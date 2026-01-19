Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेTrending Quiz: ऐसा कौन-सा शब्द है जिसे हम लिख तो सकते हैं, लेकिन पढ़ नहीं सकते?

Trending Quiz: ऐसा कौन-सा शब्द है जिसे हम लिख तो सकते हैं, लेकिन पढ़ नहीं सकते?

Trending Quiz: सोशल मीडिया पर वायरल एक दिमागी पहेली लोगों को उलझन में डाल रही है. “लिख सकते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते” जैसे सवाल ने बच्चों से लेकर बड़ों तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है, जहां जवाब से ज्यादा लॉजिक अहम है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 19, 2026, 09:51 PM IST
Trending Quiz: ऐसा कौन-सा शब्द है जिसे हम लिख तो सकते हैं, लेकिन पढ़ नहीं सकते?

इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया में हर दिन कुछ न कुछ ऐसा सामने आता है जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है. कभी तस्वीरों में छिपे फर्क, तो कभी शब्दों के खेल वाली पहेलियां. इन दिनों एक छोटी-सी लाइन ने लाखों लोगों का दिमाग घुमा दिया है “ऐसा कौन-सा शब्द है, जिसे हम लिख सकते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते?” दरअसल, पहली नजर में यह सवाल अटपटा लगता है और लोग तुरंत किसी रहस्यमयी भाषा या अजीब उदाहरण की तलाश में जुट जाते हैं. लेकिन जैसे-जैसे लोग सोचते हैं, उलझन और बढ़ती जाती है. यही वजह है कि यह पहेली बच्चों से लेकर बड़ों तक, हर उम्र के लोगों के बीच तेजी से वायरल हो रही है. आइए जानते हैं, आखिर इस सवाल के पीछे छिपा सच क्या है.

दुनिया में दिमागी पहेलियां सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं होतीं, बल्कि ये सोचने-समझने की क्षमता को भी तेज करती हैं. सोशल मीडिया, वेबसाइट्स और बच्चों की किताबों में ऐसी पहेलियां अक्सर देखने को मिलती हैं. हाल ही में वायरल हुई यह पहेली भी कुछ ऐसी ही है, जिसने लोगों को लॉजिक के जाल में फंसा दिया. सवाल सुनते ही लोग अलग-अलग जवाब देने लगे. कोई विलुप्त भाषा की बात करने लगा, तो किसी ने डॉक्टर की लिखावट को उदाहरण बताया. हालांकि, ज्यादातर लोग जवाब के करीब होते हुए भी सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाए.

 जवाब ढूंढने में क्यों उलझ जाता है दिमाग

जब कोई सुनता है कि “लिख सकते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते”, तो दिमाग स्वाभाविक रूप से असंभव चीजों के बारे में सोचने लगता है. कुछ लोगों को लगता है कि यह किसी कोड या गुप्त भाषा का शब्द होगा, जबकि कुछ इसे मजाकिया सवाल मानकर नजरअंदाज कर देते हैं. असल में यह पहेली शब्दों की बनावट से नहीं, बल्कि सवाल के अर्थ से जुड़ी है. यही कारण है कि लोग जवाब ढूंढते-ढूंढते खुद ही उलझन में फंस जाते हैं और आसान सी बात समझ नहीं पाते.

 सामने आया असली और सबसे सटीक जवाब

इस पहेली का सही और सबसे लॉजिकल जवाब है “नहीं”. पहली नजर में यह जवाब अटपटा लग सकता है, लेकिन अगर सवाल को ध्यान से समझें तो बात साफ हो जाती है. सवाल यह नहीं है कि ऐसा कोई शब्द मौजूद है या नहीं, बल्कि यह पूछा जा रहा है कि “क्या आप ऐसा शब्द जानते हैं?” और जब आप जवाब में कहते हैं “नहीं”, तो आप एक साथ जवाब भी दे रहे होते हैं और उस शब्द का नाम भी ले रहे होते हैं. यही इस पहेली की खूबसूरती है.

शब्दों का खेल, जिसने बना दिया इसे खास

यह पहेली दरअसल वर्डप्ले का बेहतरीन उदाहरण है. व्याकरण और लॉजिक के हिसाब से “नहीं” शब्द खुद ही अपने अर्थ को साबित कर देता है. कुछ लोग “काला अक्षर” या “अंधे में लिखा शब्द” जैसे जवाब भी देते हैं, लेकिन तार्किक रूप से “नहीं” ही सबसे सटीक माना जाता है. यही वजह है कि यह साधारण-सी लगने वाली पहेली लोगों को घंटों सोचने पर मजबूर कर देती है और दिमागी कसरत का मजेदार जरिया बन जाती है.

 

