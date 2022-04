Trending Video: सड़क पार करते हाथियों के लिए रोकी गाड़ी, जानवर ने ऐसे दिया धन्यवाद

Elephant Viral Video: एक बार के लिए इंसान एहसान फरामोश हो जाएं, लेकिन जानवर अपने ऊपर किए गए एहसान को कभी नहीं भूलते हैं. इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में हाथियों का एक झुंड सड़क पार करता नजर आ रहा है. इस दौरान एक शख्स हाथियों को सड़क पार करने के लिए अपनी कार को रोककर उन्हें रास्ता देता है. इससे हाथी खुश हो जाते हैं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि इनमें से एक हाथी शख्स का आभार व्यक्त करना नहीं भूलता. इस नजारे को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स अपना दिल हार बैठे हैं. वीडियो को Buitengebieden नाम के ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया है. इस ट्विटर अकाउंट पर जानवरों से जुड़े फनी और क्यूट वीडियोज अक्सर शेयर किए जाते हैं. हाल ही में शेयर किए गए इस वीडियो को देखकर आपको पता चलेगा कि जानवर अपना आभार किस तरह से व्यक्त करते हैं.

वीडियो में आप देख सकते हैं कि सड़क के दोनों तरफ जंगल है. इस बीच अचानक से हाथियों का एक झुंड सड़क पार करने लगता है. ऐसा देखकर उस सड़क से गुजरने वाला एक शख्स अपनी कार रोकता है और हाथियों को दूसरी तरफ जंगल में जाने देता है. इसके बाद वह अपना फोन निकालकर हाथियों के निकलने का वीडियो बनाने लगता है. दरअसल, उस शख्स ने इतने सारे हाथियों को एक साथ पहली बार देखा था. देखें वीडियो-

Elephant says thank you after the herd crossed the road.. pic.twitter.com/ZDE0ufxKPH

— Buitengebieden (@buitengebieden_) April 17, 2022