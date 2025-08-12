Trending Quiz : उस चीज का नाम बताइए, जिसे पीटने पर लोगों को बहुत मजा आता है!
Advertisement
trendingNow12878189
Hindi Newsजरा हटके

Trending Quiz : उस चीज का नाम बताइए, जिसे पीटने पर लोगों को बहुत मजा आता है!

Trending Quiz : ऐसा नहीं है कि जनरल नॉलेज सिर्फ इसलिए है कि आप कहीं एग्जाम देने जाएं तो इसका इस्तेमाल हो या फिर नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जाएं. जीके अगर आपकी अच्छी होगी तो आप लोगों से किसी भी मुद्दे पर बात करने में सक्षम होंगे उनके सवालों के सही जवाब तर्क के साथ देने में सक्षम होंगे. यहां हम आपको जीके के सवाल और ऐसे ही जवाब बताने जा रहे हैं.

 

Written By  Shiv Govind Mishra|Last Updated: Aug 12, 2025, 11:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Name that thing that people really enjoy hitting
Name that thing that people really enjoy hitting

General Knowledge Trending Quiz : जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के समय में किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए जनलर नॉलेज (General Knowledge) और करेंट अफेयर्स (Current Affairs) की बेहद जरूरत होती है. इनसे जुड़े कई सवाल एसएससी, बैंकिग, रेलवे व अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम की परीक्षाओं के दौरान पूछे जाते हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए कुछ ऐसे सवाल लेकर आए हैं, जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी ना सुना हो. आपसे अनुरोध है कि आप नीचे दिए गए सवालों को अच्छे से पढ़कर उसका जवाब दें. हालांकि, हमने सभी सवालों के जवाब नीचे दिए हुए हैं, आप उन्हें कहीं नोट करके रख सकते हैं.

सवाल 1 - भारत में काजू का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में किया जाता है?
जवाब 1 - दरअसल, भारत में काजू का सबसे ज्यादा उत्पादन केरल राज्य में किया जाता है. 

सवाल 2 - विश्व का पहला नोट किस देश में छपा था?
जवाब 2 - विश्व का सबसे पहला नोट चीन (China) में छापा गया था.

सवाल 3 - इंसान के खाना खाने के बाद ऐसा क्या खाने से वो तुरंत मर सकता है?
जवाब 3 - इंसान द्वारा खाना खाने के बाद चाय का सेवन करने से वो तुरंत मर सकता है.

सवाल 4 - आखिर कौन सा शहर राजस्ठान का दिल कहलाता है? 
जवाब 4 - अजमेर को राजस्थान के दिल के नाम से जाना जाता है?

यह भी पढ़ें...लड़की ने मुंह में डालीं तीन तलवारें, देखने वालों की फटी रह गईं आंखें; देखें वीडियो!

 

सवाल 5 - किस देश में पहली बार भारतीय पंडुप्पी ‘INS सिंधुकेसरी’ डॉक की गई?
जवाब 5 - इंडोनेशिया में पहली बार भारतीय पंडुप्पी ‘INS सिंधुकेसरी’ डॉक की गई.

सवाल 6 - उस चीज का नाम बताइए, जिसे पीटने पर लोगों को बहुत मजा आता है!
जवाब 6 - ढोलक, तबला पीटने में लोगों को बहुत मजा आता है.

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. ज़ी न्यूज़ इस खबर से संबंधित किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करता. 

About the Author
author img
शिव गोविंद मिश्रा

ज़ी हिंदी डिजिटल के ट्रेंडिंग और ट्रेवल सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 साल से ज़्यादा अनुभव. करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर अख़बार से साल 2015 में की. उसके बाद...और पढ़ें

TAGS

Trending Quizgeneral knowledge questionquiz questions

Trending news

बिलों में बनेगी आतंकियों की कब्र, BSF-NSG को मिलेंगे 'किलर्स'
homeministry
बिलों में बनेगी आतंकियों की कब्र, BSF-NSG को मिलेंगे 'किलर्स'
पत्नी की बेवफाई से मारा गया शख्स, अवैध संबंधों के चलते बचपन के दोस्त ने कर दी हत्या
crime
पत्नी की बेवफाई से मारा गया शख्स, अवैध संबंधों के चलते बचपन के दोस्त ने कर दी हत्या
4 महीने पहले हुआ था उद्धाटन, न्यू पंबन ब्रिज में आ गई खराबी; ट्रेनों की आवाजाही ठप
Pamban New Railway Bridge
4 महीने पहले हुआ था उद्धाटन, न्यू पंबन ब्रिज में आ गई खराबी; ट्रेनों की आवाजाही ठप
'48 सीटों पर वोटों की चोरी हुई'... राहुल गांधी ने ECI के खिलाफ फिर फोड़ा 'एटम बम'
Rahul Gandhi
'48 सीटों पर वोटों की चोरी हुई'... राहुल गांधी ने ECI के खिलाफ फिर फोड़ा 'एटम बम'
15 अगस्त को इस जगह लगा मीट बेचने पर बैन, विपक्ष ने दी चुनौती- हम करेंगें मटन पार्टी
Maharashtra
15 अगस्त को इस जगह लगा मीट बेचने पर बैन, विपक्ष ने दी चुनौती- हम करेंगें मटन पार्टी
क्या चीन से ठंडा पड़ेगा तनाव का तवा? 5 साल बाद दोनों मुल्क ने लिया ये बड़ा फैसला
china
क्या चीन से ठंडा पड़ेगा तनाव का तवा? 5 साल बाद दोनों मुल्क ने लिया ये बड़ा फैसला
क्या गाय घोषित होगी राष्ट्रीय पशु? मोदी सरकार ने संसद में दे दिया जवाब
parliament
क्या गाय घोषित होगी राष्ट्रीय पशु? मोदी सरकार ने संसद में दे दिया जवाब
योगेंद्र यादव ने बिहार के SIR मुद्दे पर मचाई खलबली, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा शुक्रिया
Supreme Court News
योगेंद्र यादव ने बिहार के SIR मुद्दे पर मचाई खलबली, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा शुक्रिया
पति का स्पर्म काउंट था कम, ससुर-ननदोई ने किया रेप; पति की भूमिका जानकर खौल उठेगा खून
Rape
पति का स्पर्म काउंट था कम, ससुर-ननदोई ने किया रेप; पति की भूमिका जानकर खौल उठेगा खून
पुरानी डीजल-पेट्रोल गाड़ियों पर दिल्ली-NCR में नहीं लगेगी रोक, SC का बड़ा फैसला
Supreme Court
पुरानी डीजल-पेट्रोल गाड़ियों पर दिल्ली-NCR में नहीं लगेगी रोक, SC का बड़ा फैसला
;