Trending Quiz: किस जानवर का पसीना होता है गुलाबी?

Trending Quiz: आज हम आपके लिए कुछ नए और मजेदार सामान्य ज्ञान के सवाल और उनके जवाब लेकर आए हैं. ये सवाल आपकी जानकारी बढ़ाने के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी मदद कर सकते हैं. अगर आप अपनी जीके मजबूत करना चाहते हैं, तो इन सवालों को जरूर पढ़ें और याद रखें.
General Knowledge Quiz: आज के समय में क्विज सीखने का एक महत्वपूर्ण तरीका बन गया है. यह एक ऐसी तकनीक है, जिससे लोग कम समय में अपनी जनरल नॉलेज (GK) को मजबूत कर सकते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए, हम आपके लिए कुछ ट्रेंडिंग क्विज सवाल लेकर आए हैं, जो आपकी तैयारी में मदद कर सकते हैं और आपके करियर में भी फायदेमंद साबित हो सकते हैं.
भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है?
उत्तर: बाघ
भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है?
उत्तर: मोर
ताजमहल कहां स्थित है?
उत्तर: आगरा, उत्तर प्रदेश
हमारा राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों से बना होता है?
उत्तर: तीन (केसरिया, सफेद और हरा)
भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है?
उत्तर: गंगा नदी
पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है?
उत्तर: एशिया
भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थे?
उत्तर: पंडित जवाहरलाल नेहरू
पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है?
उत्तर: माउंट एवरेस्ट
कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है?
उत्तर: चार्ल्स बैबेज
किस जानवर का पसीना होता है गुलाबी?
उत्तर: दरियाई घोड़ा (हिप्पोपोटेमस) ज्यादातर समय पानी में रहता है और यह 30 मिनट तक सांस रोक सकता है. इसकी त्वचा में एक खास ग्रंथि होती है, जिससे एक गुलाबी-लाल रंग का तैलीय तरल निकलता है. इसे ब्लड स्वेट या पिंक स्वेट कहा जाता है, हालांकि हिप्पोपोटेमस का पसीना गुलाबी होता है.