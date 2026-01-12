Advertisement
ट्रेन में पैसे मांगने आई ट्रांसजेंडर, देखते ही फफक-ففक कर क्यों रो पड़ा लड़का? इंसानियत की तस्वीरें हुईं वायरल

ट्रेन में पैसे मांगने आई ट्रांसजेंडर, देखते ही फफक-फफक कर क्यों रो पड़ा लड़का? इंसानियत की तस्वीरें हुईं वायरल

ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के अनुभव अक्सर एक जैसे बताए जाते हैं, जहां ट्रांसजेंडर समुदाय के कुछ लोग पैसे मांगते नजर आते हैं. बड़े शहर हों या छोटे कस्बे, समय के साथ इन अनुभवों ने लोगों के मन में एक तय छवि बना दी है.

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 12, 2026, 03:06 PM IST
ट्रेन में पैसे मांगने आई ट्रांसजेंडर, देखते ही फफक-फफक कर क्यों रो पड़ा लड़का? इंसानियत की तस्वीरें हुईं वायरल

Viral Photos: ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के अनुभव अक्सर एक जैसे बताए जाते हैं, जहां ट्रांसजेंडर समुदाय के कुछ लोग पैसे मांगते नजर आते हैं. बड़े शहर हों या छोटे कस्बे, समय के साथ इन अनुभवों ने लोगों के मन में एक तय छवि बना दी है. लेकिन बिहार से सामने आई यह घटना उसी धारणा को चुनौती देती नजर आ रही है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही दो तस्वीरों ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है. पहली तस्वीर में एक युवक ट्रेन के डिब्बे में ट्रांसजेंडर महिला के सामने फूट-फूट कर रोता दिख रहा है. दूसरी तस्वीर में वही ट्रांसजेंडर महिला अपना पर्स खोलती नजर आ रही है. इन तस्वीरों के पीछे की कहानी जानकर लोग भावुक हो रहे हैं.

यह भी पढ़ें: केक देने गया Zomato Delivery Boy, दरवाजा खुलते ही उसकी आंखों से क्यों बहने लगे आंसू? जानिए पूरी कहानी

यह घटना कहां और कैसे हुई?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह ट्रेन बिहार के समस्तीपुर से सुबह के समय रवाना हुई थी. डिब्बे में एक युवक अकेला बैठा था, जो काफी परेशान और चुप नजर आ रहा था. तभी एक ट्रांसजेंडर महिला उसके पास पहुंची और सामान्य तौर पर पैसे मांगते हुए उसके सिर पर हाथ रखा. जैसे ही ट्रांसजेंडर महिला ने पैसे मांगे, युवक खुद को रोक नहीं पाया. उसने रोते हुए कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं और वह पिछले दो दिनों से भूखा है. यह सुनते ही उसका दर्द छलक पड़ा और वह जोर-जोर से रोने लगा.

इंसानियत ने परंपरा पर कैसे जीत हासिल की?

युवक की बात सुनकर ट्रांसजेंडर महिला का व्यवहार पूरी तरह बदल गया. उसने तुरंत उससे पैसे लेने के बजाय उसे खुद पैसे देने की बात कही, ताकि वह खाना खरीद सके. महिला ने अपना पर्स खोला और पैसे निकालकर युवक की ओर बढ़ा दिए. भावनाओं से भरा युवक पहले तो पैसे लेने से इनकार करता रहा और रोता रहा. लेकिन ट्रांसजेंडर महिला ने उसे जबरदस्ती पैसे उसके हाथ में रख दिए और मुस्कुराते हुए कहा कि आज हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं. यह पल ट्रेन के डिब्बे में मौजूद लोगों के लिए भी बेहद भावुक था.

यह भी पढ़ें: 36 साल तक मर्द बनकर क्यों जी ये महिला? बेटी के लिए पूरी जिंदगी बदल डाली खुद की पहचान, जानें रुला देने वाला किस्सा

सोशल मीडिया पर लोगों ने कैसे प्रतिक्रिया दी?

तस्वीरें वायरल होते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा कि जैसे हर इंसान अच्छा नहीं होता, वैसे ही हर ट्रांसजेंडर बुरा नहीं होता. दूसरे ने कहा कि दुनिया में अब भी इंसानियत बाकी है. कई लोगों ने इस घटना को देखकर खुद के रो पड़ने की बात भी कही. हालांकि रेलवे या किसी आधिकारिक एजेंसी ने इन तस्वीरों की पुष्टि नहीं की है. जी न्यूज इस खबर की पुष्टि नहीं करता है. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. 

