Trending Video : देसी जुगाड़ से बना डाली 'BMW घोड़ा गाड़ी... , VIDEO देख दंग रह गए लोग!

Trending Video : भारत को जुगाड़ का देश माना जाता है, जहां हर समस्या का समाधान रचनात्मक तरीकों से खोज लिया जाता है. भले ही भारत आविष्कारों में आगे न हो, लेकिन जुगाड़ की कला में इसका कोई मुकाबला नहीं. सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे अनोखे जुगाड़ के वीडियो सामने आते रहते हैं, जिनमें वाहन से लेकर घरेलू चीजों तक के दिलचस्प समाधान देखने को मिलते हैं. इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लोग घोड़ा गाड़ी बोल रहे हैं.

घोड़ा गाड़ी में लगाया दिया बीएमडब्ल्यू का लोगो

हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक घोड़े के कंधों पर वैन को जोड़ दिया गया है. खास बात यह है कि इस वैन पर लग्जरी कार ब्रांड बीएमडब्ल्यू का लोगो भी लगा हुआ है. वीडियो में एक व्यक्ति दरवाजा खोलकर वैन में बैठता है, जिसके बाद घोड़ा उसे लेकर दौड़ पड़ता है. ओमनी वैन जैसी दिखने वाली इस गाड़ी को देखकर लोग मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, और यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है.

सोशल मीडियो पर क्या बोले यूजर?

वायरल हुई जुगाड़ वाली बीएमडब्ल्यू घोड़ा गाड़ी पर लोगों की मजेदार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. एक यूजर ने लिखा, "यह टैलेंट देश से बाहर नहीं जाना चाहिए." वहीं, दूसरे ने कमेंट किया, "बिना धूप के घोड़ा गाड़ी का मजा, कमाल है!" एक और यूजर ने लिखा, "ये लोग तो बहुत खतरनाक हैं." किसी ने पूछा, "ऐसे अनोखे आइडिया लाते कहां से हो?"

जुगाड़ा वाली गाड़ी देख लोगों की छूटी हंसी

इस वीडियो पर कई लोगों ने हंसी वाले इमोजी पोस्ट किए, जबकि कुछ यूजर्स ने इसे घोड़े पर अत्याचार बताया. एक ने लिखा, "इतनी भारी वैन बेचारे घोड़े पर रख दी, थोड़ा रहम करो!" वहीं, एक और यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, "घोड़े की सवारी करता हुआ गधा!" सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर मिले-जुले रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं.