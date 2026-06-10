/खोपड़ी है कांच की और दिमाग के अंदर से देखती हैं आंखें! मिलिए गहरे समंदर की सबसे जादुई मछली से, नाम है...

Pacific Barreleye Fish: समंदर की गहराइयों में ऐसे-ऐसे जीव रहते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि ये किसी दूसरी दुनिया यानी स्पेस से आए हैं. ऐसी ही एक अजीबोगरीब और बेहद हैरान करने वाली मछली इन दिनों इंटरनेट पर छाई हुई है. इस मछली का नाम है पैसिफिक बैरलआई. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका सिर कोई हड्डी या मांस से नहीं, बल्कि कांच जैसा बिल्कुल आर-पार दिखने वाला यानी ट्रांसपेरेंट है.
इस अनोखी मछली को वैज्ञानिक भाषा में 'Macropinna microstoma' कहा जाता है, लेकिन आम बोलचाल में लोग इसे पैसिफिक बैरलआई या 'ग्लास हेड फिश' भी कहते हैं. यह मछली प्रशांत महासागर की अंधी गहराइयों में पाई जाती है. जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती, वहां यह मछली शान से तैरती है.
शीशे जैसा ट्रांसपेरेंट सिर
इस मछली की सबसे हैरान करने वाली बात इसका सिर है. इसका सिर बिल्कुल एक शीशे के ग्लोब जैसा होता है. इसके सिर के ऊपर एक पारदर्शी लिक्विड से भरी ढाल (Shield) होती है. इसके आर-पार आप मछली के सिर के अंदर के हिस्से को साफ-साफ देख सकते हैं. पहली बार देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने मछली के सिर पर कांच का हेलमेट पहना दिया हो.
सिर के अंदर घूमती हैं आंखें
अब बात करते हैं इसकी आंखों की, जो सबसे ज्यादा मजेदार हैं. बहुत से लोग इसके मुंह के आगे दिखने वाले दो छेदों को इसकी आंखें समझ लेते हैं, लेकिन असल में वो इसके नथुने हैं जिनसे यह सूंघती है. इसकी असली आंखें इसके ट्रांसपेरेंट सिर के बिल्कुल अंदर होती हैं. ये आंखें हरे रंग के ग्लोब जैसी दिखती हैं. सबसे गजब की बात यह है कि यह मछली अपनी आंखों को सिर के अंदर ही चारों तरफ गोल-गोल घुमा सकती है.
'नाइट विजन' से करती है शिकार
गहरे समंदर में जहां बिल्कुल अंधेरा होता है, वहां शिकार करना बहुत मुश्किल है. लेकिन इस मछली के लिए यह बाएं हाथ का खेल है. इसकी हरी आंखें बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं और समंदर के अंधेरे में चमकने वाले छोटे जीवों या जेलीफिश को आसानी से ट्रैक कर लेती हैं. जब इसे शिकार करना होता है, तो यह अपनी आंखों को ऊपर की तरफ घुमा लेती है और सिर के पार से ही अपने शिकार को देख लेती है.
वैज्ञानिकों के उड़े होश
कैलिफोर्निया के MBARI (Monterey Bay Aquarium Research Institute) के वैज्ञानिकों ने जब रिमोट से चलने वाले कैमरे (ROV) को समंदर में हजारों फीट नीचे भेजा, तब जाकर इस मछली का साफ वीडियो रिकॉर्ड हो पाया. वैज्ञानिक भी इस बात से हैरान हैं कि कैसे कुदरत ने इस जीव को अंधेरे में रहने के लिए इतना परफेक्ट बनाया है. इसे देखकर ऐसा लगता है मानो यह कोई नेचुरल नाइट विजन कैमरा हो.