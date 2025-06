Trending Quiz : वो कौन सी चीज है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, पर अपनी जगह से नहीं हिलती?

What is that thing which goes from one place to another but does not move from its place

General Knowledge Trending Quiz : सामान्य ज्ञान, जिसे GK या सामान्य ज्ञान के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग अलग अलग विषयों के बारे में सामान्य जानकारी रखने करने के लिए किया जाता है. सामान्य ज्ञान में इतिहास, भूगोल, विज्ञान, कला, साहित्य, वर्तमान घटनाएं और अन्य विषय शामिल हो सकते हैं. जनरल नॉलेज बढ़ाने के कई तरीके हैं. एक तरीका है कि आप नियमित रूप से समाचार पढ़ें और समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को देखें. आप किताबें, लेख और ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं. सामान्य ज्ञान बढ़ाने का एक और तरीका है कि आप क्विज़ खेलें और पहेलियां हल करें. आज हम आपको जनरल नॉलेज के ऐसे ही सवाल और उनके जवाब बता रहे हैं. सवाल 1 – वह कौनसा फल है जिसे बिना धोए खाया जा सकता है?

जवाब 1 – दरअसल, केला वो फल है, जिसे बिना धोए भी खाया जा सकता है. सवाल 2 - ऐसा कौन सा जानवर है जो आंख से नहीं कान से देखता है?

जवाब 2 - चमगादड़ रात को उड़ते हुए अपने echolocation सुनाई देने वाली ध्वनियों को कानों से सुनते हुए अपने शिकार को ढूंढ लेते हैं. इसलिए, चमगादड़ एक ऐसा पक्षी है जो आंखों के बजाय कानों से देखता है. सवाल 3 - सबसे तेज देखने वाला पक्षी कौन सा है?

जवाब 3 - सबसे तेज होती है पेरग्रिन बाज की नजर, प्रति सेकंड 130 फ्रेम देख सकता है यह बाज प्रति सेकंड लगभग 130 फ्रेम देख सकता है. सवाल 4 - वो कौन सा पक्षी है जो कंकड़ पत्थर भी खा लेता है?

जवाब 4 - शुतुरमुर्ग एकमात्र ऐसा पक्षी है जो कंकड़-पत्थर खाता है. सवाल 5 - कौन सा जानवर खाना खाते वक्त रोता है?

जवाब 5 - घड़ियाल जब अपने शिकार को चबाते हैं ,उनके आंसू बहने लगते हैं. सवाल 6 - वो कौन सी चीज है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, पर अपनी जगह से नहीं हिलती?

जवाब 6 - दरअसल, वो चीज है सड़क (Road), जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, पर अपनी जगह से हिलती भी नहीं है.