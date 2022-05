कैमरे के सामने चल रही थी मम्मी की मीटिंग, बच्चे ने कर दी ऐसी अजीब हरकत; Video देख लोग बोले- बहुत 'नॉटी' है ये

Poet Meena Kandasamy’s sons: कवि मीना कंदासामी एक जूम मीटिंग में सवाल जवाब करने में व्यस्त थीं कि तभी उनके बेटे (Son) ने कॉल के बीच में आकर सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया. मीना ने इसका एक वीडियो (Video) अपने ट्विटर (Twitter) हैंडल पर भी शेयर किया है.

मीना के बेटे के जूम मीटिंग में आने के बाद उन्हें भी अचानक से समझ नहीं आया कि वो क्या करें. उनके लिए थोड़ा सा ऑक्वर्ड मोमेंट (Awkward Moment) हो गया था लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छे से परिस्थिति को संभाल लिया. पहले आप इस वायरल वीडियो (Trending Video) को देखें...

This happened a few weeks ago. Gender studies conference, Patna Women's College, I was doing the Q&A, my kids decided to gatecrash the Zoom meeting. :) sharing the embarrassing but entertaining video pic.twitter.com/93xnKNzvcQ

— Dr Meena Kandasamy (@meenakandasamy) May 26, 2022