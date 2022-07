Train की पटरी पर लगी भीषण आग, सामने आया चौंकाने वाला कारण

Train Ticket: भारत में इस समय मानसून का दौर शुरू हुआ है. इसके बावजूद भी देश के कई हिस्सों में गर्मी पड़ रही है तो कहीं तेज बारिश हो रही है. मानसून का कमोबेश यही हाल ब्रिटेन में भी है. इसी कड़ी में भीषण गर्मी के चलते लंदन में ट्रेन की पटरियों में आग लग गई. यह सब तब हुआ जब अचानक वहां पटरियों के बीच में आग की लपटें निकलने लगीं.

जलने लगी पटरियां

दरअसल, यह घटना लंदन स्थित वैंड्सवर्थ रोड और विक्टोरिया के बीच एक रेलवे ट्रैक की है. एक्सप्रेस डॉट यूके की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहां गर्मी ज्यादा होने के कारण पटरियां जलने लगीं. सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर भी वायरल हुई है. जैसे ही यह सूचना संबंधित रेलवे विभाग और लंदन फायर ब्रिगेड को लगी तो आग को तत्काल बुझाया गया.

क्या ये थी आग की वजह?

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जहां आग लगी है वहां पटरियों के बीच में लड़की के कुछ पार्ट्स लगे हुए थे. शायद यही कारण है कि उनमें आग लग गई. हालांकि आग बुझने तक इस रुट को डायवर्ट कर दिया गया था. रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि लाइन के किनारे लगी आग पर त्वरित प्रतिक्रिया दी गई और बाधित सेवा को फिर से शुरू किया गया.

आग की तस्वीर की शेयर

अपने एक ट्वीट में दक्षिण पूर्व रेलवे के प्रबंध निदेशक स्टीव व्हाइट ने ट्विटर पर आग की एक तस्वीर शेयर की है. इस ट्वीट में उन्होंने आग पर तुरंत एक्शन लेने के लिए रेल विभाग और लंदन फायर ब्रिगेड को धन्यवाद भी कहा है.

