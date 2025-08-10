Trending Quiz : भारत में ऐसी कौन सी नदी है, जो उल्टा बहती है?
Trending Quiz : भारत में ऐसी कौन सी नदी है, जो उल्टा बहती है?

Trending Quiz : प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रतिभागियों के लिए क्विज बहुत मददगार साबित हो रहा है. क्विज के ट्रेंडिंग सवालों की मदद से बच्चे अपनी जनरल नॉलेज को मजबूद करने में जुटे हुए हैं.

 

Written By  Shiv Govind Mishra|Last Updated: Aug 10, 2025, 11:44 PM IST
General knowledge Trending Quiz : क्विज आधुनिक बढ़ाई का एक अहम टूल बन कर उभर रहा है. ये एक ऐसी प्रणाली है, जिसकी मदद से प्रतिभागी बहुत कम वक्त में अपनी जीके को तैयार कर लेते हैं. ऐसे में हम भी आपके लिए ट्रेंडिंग क्विज के कुछ उपयोगी सवाल लेकर आए हैं, जो आपका करियर बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं. 

सवाल 1 - बताओ भारत की नदियों में कौनसी पुरुष नदी है?
जवाब 1 - ब्रह्मपुत्र नदी को पुरुष नदी माना जाता है.

सवाल 2 - दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन है?
जवाब 2 - दुनिया की सबसे लंबी नदी नॉर्थ-ईस्ट अफ्रीका में बहने वाली नील नदी है. नील नदी की लंबाई 6650 किलोमीटर यानी 4132 मील है.

सवाल 3 - भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है?
जवाब 3 - ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे गहरी नदी है.

सवाल 4 - भारत की सबसे छोटी नदी का नाम क्या है?
जवाब 4 - इस नदी का नाम अरवारी है, ये नदी राजस्थान में बहती है. इसकी लंबाई 90 किमी है. इसे देश सबसे छोटी नदी कहा जाता है.

सवाल 5 - सबसे शुद्ध पानी कौन सी नदी का है?
जवाब 5 - टेम्स नदी दुनिया की सबसे स्वच्छ नदी है. इसे लंदन की गंगा भी कहा जाता है.

सवाल 6 - भारत में ऐसी कौन सी नदी है, जो उल्टी बहती है?
जवाब 6 - गंगा-यमुना की तरह पवित्र मानी जाने वाली नर्मदा नदी मध्‍य प्रदेश और गुजरात की खास नदी है. ये भारत की एकमात्र नदी है जो उल्टी दिशा में बहती है.

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. ज़ी न्यूज़ इस खबर से संबंधित किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करता. 

शिव गोविंद मिश्रा

ज़ी हिंदी डिजिटल के ट्रेंडिंग और ट्रेवल सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 साल से ज़्यादा अनुभव. करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर अख़बार से साल 2015 में की. उसके बाद...और पढ़ें

Trending Quizgeneral knowledge question

