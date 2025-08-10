Trending Quiz : भारत में ऐसी कौन सी नदी है, जो उल्टा बहती है?

General knowledge Trending Quiz : क्विज आधुनिक बढ़ाई का एक अहम टूल बन कर उभर रहा है. ये एक ऐसी प्रणाली है, जिसकी मदद से प्रतिभागी बहुत कम वक्त में अपनी जीके को तैयार कर लेते हैं. ऐसे में हम भी आपके लिए ट्रेंडिंग क्विज के कुछ उपयोगी सवाल लेकर आए हैं, जो आपका करियर बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं.

सवाल 1 - बताओ भारत की नदियों में कौनसी पुरुष नदी है?

जवाब 1 - ब्रह्मपुत्र नदी को पुरुष नदी माना जाता है.

सवाल 2 - दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन है?

जवाब 2 - दुनिया की सबसे लंबी नदी नॉर्थ-ईस्ट अफ्रीका में बहने वाली नील नदी है. नील नदी की लंबाई 6650 किलोमीटर यानी 4132 मील है.

सवाल 3 - भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है?

जवाब 3 - ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे गहरी नदी है.

सवाल 4 - भारत की सबसे छोटी नदी का नाम क्या है?

जवाब 4 - इस नदी का नाम अरवारी है, ये नदी राजस्थान में बहती है. इसकी लंबाई 90 किमी है. इसे देश सबसे छोटी नदी कहा जाता है.

सवाल 5 - सबसे शुद्ध पानी कौन सी नदी का है?

जवाब 5 - टेम्स नदी दुनिया की सबसे स्वच्छ नदी है. इसे लंदन की गंगा भी कहा जाता है.

सवाल 6 - भारत में ऐसी कौन सी नदी है, जो उल्टी बहती है?

जवाब 6 - गंगा-यमुना की तरह पवित्र मानी जाने वाली नर्मदा नदी मध्‍य प्रदेश और गुजरात की खास नदी है. ये भारत की एकमात्र नदी है जो उल्टी दिशा में बहती है.

