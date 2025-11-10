भगवान न करें कभी ऐसा हो! HR ने CEO से लेकर सैकड़ों एम्प्लॉई को ईमेल पर भेजा 'टर्मिनेशन लेटर', फिर जो हुआ...

Trending News: सोशल मीडिया पर कभी-कभी ऐसे मामले सामने आते हैं जिसे जानकर या फिर जिसके बारे में पढ़कर लोग दंग हो जाते हैं. एक बार एक यूजर्स की ऑफिस में एक अजीबोगरीब घटना हुई और इस घटना के अनुभव को उसने सोशल मीडिया पर शेयर किया और ये पोस्ट वायरल हो गया, उसके ऑफिस में HR ने सीईओ समेत सभी कर्मचारियों को 'टर्मिनेशन' का लेटर भेज दिया, ये सब कैसे हुआ, आइए जानते हैं इसके बारे में.

एकसाथ सबके पास गया ईमेल

यूजर्स ने बताया कि उसकी ऑफिस की HR टीम एक नए ऑफबोर्डिंग ऑटोमेशन टूल का परीक्षण कर रही थी जो टेम्प्लेटेड एग्जिट ईमेल भेजता है. कोई व्यक्ति टेस्ट मोड से लाइव मोड पर स्विच करना भूल गया, इसके बाद 300 कर्मचारियों को एक ईमेल आया और उसमें लिखा था कि ये आपका आखिरी कार्य दिवस है और यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा. इस ईमेल के बाद सभी कर्मचारी पूरी तरह से चिंतित हो गए और फिर एक मैनेजर ने पूछा कि क्या मुझे सामान पैक करना शुरू कर देना चाहिए?

यूजर्स ने दी प्रतिक्रिया

इस स्थिति के बाद टीम की आईटी विभाग ने एक पोस्ट करके बताया कि किसी को भी नौकरी से नहीं निकाला गया है, कृपया अपने बैज जमा न करें. जैसे ही मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो एक यूजर्स ने टिप्पणी करते हुए लिखा कि अगर आप ऐसे देश में रहते हैं जहां कर्मचारियों के अधिकार अच्छे हैं, तो यह एक वरदान हो सकता है. मैं अपनी कंपनी छोड़ना चाहता था और फिर ठीक समय पर उन्होंने मुझे बताया कि मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ताकि मुझे 3 महीने का वेतन मिले और मैं तुरंत काम करना बंद कर सकूं, यह बहुत अच्छा था.

एक अन्य ने लिखा कि सच कहूं तो, मैंने कुछ ऐसी नौकरियां की हैं जहां मेरा उत्साह ऐसा था. अगर तुम सचमुच इतने मूर्ख हो कि मुझे नौकरी से निकाल दोगे, तो मैं तुम्हारे लिए काम ही नहीं करना चाहता. मैंने कुछ ऐसी नौकरियां की हैं जहां मैं बस इस संदेश को थम्स अप करता और फिर अपना सामान समेटना शुरू कर देता.