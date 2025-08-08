Trending Quiz : एक केला कितनी रोटी के बराबर होता है?

General Knowledge Trending Quiz : क्विज एक ऐसी पॉवरफुर विधा है, जिससे बहुत कम समय में उपयोगी सवालों को याद किया जा सकता है. इसमें मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, केमेस्ट्री, फिजिक्स और दुनियाभर के विषयों के सवाल-जवाब शामिल हैं. IAS-IPS के परीक्षा की तैयारी हो, या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की. प्रतिभागी अपनी General Knowledge बढ़ाने के लिए ट्रेंडिंग क्विज के सवालों का खूब सहारा ले रहे हैं. हम भी आपके लिए कुछ ऐसे ही लवाल और उनके जवाब लेकर आए हैं, जो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं.

सवाल 1 - ऊंट क्या नहीं खाता?

जवाब 1 - ऊंट एक शाकाहारी जानवर है. वह किसी भी प्रकार का मांस नहीं खाता है.

सवाल 2 - भूखे पेट केला खाने से क्या होगा?

जवाब 2 - अगर आप सुबह सवेरे खाली पेट केवल दो केले खाते हैं तो इससे आपकी आंत और पाचन शक्ति मजबूत होती है.

यह भी पढ़ें...किस विटामिन की कमी से चेहरा काला पड़ने लगता है?

सवाल 3 - केले में कीड़ा क्यों नहीं लगता?

जवाब 3 - आपने देखा होगा कि केले के फल में कीड़े नहीं लगते हैं. इसका कारण यह है कि केले के फल में साइनाइड नाम का केमिकल पाया जाता है.

सवाल 4 - एक आलू में कितनी कैलोरी होती है?

जवाब 4 - एक आलू में 150 कैलोरी होती है, हालांकि आलू के खाने के तरीके से इसमें बदलाव हो जाता है.

सवाल 5 - हिंदुओं के कुल कितने पुराण हैं?

जवाब 5 - हिंदुओं के कुल 18 पुराण हैं?

सवाल 6 - एक केला कितनी रोटी के बराबर होता है?

जवाब 6 - एक केला एक रोटी के बराबर होता है.

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. ज़ी न्यूज़ इस खबर से संबंधित किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करता.