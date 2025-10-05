Trending Quiz: आखिर वह कौन सा पक्षी है जो दूध से पानी अलग करके केवल दूध पी जाता है?

GK Questions Answers PDF: जब भी पढ़ाई या नौकरी की बात आती है तो इसमें एक चीज अपने आप जुड़ जाती है और वो है जनरल नॉलेज.
General Knowledge Trending Quiz: ऐसा नहीं है कि जनरल नॉलेज सिर्फ इसलिए है कि आप कहीं एग्जाम देने जाएं या नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाएं. यदि आपकी GK अच्छी होगी तो आप किसी भी मुद्दे पर लोगों से बात कर सकेंगे और उनके सवालों के सही जवाब तर्क के साथ दे सकेंगे. यहां हम आपको ऐसे ही GK सवाल और उनके सही जवाबों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जो आपकी ज्ञानवर्धन में मदद करेंगे.
सवाल: भारत में सबसे ज्यादा कौन सा फल खाया जाता है?
जवाब: भारत में सबसे ज्यादा खाए जाने वाला फल केला है.
सवाल: अखरोट खाने से कौन सी बीमारी में फायदा मिलता है?
जवाब: अखरोट खाने से दिल की बीमारी में फायदा मिलता है.
सवाल: किस जानवर का दूध पीते ही इंसान बेहोश हो जाता है?
जवाब: हथिनी का दूध पीते ही इंसान बेहोश हो जाता है.
सवाल: कौन सी सब्जी महीनों तक खराब नहीं होती है?
जवाब: काशीफल की सब्जी महीनों तक खराब नहीं होती है.
सवाल: नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी किस देश में पाई जाती है?
जवाब: नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी चिली में पाई जाती है.
सवाल: किस जानवर के मुंह में सबसे ज्यादा दांत पाए जाते हैं?
जवाब: मगरमच्छ के मुंह में सबसे ज्यादा दांत पाए जाते हैं.
सवाल: दुनिया के किस देश के लोग खाने में जैतून के तेल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं?
जवाब: रूस के लोग खाने में जैतून के तेल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं.
सवाल: कौन सा पक्षी खुद को शीशे में पहचान सकता है?
जवाब: कबूतर खुद को शीशे में पहचान सकता है.
सवाल: कौन सा पक्षी है जो दूध से पानी को अलग करके दूध पी जाता है?
जवाब: भारत में सदियों से यह मान्यता रही है कि हंस दूध में से पानी अलग कर सकता है और दूध पी जाता है.