिए तय प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है और अच्छा-खासा किराया भी देना होता है.
रेलवे की सफाई आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की राय भी बदलती नजर आई. कई यूजर्स ने कहा कि अगर पूरा कोच निजी तौर पर बुक किया गया था, तो इसमें किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ. कुछ लोगों ने लिखा कि पहली बार पता चला कि ट्रेन का पूरा सैलून कोच भी किराये पर लिया जा सकता है. वहीं, कुछ लोगों ने इसे भारतीय रेलवे की कम चर्चित सुविधा बताया. हालांकि, कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि वायरल वीडियो देखकर बिना पूरी जानकारी के निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए. अगर रेलवे ने समय रहते सफाई नहीं दी होती, तो लोगों में गलतफहमी बनी रहती.
पिछले कुछ समय में भारतीय ट्रेनों से जुड़े कई अनोखे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं. अभी कुछ दिन पहले 'हनीमून कोच' को लेकर भी खूब चर्चा हुई थी. अब चलती ट्रेन में पूजा का वीडियो लोगों की उत्सुकता का कारण बन गया. ऐसे वीडियो अक्सर लोगों का ध्यान खींचते हैं, लेकिन कई बार पूरी जानकारी सामने आने के बाद ही असली तस्वीर साफ होती है.