Barog Himachal Pradesh: शिमला के रास्ते में एक ऐसी जादुई जगह भी है, जहां वक्त मानो ठहर सा गया है. हम बात कर रहे हैं बड़ोग की. कालका-शिमला टॉय ट्रेन रूट पर पड़ने वाला यह छोटा सा स्टेशन किसी फिल्मी सीन जैसा खूबसूरत है. अगर आप इस वीकेंड दिल्ली या चंडीगढ़ की भागदौड़ से दूर कहीं सुकून के पल बिताना चाहते हैं, तो यह जगह आपके लिए ही बनी है.
कालका से शिमला जाने वाली टॉय ट्रेन में बैठना अपने आप में एक अनोखा अहसास है. इसी सफर में जब ट्रेन बड़ोग स्टेशन पर रुकती है, तो हर मुसाफिर का दिल खुश हो जाता है. नीले और सफेद रंगों से रंगा यह छोटा सा स्टेशन पहाड़ों की गोद में छिपा हुआ है. यहां की साफ-सफाई और चारों तरफ फैले देवदार के पेड़ आपका मन मोह लेंगे. स्टेशन पर मिलने वाली गर्म चाय और कटलेट का स्वाद तो लोग सालों तक नहीं भूलते.
बड़ोग टनल और कर्नल की कहानी
इस खूबसूरत जगह का नाम ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बड़ोग के नाम पर रखा गया था. उनके साथ एक बहुत ही भावुक कहानी जुड़ी है. कर्नल बड़ोग को यहां एक लंबी सुरंग बनाने का काम मिला था. उन्होंने हिसाब लगाकर पहाड़ के दोनों तरफ से खुदाई शुरू करवाई. लेकिन उनकी कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ी हो गई और दोनों छोर आपस में नहीं मिल पाए. इस बात से दुखी होकर उन्होंने अपनी जान दे दी. बाद में बाबा भालकू नाम के एक स्थानीय संत की मदद से दूसरी सुरंग बनाई गई. जिसे आज हम टनल नंबर 33 के नाम से जानते हैं. यह दुनिया की सबसे सीधी सुरंग मानी जाती है.
भीड़भाड़ से दूर सुकून का नाम
आजकल लोग ऐसी जगहों की तलाश में रहते हैं जहां पर्यटकों की भारी भीड़ न हो. बड़ोग इस मामले में बिल्कुल परफेक्ट है. सोलन जिले में स्थित यह हिल स्टेशन आज भी कमर्शियलाइजेशन से बचा हुआ है. यहां आपको बड़ी-बड़ी गाड़ियों का हॉर्न नहीं, बल्कि चिड़ियों की चहचहाहट और टॉय ट्रेन की सीटी सुनाई देगी. अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है, तो यह स्टेशन आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है.
वीकेंड के लिए बेस्ट गेटवे
अगर आप दिल्ली या चंडीगढ़ के आसपास रहते हैं, तो बड़ोग आपके लिए सबसे बेस्ट वीकेंड प्लान हो सकता है. चंडीगढ़ से इसकी दूरी महज 60 किलोमीटर के आसपास है. आप वीकेंड पर यहां आकर बड़ोग रेलवे स्टेशन के रिटायरिंग रूम में रुक सकते हैं या आसपास के शांत इलाकों में वॉक कर सकते हैं. यहां का मौसम साल भर सुहाना रहता है. गर्मियों में जहां यह मैदानी इलाकों की चुभती गर्मी से राहत देता है, वहीं सर्दियों में यहां की ठंडी हवाएं रूह को सुकून पहुंचाती हैं.
कैसे पहुंचें इस जादुई जगह पर
बड़ोग पहुंचना बेहद आसान है. आप चंडीगढ़ या कालका तक अपनी गाड़ी या बस से आ सकते हैं. इसके बाद सबसे बढ़िया तरीका है कि आप कालका से टॉय ट्रेन पकड़ें. यह ट्रेन आपको पहाड़ों के बीच से, खूबसूरत वादियों और पुरानी गुफाओं से गुजारते हुए सीधे बड़ोग स्टेशन पहुंचाएगी. तो फिर देर किस बात की, इस बार शिमला डायरेक्ट जाने के बजाय बड़ोग में थोड़ा वक्त बिताइए और पहाड़ों की असली शांति को महसूस कीजिए.