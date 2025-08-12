Trending Quiz : उस चीज का नाम बताइए, जिसे पीटने पर लोगों को बहुत मजा आता है!

General Knowledge Trending Quiz : जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के समय में किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए जनलर नॉलेज (General Knowledge) और करेंट अफेयर्स (Current Affairs) की बेहद जरूरत होती है. इनसे जुड़े कई सवाल एसएससी, बैंकिग, रेलवे व अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम की परीक्षाओं के दौरान पूछे जाते हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए कुछ ऐसे सवाल लेकर आए हैं, जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी ना सुना हो. आपसे अनुरोध है कि आप नीचे दिए गए सवालों को अच्छे से पढ़कर उसका जवाब दें. हालांकि, हमने सभी सवालों के जवाब नीचे दिए हुए हैं, आप उन्हें कहीं नोट करके रख सकते हैं.

सवाल 1 - भारत में काजू का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में किया जाता है?

जवाब 1 - दरअसल, भारत में काजू का सबसे ज्यादा उत्पादन केरल राज्य में किया जाता है.

सवाल 2 - विश्व का पहला नोट किस देश में छपा था?

जवाब 2 - विश्व का सबसे पहला नोट चीन (China) में छापा गया था.

सवाल 3 - इंसान के खाना खाने के बाद ऐसा क्या खाने से वो तुरंत मर सकता है?

जवाब 3 - इंसान द्वारा खाना खाने के बाद चाय का सेवन करने से वो तुरंत मर सकता है.

सवाल 4 - आखिर कौन सा शहर राजस्ठान का दिल कहलाता है?

जवाब 4 - अजमेर को राजस्थान के दिल के नाम से जाना जाता है?

सवाल 5 - किस देश में पहली बार भारतीय पंडुप्पी ‘INS सिंधुकेसरी’ डॉक की गई?

जवाब 5 - इंडोनेशिया में पहली बार भारतीय पंडुप्पी ‘INS सिंधुकेसरी’ डॉक की गई.

सवाल 6 - उस चीज का नाम बताइए, जिसे पीटने पर लोगों को बहुत मजा आता है!

जवाब 6 - ढोलक, तबला पीटने में लोगों को बहुत मजा आता है.

