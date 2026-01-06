Advertisement
Trending Video : देसी जुगाड़ से बना डाली 'BMW घोड़ा गाड़ी... , VIDEO देख दंग रह गए लोग!

Trending Video : भारत को जुगाड़ का देश कहा जाता है, जहां रचनात्मक तरीकों से हर समस्या का समाधान निकाला जाता है. भले ही आविष्कारों में भारत पीछे हो, लेकिन जुगाड़ में इसका कोई मुकाबला नहीं. ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे लोग 'BMW घोड़ा गाड़ी' बोल रहे हैं.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 06, 2026, 03:25 PM IST
Trending Photos

Trending Video : भारत को जुगाड़ का देश माना जाता है, जहां हर समस्या का समाधान रचनात्मक तरीकों से खोज लिया जाता है. भले ही भारत आविष्कारों में आगे न हो, लेकिन जुगाड़ की कला में इसका कोई मुकाबला नहीं. सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे अनोखे जुगाड़ के वीडियो सामने आते रहते हैं, जिनमें वाहन से लेकर घरेलू चीजों तक के दिलचस्प समाधान देखने को मिलते हैं. इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लोग घोड़ा गाड़ी बोल रहे हैं.

घोड़ा गाड़ी में लगाया दिया बीएमडब्ल्यू का लोगो

हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक घोड़े के कंधों पर वैन को जोड़ दिया गया है. खास बात यह है कि इस वैन पर लग्जरी कार ब्रांड बीएमडब्ल्यू का लोगो भी लगा हुआ है. वीडियो में एक व्यक्ति दरवाजा खोलकर वैन में बैठता है, जिसके बाद घोड़ा उसे लेकर दौड़ पड़ता है. ओमनी वैन जैसी दिखने वाली इस गाड़ी को देखकर लोग मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, और यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है.

सोशल मीडियो पर क्या बोले यूजर?

वायरल हुई जुगाड़ वाली बीएमडब्ल्यू घोड़ा गाड़ी पर लोगों की मजेदार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. एक यूजर ने लिखा, "यह टैलेंट देश से बाहर नहीं जाना चाहिए." वहीं, दूसरे ने कमेंट किया, "बिना धूप के घोड़ा गाड़ी का मजा, कमाल है!" एक और यूजर ने लिखा, "ये लोग तो बहुत खतरनाक हैं." किसी ने पूछा, "ऐसे अनोखे आइडिया लाते कहां से हो?"

 

जुगाड़ा वाली गाड़ी देख लोगों की छूटी हंसी

इस वीडियो पर कई लोगों ने हंसी वाले इमोजी पोस्ट किए, जबकि कुछ यूजर्स ने इसे घोड़े पर अत्याचार बताया. एक ने लिखा, "इतनी भारी वैन बेचारे घोड़े पर रख दी, थोड़ा रहम करो!" वहीं, एक और यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, "घोड़े की सवारी करता हुआ गधा!" सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर मिले-जुले रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Trending videoViral VideoOff beatOff Beat NewsODD NewsTrending newsViral NewsBizarre News

