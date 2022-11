सड़क पर एक बाइक पर घूमते हुए दिखे 5 लोग, Video हुआ वायरल तो पुलिस ने कुछ यूं सिखाया सबक

UP News: कुछ लोग सड़क पर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई देते हैं. ट्रैफिक नियमों के अनुसार, बाइक पर दो से अधिक लोगों का बैठना जुर्म की श्रेणी में आता है. यदि दो से अधिक लोग गाड़ी पर बैठकर चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो जुर्माना भरना पड़ता है. छोटे शहरों में ऐसा अमूमन देखा जाता है लेकिन पुलिस इतनी सख्ती नहीं दिखाती, जितना कि बड़े शहरों में देखा जाता है. हालांकि, उत्तर प्रदेश में पुलिस कार्रवाई करने में बिल्कुल भी नहीं चूक रही. सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद आपके होश फाख्ता हो जाएंगे.

एक ही गाड़ी पर 5 लोग बैठकर घूमे

यूपी पुलिस ने पांच लोगों को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने वायरल होने वाले वीडियो में पाया कि वे सभी एक मोटरसाइकिल पर सवार थे और बेखौफ गाड़ी पर बैठकर शहर में घूम रहे थे. मुरादाबाद पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 6500 रुपये का चालान काटा गया है. पुलिस ने बीच सड़क पर बेखौफ गाड़ी चलाते हुए पांच लोगों पर शांति भंग करने का भी आरोप लगाया है. ऐसी खतरनाक हरकत करने पर इन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है.

How many people can ride a bike?

You might suggest one or two, but this scene from Moradabad in Uttar Pradesh proves that as many as five can fit on one!

Warning: this is not safe, so we do not advise you try it.

