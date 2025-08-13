Trending Quiz : दुनिया का वो कौन से पेड़ है, जिसे काटने पर वह बच्चे की तरह रोता है?
जरा हटके

Trending Quiz : दुनिया का वो कौन से पेड़ है, जिसे काटने पर वह बच्चे की तरह रोता है?

Trending Quiz : जनरल नॉलेज सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप कहीं एग्जाम देने जाएं तो इसका इस्तेमाल हो या फिर नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जाएं. अगर आपकी जीके अच्छी होगी तो आप लोगों से किसी भी मुद्दे पर बात करने में ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे. साथ ही सही तर्क के साथ जवाब भी दे पाएंगे. यहां हम आपको जीके के सवाल और ऐसे ही सवालों के जवाब बताने जा रहे हैं.

 

Written By  Shiv Govind Mishra|Last Updated: Aug 13, 2025, 06:50 PM IST
General Knowledge Trending Quiz : जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के समय में किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए जनलर नॉलेज (General Knowledge) और करेंट अफेयर्स (Current Affairs) की बेहद जरूरत होती है. इनसे जुड़े कई सवाल एसएससी, बैंकिग, रेलवे व अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम की परीक्षाओं के दौरान पूछे जाते हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए कुछ ऐसे सवाल लेकर आए हैं, जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी ना सुना हो. आपसे अनुरोध है कि आप नीचे दिए गए सवालों को अच्छे से पढ़कर उसका जवाब दें. हालांकि, हमने सभी सवालों के जवाब नीचे दिए हुए हैं, आप उन्हें कहीं नोट करके रख सकते हैं.

सवाल 1 - इंद्र धनुष के बीच में कौन सा रंग होता है?
जवाब 1 - इंद्र धनुष के बीच में हरा रंग होता है.

सवाल 2 - लड़की का ऐसा नाम बताओ जिसमें A, E, I, O, U नहीं आता?
जवाब 2 - लड़की का ऐसे नाम Shryshty और Rhythm है.

यह भी पढ़ें...दुनिया का वो कौन सा जानवर है, जिसे आज तक कैद नहीं किया जा सका?

 

सवाल 3 - दाढ़ी बनाने या फिर आंख, नाक, कान की जांच करने में किसका इस्तेमाल किया जाता है?
जवाब 3 - दाढ़ी बनाने या फिर आंख, नाक, कान की जांच करने में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है

सवाल 4 - पेड़ों की पत्तियों का रंग पीला किस वजह से हो जाता है?
जवाब 4 - इनडोर या आउटडोर लगे हुए पौधों की पत्तियों के पीले होने का मुख्य कारण पौधों को कम या अधिक मात्रा में पानी देना है. अत्यधिक गीली मिट्टी में जड़ें ऑक्सीजन नहीं ले पाती और उनका दम घुटने के कारण वे पौधों को पानी और पोषक तत्वों की आपूर्ति करना बंद कर देती हैं, फलस्वरूप पौधे की पत्तियां पीली होने लगती हैं.

सवाल 5 - दुनिया का वो कौन से पेड़ है, जिसे काटने पर वह बच्चे की तरह रोता है?
जवाब 5 - दरअसल, मेंड्रेक के पेड़ को जब काटा जाता है, तो उससे बच्चे के रोने की आवाज आती है.

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. ज़ी न्यूज़ इस खबर से संबंधित किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करता. 

Shiv Govind Mishra

ज़ी हिंदी डिजिटल के ट्रेंडिंग और ट्रेवल सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 साल से ज़्यादा अनुभव. करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर अख़बार से साल 2015 में की. उसके बाद...और पढ़ें

