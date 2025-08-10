Trending Quiz : खाने की ऐसी कौन सी चीज है, जो खराब नहीं होती?
Hindi News

Trending Quiz : खाने की ऐसी कौन सी चीज है, जो खराब नहीं होती?

Trending Quiz : क्विज को सवालों ने इंटरनेट पर धूम मचा रखी है. लोग दुनिया-जहान की जिज्ञासा मिटाने और अपना जीके मजबूत करने के लिए टेंडिंग क्विज के सवालों में दिलचस्पी ले रहे हैं. हम भी आपके लिए कुछ ऐसे ही लवाल और उनके जवाब लेकर आए हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले GK के सवालों को हल करने में मदद कर सकते हैं.

 

Written By  Shiv Govind Mishra|Last Updated: Aug 10, 2025, 07:10 PM IST
What is that food item which does not spoil
What is that food item which does not spoil

General Knowledge Trending Quiz : प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए क्विज के सवाल किसी वरदान से कम नहीं हैं. क्विज और इंटरनेट की वजह से आधुनिक पढ़ाई का तरीका तेजी से बदल रहा है. बच्चे इन दिनों ट्रेंडिंग क्विज के सवालों में खूब रुचि ले रहे हैं. हर प्रतियोगी परीक्षा में General Knowledge का एक अहम पेपर होता है, जिसमें दुनियाभर के तरह-तरह के सवाल पूछे जाते हैं. हम भी आपके लिए कुछ ऐसे ही सवाल और उनके जवाब लेकर आए हैं, जो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं.

सवाल 1 - वह कौन सी चीज है जो हमें दिखाई नहीं देती?
जवाब 1 - हवा वो चीज है जो महसूस होती है पर देखी नहीं देती.

सवाल 2 - ऐसी कौन सी चीज है जो बढ़ती जाती है?
जवाब 2 - इसका जवाब है उम्र जो हमेशा बढ़ती रहती है.

सवाल 3 - क्या है जो खेत में हरी बाजार में काली और घर में लाल होती है?
जवाब 3 - चायपत्ती खेत में हरी, बाजार में काली और घर आने पर लाल हो जाती है.

सवाल 4 - भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है?

जवाब 4 - वुलर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है.

सवाल 5 - खाने की ऐसी कौन सी चीज है, जो खराब नहीं होती?
जवाब 5 - शहद ही खाने की वो चीज है जो कभी खराब नहीं होती है.

