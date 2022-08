Unique Wedding Card: टैबेलेट के पत्ते पर छपवाया शादी का कार्ड, क्रिएटिविटी देख चकराया मेहमानों का सिर

Wedding Card On Tablet: आजकल सोशल मीडिया (Social Media) का जमाना है और लोग इसपर वायरल (Viral) होने के लिए क्या-क्या करते हैं? ऐसा ही एक मामला केरल (Kerala) से सामने आया है. दरअसल यहां एक शख्स ने टैबलेट (Tablet) के पत्ते पर अपनी शादी का कार्ड (Wedding Card) छपवा दिया. लोग लड़के की क्रिएटिविटी देखकर हैरान हैं. टैबलेट के पत्ते पर छपा शादी का कार्ड देखकर आप पहली नजर में पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये किसी दवा का पत्ता है या शादी का कार्ड. यूजर्स भी टैबेलेट के पत्ते पर छपे शादी के इस कार्ड पर मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं.

इसे टैबलेट समझने की ना करें गलती

बता दें कि टैबलेट के पत्ते पर छपे शादी के कार्ड का फोटो डॉक्टर दुर्गाप्रसाद हेगड़े नामक एक ट्विटर यूजर ने शेयर किया है. उन्होंने ट्वीट करते हुए फोटो के कैप्शन में लिखा, 'यह ऐतिहासिक है. इसे टैबलेट समझने की गलती ना करें. यह एक शादी का कार्ड है.' जान लें कि दूल्हा-दुल्हन दोनों मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं.

शादी के कार्ड पर लिखी है ये खास बात

टैबलेट के पत्ते पर छपे शादी के इस कार्ड पर लिखा है कि 5 सितंबर को Ezhilarasan और Vasanthakumari की शादी है. शादी का वेन्यू शक्तिवेल तिरूमना महल, वेट्टवेलम है. इसके साथ ही टैबलेट के पत्ते पर छपे शादी के कार्ड पर वॉर्निंग भी लिखी है कि सभी दोस्त और रिश्तेदार मेरी शादी के समारोह को मिस नहीं करें.

नेटिजंस ने दिए ऐसे रिएक्शन

शादी के इतने क्रिएटिव कार्ड को देख नेटिजंस अलग-अलग तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. जन्नातली नामक एक यूजर ने रिएक्शन देते हुए लिखा कि वाह शादी के कार्ड के लिए बहुत बढ़िया ट्रिक. वास्तव में आप एक डॉक्टर हैं और अपने दिमाग का इस्तेमाल टैबलेट स्ट्रिप की तरह ही करते हैं. बहुत-बहुत धन्यवाद और आप दोनों को शादी के लिए बधाई. खुश रहें और अपने जीवन का आनंद लें.

Wow great trick for wedding card really you're a doctor and use your mind same as tablet strip thank you very much and congratulations to both of you for your marriage be happy and enjoy your life

— md jannatali (@MJannatali) August 20, 2022