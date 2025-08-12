Trending Quiz : इंसान की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं?
Trending Quiz : इंसान की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं?

Trending Quiz : क्विज को सवालों ने इंटरनेट पर धूम मचा रखी है. लोग दुनिया-जहान की जिज्ञासा मिटाने और अपना जीके मजबूत करने के लिए टेंडिंग क्विज के सवालों में दिलचस्पी ले रहे हैं. हम भी आपके लिए कुछ ऐसे ही लवाल और उनके जवाब लेकर आए हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले GK के सवालों को हल करने में मदद कर सकते हैं.

 

Reported By:  Shiv Govind Mishra|Last Updated: Aug 12, 2025, 08:00 PM IST
General Knowledge Trending Quiz : प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए क्विज के सवाल किसी वरदान से कम नहीं हैं. क्विज और इंटरनेट की वजह से आधुनिक पढ़ाई का तरीका तेजी से बदल रहा है. बच्चे इन दिनों ट्रेंडिंग क्विज के सवालों में खूब रुचि ले रहे हैं. हर प्रतियोगी परीक्षा में General Knowledge का एक अहम पेपर होता है, जिसमें दुनियाभर के तरह-तरह के सवाल पूछे जाते हैं. हम भी आपके लिए कुछ ऐसे ही सवाल और उनके जवाब लेकर आए हैं, जो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं.

सवाल 1 - मरने के बाद भी शरीर का कौन सा अंग 10 साल तक जीवित रहता है?
जवाब 1 - दिल को चलाने वाले हार्ट वाल्व को 10 साल तक जिंदा रख सकते हैं. 

सवाल 2 - बताएं भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के मुकाबले कितान बड़ा है?
जवाब 2 - बता दें कि भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के मुकाबले लगभग 4 गुना बड़ा है.

सवाल 3 - फ्रिज का दूध पीने से क्या होता है?
जवाब 3 - ठंडा दूध पीने से स्किन को हेल्दी रख सकते हैं. ठंडा दूध इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर होता है, जो शरीर को डिहाइड्रेशन से बचा सकता है. 

सवाल 4 - कौन सी सब्जियों को सुखाकर घर में रखा जा सकता है?
जवाब 4 - करेले को छिलकों, मटर के दानों, ग्वार फली और हरी-हरी मेथी को सुखाकर घर में रखा जा सकता है.

सवाल 5 - आखिर वो कौन सी चीज है, जिसे एक बार पहनने के बाद उतार नहीं सकते?
जवाब 5 - दरअसल, वो चीज है कफन, जिसे एक बार पहनने के बाद उतार नहीं सकते.

सवाल 6 - इंसान की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं?
जवाब 6 - दरअसल, इंसान की खोपड़ी में कुल 22 हड्डियां होती हैं.

