दुनिया की सबसे डरावनी परंपरा, जहां पारदर्शी कब्र में दफन होते हैं लोग, अपनों को कंकाल में बदलते देखती है फैमिली

दुनिया के अलग-अलग देशों में अंतिम संस्कार की कई परंपराएं हैं, कहीं जलाया जाता है, कहीं दफनाया जाता है और कहीं इलेक्ट्रिक शवदाह गृह में दाह संस्कार होता है. लेकिन जो दृश्य हाल ही में सामने आया है, वह किसी ने कल्पना में भी नहीं सोचा होगा. यहां मरने वालों को दफनाया तो जाता है, लेकिन ऐसी पारदर्शी कब्र में कि परिवार वाले अपने प्रियजन को कंकाल बनते तक देख सकते हैं. यह परंपरा इतनी विचित्र और खौफनाक है कि पहली नजर में विश्वास करना मुश्किल हो जाता है.

पारदर्शी कब्रों वाला खौफनाक कब्रिस्तान

इस वायरल वीडियो में चारों तरफ कांच जैसी पारदर्शी कब्रें दिखाई देती हैं, जिनमें दफनाए गए लोगों के कंकाल साफ नजर आते हैं. हैरानी की बात यह है कि कई कब्रों में दो-दो लोगों को भी साथ दफनाया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह परंपरा चीन के एक दूरदराज गांव में सदियों से चली आ रही है, जहां पति-पत्नी की एक साथ मृत्यु होने पर उन्हें साथ ही दफनाया जाता है. स्थानीय मान्यता के अनुसार, इस तरह पारदर्शी कब्र में दफनाना सम्मान और प्रेम की निशानी माना जाता है. एशिया के कुछ इलाकों में मृतकों को खास कमरे में रखकर पूजा करने की परंपरा भी प्रचलित है.

सोशल मीडिया पर मची हलचल

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर चर्चा छिड़ गई. कई लोगों ने इसे दुनिया की सबसे डरावनी परंपरा बताया, वहीं कुछ लोगों ने इसे अनोखा और सांस्कृतिक बताया. एक यूजर ने लिखा, “मुझे ऐसे सीन देखने की जरूरत नहीं है, रूह कांप गई.” दूसरे ने लिखा, “यह कितना डरावना है.” वहीं तीसरे ने चौंकाते हुए कहा, “एशियाई लोगों की कुछ प्रथाएं वाकई कूल हैं.” कई लोग इस बात से सहमत दिखे कि हर व्यक्ति अपने प्रियजन को कंकाल में बदलते नहीं देख सकता. इस अनोखी दफन परंपरा को लेकर लोगों के मिले-जुले रिएक्शन सामने आ रहे हैं.

परंपरा पर बहस, डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ी

जहां कई लोगों ने इसे डरावनी और अजीब बताया, वहीं कुछ ने कहा कि मृतकों से डरना ऊर्जा की बर्बादी है. वीडियो ने दुनिया भर में चर्चा पैदा कर दी है कि आखिर कोई परिवार अपने ही सदस्य को ऐसे बदलते रूप में कैसे देख सकता है. कई विशेषज्ञ इसे सांस्कृतिक विविधता का हिस्सा बताते हैं, तो कई लोग इसे मनोवैज्ञानिक रूप से असहज करने वाला बताते हैं. लेकिन इतना तय है कि पारदर्शी कब्रों वाली यह प्रथा आज भी कई परिवारों द्वारा सम्मान और परंपरा के रूप में निभाई जाती है और अब इंटरनेट पर भी लोगों के बीच जिज्ञासा और बहस का विषय बनी हुई है.