Dance Video: इस लड़के के डांस को देख तालियां पीटते रह गए लोग, वीडियो ऐसा कि रोक नहीं पाएंगे हंसी!

Laugh Out Loud: पूरी दुनिया में बहुत से लोगों को डांस करना पसंद होता है. कुछ लोग तो डांस के लिए इतना क्रेजी (Crazy) होते हैं कि धुन सुनी नहीं और उनके पैर थिरकने लगते हैं. ऐसा ही एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया (Social Media) पर खूब व्यूज बटोर रहा है. इस वीडियो को देखकर लोग डांस कर रहे लड़के की खूब तारीफ कर रहे हैं. आपको बता दें कि ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) पर शेयर किया गया है. कुछ ही सेकेंड का ये वीडियो लोगों की खूब अटेंशन खींच रहा है.

नहीं देखा होगा ऐसा डांस

भारत में शादियों (Weddings) में अक्सर लोग अजीबोगरीब डांस करते दिखाई देते हैं. ऐसा ही एक डांस वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है. इस वीडियो में एक लड़का इतना जोरदार डांस कर रहा है कि आपके भी पसीने छूट जाएंगे. पहले आप भी इस वायरल वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

A person who lives a happy life bc he didnt meet crypto and NFTspic.twitter.com/EWnOqNDFWw

— nftbadger (@nftbadger) July 26, 2022