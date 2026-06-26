Add Zee Business As A Preferred Source
App

क्या खबरों से अलग है इजराइल और फिलिस्तीन का सच? इस वायरल वीडियो ने खोल दी आंखें

इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी तनाव के बीच एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर का वीडियो वायरल हो रहा है. साइकिल से दोनों देशों की यात्रा करने वाले हैरी जैगार्ड ने बताया कि मीडिया की खबरों से अलग, जमीनी हकीकत में दोनों तरफ के लोग बेहद मददगार और दयालु हैं.

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Jun 26, 2026, 02:45 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 02:45 PM IST
क्या खबरों से अलग है इजराइल और फिलिस्तीन का सच? इस वायरल वीडियो ने खोल दी आंखें
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी होते हुए जी न्यूज हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर साल 2021 में ज्वाइन किया. तब से अल्केश जी न्यूज में फीचर टीम को लीड कर रहे हैं. अल्केश ने पत्रकारिता करियर में अशोक सिंघल, केशरी नाथ त्रिपाठी,  अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा, राजपाल यादव समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़ी हस्तियों का इंटरव्य कर चुके हैं. जी न्यूज में उन्हें दो बार बेस्ट एम्प्लाई ऑफ द मंथ से नवाजा जा चुका है. यहां वह ट्रैवल, फीचर, ऑफ बीट, ट्रेंडिंग, वायरल की खबरें लिखते हैं. इसके अलावा इन्फोग्राफिक और एनालिसिस स्टोरी पर काफी अच्छी पकड़ है. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भक्तों ने चढ़ाए थे 100 करोड़, जानें 5000 साल पुराने इस मंदिर का रहस्य; दर्शन से...
shree kukke subramanya temple11 min ago
2
donald trump tariff14 min ago
3
DRDO Recruitment 202615 min ago
4
Ram Mandir17 min ago
5
Hyderabad23 min ago