Trending News : क्या है "ई साल कप नामदे", RCB और PBKS के मैच से पहले क्यों होने लगा ट्रेंड!

Ee Sala Cup Namde : आईपीएल 2025 के फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और पंजाब किंग्स (PBKS) आमने-सामने होंगी. RCB के फैंस ने इंटरनेट पर अपने आइकॉनिक नारे "ई साल कप नामदे" की बाढ़ ला दी है. यह स्लोगन लंबे समय से टीम के उत्साह और उम्मीद का प्रतीक रहा है, लेकिन अब जब RCB आईपीएल 2025 का खिताब जीतने से सिर्फ एक जीत दूर है, तो फैंस का जोश और भी बढ़ गया है.

RCB और PBKS के बीच जबरदस्त टक्कर की उम्मीद

Ee Sala Cup Namde! 18 years of grit.

Every prayer, every cheer, every heartbreak - it all leads to today.

This is more than a match.

Our moment. Our Cup.

Wishing @RCBTweets the very best - Karnataka is with you!#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #IPL2025 pic.twitter.com/cTmRhjgjts — DK Shivakumar (@DKShivakumar) June 3, 2025

RCB और PBKS के बीच यह फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, और उम्मीद की जा रही है कि यह एक धमाकेदार मैच होगा. गौरतलब है कि यह इस सीजन में इन दोनों टीमों की पहली भिड़ंत नहीं है. क्वालिफायर 1 में RCB ने पंजाब को 8 विकेट से हराया था, लेकिन PBKS ने हार नहीं मानी. श्रेयस अय्यर की अगुवाई में उन्होंने क्वालिफायर 2 में मुंबई इंडियंस को हराकर जोरदार वापसी की और फाइनल में जगह बनाई, जिससे यह मुकाबला और भी रोमांचक हो गया है.

‘ई साल कप नामदे’ क्या है?

Years of heartbreak, hope, and loyalty… it all comes down to tonight! Tonight, let the red army rise and roar.. Come on boys, bring it home#EeSalaCupNamde pic.twitter.com/gTM2Rtv32J — Tharun Sudhir (@TharunSudhir) June 3, 2025

RCB के फैंस के दिलों में बस एक ही नारा गूंजता है, "ई साल कप नामदे", जिसका मतलब है "इस साल कप हमारा है". यह नारा अब एक भावना बन चुका है और हाल ही में इसे और ताकत मिली जब कर्नाटक के प्रमुख नेताओं ने भी RCB का समर्थन किया. उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने एक वीडियो मैसेज शेयर कर टीम को शुभकामनाएं दीं और जोर से नारा लगाया, “ई साल कप नामदे!”

A car fully covered in nimbu-mirchi spotted on Bangalore streets to save RCB from every possible nazar ahead of tonight’s IPL 2025 Final! Locals also seen chanting “Ee Sala Cup Namde” with dhoop, diya & full desi rituals. Winner – RCB #IPLFinal | #RCBvsPBKS pic.twitter.com/5S2bOCk9xB — RX (@TheReal_RX) June 3, 2025

RCB के समर्थन में सिर्फ भारतीय क्रिकेट फैंस ही नहीं, बल्कि दुनियाभर के सेलिब्रिटीज भी शामिल हो गए हैं. इनमें कनाडाई रैप स्टार ड्रेक का नाम भी जुड़ गया है. बहुप्रतीक्षित फाइनल से एक दिन पहले, ड्रेक ने इंस्टाग्राम पर खुलासा किया कि उन्होंने RCB के जीतने पर 7.5 लाख डॉलर (करीब 6.4 करोड़ रुपये) की बड़ी शर्त लगाई है.

Ee Sala Cup Namde!

18 years. Countless memories. One final step.

Tonight is the night — the grand finale!

Years of loyalty, one unshakable dream.

This is our moment, @RCBTweets.

Every heartbeat in Karnataka beats for you.

Let’s bring the Cup home! #PlayBold #ನಮ್ಮRCB #IPL2025… pic.twitter.com/YnL1wB4Akt — Dr. C.N. Ashwath Narayan (@drashwathcn) June 3, 2025

उन्होंने अपनी पोस्ट के कैप्शन में RCB का फेमस स्लोगन लिखा, “ई साल कप नामदे”, जिससे दुनियाभर के फैंस हैरान भी हैं और उत्साहित भी. वहीं, दूसरी ओर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स भी पूरी ताकत के साथ अपने पहले आईपीएल खिताब को जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी. यह 2014 के बाद टीम की दूसरी फाइनल एंट्री है, और वो इस बार इतिहास रचने के लिए तैयार हैं.