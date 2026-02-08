Advertisement
trendingNow13102032
Hindi Newsजरा हटकेTrending Quiz: किस जानवर का पसीना होता है गुलाबी?

Trending Quiz: किस जानवर का पसीना होता है गुलाबी?

Trending Quiz: आज हम आपके लिए कुछ नए और मजेदार सामान्य ज्ञान के सवाल और उनके जवाब लेकर आए हैं. ये सवाल आपकी जानकारी बढ़ाने के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी मदद कर सकते हैं. अगर आप अपनी जीके मजबूत करना चाहते हैं, तो इन सवालों को जरूर पढ़ें और याद रखें.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 08, 2026, 09:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Trending Quiz: किस जानवर का पसीना होता है गुलाबी?

General Knowledge Quiz: आज के समय में क्विज सीखने का एक महत्वपूर्ण तरीका बन गया है. यह एक ऐसी तकनीक है, जिससे लोग कम समय में अपनी जनरल नॉलेज (GK) को मजबूत कर सकते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए, हम आपके लिए कुछ ट्रेंडिंग क्विज सवाल लेकर आए हैं, जो आपकी तैयारी में मदद कर सकते हैं और आपके करियर में भी फायदेमंद साबित हो सकते हैं.

भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है?
उत्तर: बाघ 

भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है?
उत्तर: मोर 

Add Zee News as a Preferred Source

ताजमहल कहां स्थित है?
उत्तर: आगरा, उत्तर प्रदेश

हमारा राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों से बना होता है?
उत्तर: तीन (केसरिया, सफेद और हरा) 

भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है?
उत्तर: गंगा नदी

पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है?
उत्तर: एशिया 

भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थे?
उत्तर: पंडित जवाहरलाल नेहरू

पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है?
उत्तर: माउंट एवरेस्ट 

कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है?
उत्तर: चार्ल्स बैबेज 

किस जानवर का पसीना होता है गुलाबी?
उत्तर: दरियाई घोड़ा (हिप्पोपोटेमस) ज्यादातर समय पानी में रहता है और यह 30 मिनट तक सांस रोक सकता है. इसकी त्वचा में एक खास ग्रंथि होती है, जिससे एक गुलाबी-लाल रंग का तैलीय तरल निकलता है. इसे ब्लड स्वेट या पिंक स्वेट कहा जाता है, हालांकि हिप्पोपोटेमस का पसीना गुलाबी होता है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

quizTrending Quizgeneral knowledge questiongeneral knowledge quiz

Trending news

ट्रंप का दावा vs भारत की चुप्पी! क्या वाकई रूस से तेल खरीदना बंद करेगा इंडिया...
india
ट्रंप का दावा vs भारत की चुप्पी! क्या वाकई रूस से तेल खरीदना बंद करेगा इंडिया...
RAC की समस्या का समाधान 'नो एंट्री' नहीं... PAC की सिफारिशें मानेंगे रेल मंत्री?
Indian railways
RAC की समस्या का समाधान 'नो एंट्री' नहीं... PAC की सिफारिशें मानेंगे रेल मंत्री?
अपना झंडा, अलग संविधान की उठी मांग? J&K विधानसभा में 'टुकड़े-टुकडे' वाली सोच क्यों?
DNA
अपना झंडा, अलग संविधान की उठी मांग? J&K विधानसभा में 'टुकड़े-टुकडे' वाली सोच क्यों?
चाइनीज मांझा मिला तो बेल कराते घूमना, जेल जाना तय; सरकार और पुलिस का अभूतपूर्व एक्शन
Chinese Manjha
चाइनीज मांझा मिला तो बेल कराते घूमना, जेल जाना तय; सरकार और पुलिस का अभूतपूर्व एक्शन
Explain: आखिर क्या है वो वजह जिसके लिए मौलाना जर्जिस UP छोड़, बंगाल में बसना चाहते?
Maulana Jarjis
Explain: आखिर क्या है वो वजह जिसके लिए मौलाना जर्जिस UP छोड़, बंगाल में बसना चाहते?
अजित पवार के प्लेन क्रैश के पीछे क्या है सच? 10 फरवरी को खुलासा करेंगे भतीजे रोहित!
Ajit Pawar
अजित पवार के प्लेन क्रैश के पीछे क्या है सच? 10 फरवरी को खुलासा करेंगे भतीजे रोहित!
20 Rs की घूस का केस, 30 साल बाद जेल से बाइज्जत बरी, अगले दिन ही मौत; कहानी रुला देगी
Ahmedabad
20 Rs की घूस का केस, 30 साल बाद जेल से बाइज्जत बरी, अगले दिन ही मौत; कहानी रुला देगी
सिनेमा में... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ऐसा क्या कहा, धीरे से मुस्कुरा दिए सलमान
mohan bhagwat news
सिनेमा में... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ऐसा क्या कहा, धीरे से मुस्कुरा दिए सलमान
भारत को 'वैश्विक महाशक्ति' क्यों नहीं बनाना चाहता RSS? भागवत ने खोला राज, बताया...
rss
भारत को 'वैश्विक महाशक्ति' क्यों नहीं बनाना चाहता RSS? भागवत ने खोला राज, बताया...
पंजाब के 65 लाख परिवारों को सुरक्षा कवच, 10 लाख रुपये तक का मिल रहा फ्री इलाज
Punjab news in hindi
पंजाब के 65 लाख परिवारों को सुरक्षा कवच, 10 लाख रुपये तक का मिल रहा फ्री इलाज