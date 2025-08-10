Trending Quiz : खाने की ऐसी कौन सी चीज है, जो खराब नहीं होती?

General Knowledge Trending Quiz : प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए क्विज के सवाल किसी वरदान से कम नहीं हैं. क्विज और इंटरनेट की वजह से आधुनिक पढ़ाई का तरीका तेजी से बदल रहा है. बच्चे इन दिनों ट्रेंडिंग क्विज के सवालों में खूब रुचि ले रहे हैं. हर प्रतियोगी परीक्षा में General Knowledge का एक अहम पेपर होता है, जिसमें दुनियाभर के तरह-तरह के सवाल पूछे जाते हैं. हम भी आपके लिए कुछ ऐसे ही सवाल और उनके जवाब लेकर आए हैं, जो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं.

सवाल 1 - वह कौन सी चीज है जो हमें दिखाई नहीं देती?

जवाब 1 - हवा वो चीज है जो महसूस होती है पर देखी नहीं देती.

सवाल 2 - ऐसी कौन सी चीज है जो बढ़ती जाती है?

जवाब 2 - इसका जवाब है उम्र जो हमेशा बढ़ती रहती है.

सवाल 3 - क्या है जो खेत में हरी बाजार में काली और घर में लाल होती है?

जवाब 3 - चायपत्ती खेत में हरी, बाजार में काली और घर आने पर लाल हो जाती है.

यह भी पढ़ें...किस विटामिन की कमी से चेहरा काला पड़ने लगता है?

सवाल 4 - भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है?

जवाब 4 - वुलर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है.

सवाल 5 - खाने की ऐसी कौन सी चीज है, जो खराब नहीं होती?

जवाब 5 - शहद ही खाने की वो चीज है जो कभी खराब नहीं होती है.

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. ज़ी न्यूज़ इस खबर से संबंधित किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करता.