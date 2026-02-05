Advertisement
टांगें तोड़ दूंगी तेरी... पैसे न मिलने पर गुस्साई ट्रांसजेंडर ने थूक दिया गुटखा, लड़की संग ऑन कैमरा हुई शर्मनाक हरकत

टांगें तोड़ दूंगी तेरी... पैसे न मिलने पर गुस्साई ट्रांसजेंडर ने थूक दिया गुटखा, लड़की संग ऑन कैमरा हुई शर्मनाक हरकत

Metro Viral Video: मेट्रो स्टेशन पर एक लड़की से पैसे मांगने के बाद मना करने पर एक ट्रांस महिला द्वारा उस पर गुटखा थूकने का वीडियो वायरल हो गया है, जिससे लोगों में गुस्सा और सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 05, 2026, 06:55 AM IST
टांगें तोड़ दूंगी तेरी... पैसे न मिलने पर गुस्साई ट्रांसजेंडर ने थूक दिया गुटखा, लड़की संग ऑन कैमरा हुई शर्मनाक हरकत

Transgender Incident: सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो ने लोगों को झकझोर दिया है, जिसमें एक ट्रांस महिला मेट्रो स्टेशन पर एक लड़की से पैसे मांगते हुए दिखती है. लड़की के मना करने पर मामला बिगड़ जाता है और कथित तौर पर उस पर गुटखा थूक दिया जाता है. वीडियो में यह पूरी बहस और तनाव साफ देखा जा सकता है, हालांकि यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि यह किस मेट्रो स्टेशन पर हुआ.

यह भी पढ़ें: Video: जब मंदिर के बाहर खुद 'छोटा महादेव' बनकर आशीर्वाद देने लगा ये बच्चा, वीडियो देख भर आएंगी आंखें

क्या पैसे मांगने से शुरू हुआ विवाद?

वीडियो के अनुसार, ट्रांस महिला पहले लड़की के पास जाकर उसे आशीर्वाद देने के बदले पैसे मांगती है. लड़की जब साफ तौर पर इनकार करती है, तब ट्रांस महिला उसे बददुआ देने की बात कहती है और उसी दौरान उस पर थूक देती है. यह पल कैमरे में कैद हो जाता है, जिससे लड़की खुद भी हैरान और गुस्से में दिखाई देती है. रिकॉर्डिंग में लड़की ट्रांस महिला से सवाल करती है कि उसने ऐसा क्यों किया और बताती है कि सब कुछ कैमरे में कैद हो गया है. ट्रांस महिला अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करती है और फिर वीडियो डिलीट करने को कहती है.

 

 

यह भी पढ़ें: Knowledge News: पाकिस्तान का नाम किस भारतीय ने रखा था? 1947 नहीं, 1928 में ही तय हो गया था नाम

क्या धमकियां भी दी गईं?

लड़की का दावा है कि ट्रांस महिला उसके पैर तोड़ने की धमकी देती है, जिस पर लड़की कहती है कि फिर वहां से चली जाओ. यह सब एक सार्वजनिक जगह पर हो रहा था, जिससे लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. कई यूजर्स ने लिखा कि ऐसे अनुभव लोगों को मानसिक रूप से डराते हैं और यह एक गंभीर समस्या बनती जा रही है. कुछ लोगों ने मांग की कि ऐसे मामलों में सख्त कानून और कार्रवाई होनी चाहिए.

अब तक यह साफ नहीं है कि पुलिस या मेट्रो प्रशासन ने इस घटना पर कोई कानूनी कदम उठाया है या नहीं. लेकिन इस वीडियो ने पब्लिक स्पेस में सुरक्षा, सम्मान और कानून के पालन को लेकर एक बार फिर बड़ी बहस छेड़ दी है.

