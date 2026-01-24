Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेप्यासा बंदर, बाइक और बोतल... ट्रैवलर ने इस सिचुएशन में लिया दिमाग से काम और ऐसे पिलाया पानी

प्यासा बंदर, बाइक और बोतल... ट्रैवलर ने इस सिचुएशन में लिया दिमाग से काम और ऐसे पिलाया पानी

Bandar Ka Video: सोशल मीडिया पर एक ट्रैवलर का वीडियो वायरल हो रहा है जिसकी बाइक पर एक प्यारा बंदर आकर बैठ गया और बोतल खोलने की कोशिश करने लगा, बोतल ऐसे लगी थी कि पानी नहीं निकल सकता और बंदर किसी को अपनी ओर भी नहीं आने दे रहा है. वीडियो में देखें इस ट्रैवलर ने कैसे अपनी समझदारी से बंदर की प्यास बुझाई.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 24, 2026, 08:22 PM IST
प्यासा बंदर, बाइक और बोतल... ट्रैवलर ने इस सिचुएशन में लिया दिमाग से काम और ऐसे पिलाया पानी

Viral Video: यूं तो सोशल मीडिया पर ट्रैवलर के वीडियो वायरल होते रहते हैं. ट्रैवल के दौरान उन्हें जानवर मिलते रहते हैं. बंदर, कुत्ता, लंगूर, मोर और कई जंगली जानवरों से मिलना भी ट्रैवल का ही एक पार्ट बन जाता है. पिछले दिनों एक ट्रैवलर का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उसको एक कुत्ता मिलता है तो वो कुत्ते को ही ट्रैवल पार्टनर बना लेता है और अपने साथ हर जगह लेकर जाता है. इस बार ट्रैवलर का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपनी समझदारी दिखाते हुए बंदर की प्यास बुझाता है. चलिए वीडियो देखते हैं. 

क्यों नहीं खुल रही थी बोतल?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक पहाड़ी इलाके में ट्रैवलर की बाइक खड़ी है और बाइक के पीछे सामान बंधा है. उसी सामान के ऊपर एक पानी की बोतल भी बंधी हुई है. इस दौरान एक प्यासा बंदर आता है और सड़क की पुलिया से बाइक पर बंधी बोतल से पानी पीने की कोशिश करता है. इस दौरान बंदर से ढक्कन नहीं खुलता है. ट्रैवलर भी बाइक पर ही मौजूद होता है इस दौरान बाइक पर मौजूद लड़का दूसरे साथी से बोतल का ढक्कन खोलने के लिए कहता है. लेकिन जैसे ही वो ढक्कन खोलने की कोशिश करता है तो बंदर घुड़की मारता है और किसी को अपने पास नहीं आने देता है. इसके बाद भी वो शख्स बंदर का ध्यान हटते ही ढक्कन को ढीला कर देता है और फिर वो पूरा खुल जाता है. लेकिन इसके बाद भी बंदर के मुंह पानी नहीं लग पाता है क्यों कि बोतल बंधी थी और पानी थोड़ा कम था. इसलिए बोतल के मुंह तक पानी पहुंच नहीं पा रहा था. 
कैसे मिला बंदर को पानी?
जब बंदर पानी पीने की कोशिश कर रहा था और बंदर के मुंह तक पानी नहीं पहुंच रहा था तो ये सब देखकर बाइकर बोतल को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन बंदर उसे हाथ भी नहीं लगाने देता है. अब बंदर को पानी चाहिए, बाइकर भी यही चाहता है कि इसकी प्यास बुझ जाए, बोतल में पानी कम है इसलिए बंदर के मुंह तक नहीं आ रहा और मदद के लिए बंदर किसी को अपने पास भी नहीं आने दे रहा है. इस कंडीशन में बाइक वाले ने दिमाग लगाया और बाइक को थोड़ा झुका दिया जिससे पानी बोतल के मुंह से निकलने लगा और बंदर ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ली. ये खूबसूरत वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @parthiban_raven नाम के हैंलड से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.6 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

