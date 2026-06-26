Israel Palestine Viral Video: दुनियाभर के न्यूज चैनलों पर जब भी इजराइल और फिलिस्तीन का नाम आता है, तो सिर्फ बम, बारूद और नफरत की तस्वीरें ही दिखाई देती हैं. लेकिन क्या सच में वहां की जमीनी हकीकत सिर्फ इतनी ही है? सोशल मीडिया पर इस समय एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने दोनों देशों के बीच की इस नफरत वाली दीवार को अपनी साइकिल से पार किया. इस इन्फ्लुएंसर ने जो अनुभव शेयर किया है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है और लोग कह रहे हैं कि इंसानियत आज भी जिंदा है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर हैरी जैगार्ड नाम के एक मशहूर ट्रैवल क्रिएटर ने अपना एक वीडियो शेयर किया है. हैरी ने हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही इलाकों का दौरा किया. चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने यह सफर किसी सुरक्षित गाड़ी से नहीं, बल्कि एक किराए की साइकिल से तय किया. हैरी ने बताया कि जब वो इस सफर पर निकल रहे थे, तो उन्हें दोनों तरफ के लोगों ने एक-दूसरे के खिलाफ खूब डराया था. लेकिन जब वो खुद वहां पहुंचे, तो नजारा कुछ और ही था.
डराने वाली बातें और हकीकत
वीडियो में हैरी बताते हैं कि जब वो इजराइल में थे, तो वहां के लोगों ने उनसे कहा कि फिलिस्तीन मत जाना, वो तुम्हें बम से उड़ा देंगे. वहीं जब वो फिलिस्तीन की तरफ जाने वाले थे, तो उन्हें वॉर्निंग मिली कि इजराइली तुम्हें गोली मार देंगे. हैरी ने इन सब बातों की परवाह नहीं की और जेरूसलम से 30 डॉलर में एक साइकिल किराए पर ली. दुकान वाले को भी नहीं पता था कि हैरी कहां जा रहे हैं. हैरी का सफर सिर्फ 10 किलोमीटर का था, लेकिन रास्ते में मौजूद मिलिट्री चेकप्वाइंट्स की वजह से यह सफर 20 किलोमीटर लंबा हो गया.
जब बीच रास्ते में फंस गए हैरी
सफर के दौरान अंधेरा हो चुका था और हैरी की साइकिल का टायर अचानक पंचर हो गया. वो एक अनजान और सुनसान जगह पर अकेले खड़े थे. हैरी को डर था कि अब उनके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है. लेकिन तभी चमत्कार हुआ. सिर्फ 5 मिनट के भीतर वहां दो अनजान इजराइली लोग रुके. उन्होंने हैरी को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया और उनकी साइकिल का टायर बदला. जब हैरी ने उन्हें इसके बदले पैसे देने चाहे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि हम यहां सिर्फ अच्छे काम करते हैं.
फिलिस्तीन में कैसा रहा स्वागत?
इस घटना के ठीक एक घंटे बाद हैरी फिलिस्तीन की सीमा में दाखिल हुए. हैरी ने बताया कि वो बेथलहम शहर पहुंचे, जो कभी टूरिज्म का बड़ा केंद्र था लेकिन पिछले दो सालों से वहां कोई टूरिस्ट नहीं आया था. हैरी के मुताबिक, वो थोड़े नर्वस जरूर थे, लेकिन वहां के लोगों ने उनका स्वागत खुले दिल और बेहद प्यार से किया. उन्हें वहां जरा सा भी डर महसूस नहीं हुआ. हैरी ने कहा कि जो हकीकत टीवी और खबरों में दिखाई जाती है, जमीन पर रहने वाले आम लोग उससे बिल्कुल अलग हैं. दोनों तरफ के लोग एक-दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं.
सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन
हैरी का यह वीडियो इंटरनेट पर आते ही छा गया है. लोग इस पर जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. एक इजराइली यूजर ने लिखा, "एक इजराइली होने के नाते मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने दोनों तरफ की इंसानियत को दिखाया, यही वो सच है जो मीडिया कभी नहीं दिखाता." वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, "इंसान सिर्फ प्यार करने के लिए बने हैं, ये सरकारें और सिस्टम हैं जो हमें आपस में बांटते हैं." इस वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं.