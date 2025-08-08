Trending Quiz : एक केला कितनी रोटी के बराबर होता है?
जरा हटके

Trending Quiz : एक केला कितनी रोटी के बराबर होता है?

Trending Quiz : क्विज के सवालों में दुनिया समाई हुई है. इन दिनों ट्रेंडिंग क्विज के सवालों ने इंटरनेट पर धूम मचा रखी है. लोग इसकी मदद से अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाने की कोशिश में जुटे हुए हैं. कॉम्पिटीटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए क्विज एक उपयोगी टूल बनकर उभरा है.

 

Written By  Shiv Govind Mishra|Last Updated: Aug 08, 2025, 05:46 PM IST
General Knowledge Trending Quiz : क्विज एक ऐसी पॉवरफुर विधा है, जिससे बहुत कम समय में उपयोगी सवालों को याद किया जा सकता है. इसमें मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, केमेस्ट्री, फिजिक्स और दुनियाभर के विषयों के सवाल-जवाब शामिल हैं. IAS-IPS के परीक्षा की तैयारी हो, या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की. प्रतिभागी अपनी General Knowledge बढ़ाने के लिए ट्रेंडिंग क्विज के सवालों का खूब सहारा ले रहे हैं. हम भी आपके लिए कुछ ऐसे ही लवाल और उनके जवाब लेकर आए हैं, जो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं.

सवाल 1 - ऊंट क्या नहीं खाता?
जवाब 1 - ऊंट एक शाकाहारी जानवर है. वह किसी भी प्रकार का मांस नहीं खाता है. 

सवाल 2 - भूखे पेट केला खाने से क्या होगा?
जवाब 2 - अगर आप सुबह सवेरे खाली पेट केवल दो केले खाते हैं तो इससे आपकी आंत और पाचन शक्ति मजबूत होती है.

सवाल 3 - केले में कीड़ा क्यों नहीं लगता?

जवाब 3 - आपने देखा होगा कि केले के फल में कीड़े नहीं लगते हैं. इसका कारण यह है कि केले के फल में साइनाइड नाम का केमिकल पाया जाता है.

सवाल 4 - एक आलू में कितनी कैलोरी होती है?
जवाब 4 - एक आलू में 150 कैलोरी होती है, हालांकि आलू के खाने के तरीके से इसमें बदलाव हो जाता है.

सवाल 5 - हिंदुओं के कुल कितने पुराण हैं?
जवाब 5 - हिंदुओं के कुल 18 पुराण हैं?

सवाल 6 - एक केला कितनी रोटी के बराबर होता है?
जवाब 6 - एक केला एक रोटी के बराबर होता है.

;