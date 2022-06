Trending Video: शेरनी का दिल जीतने के लिए दो शेरों के बीच हुआ घमासान, देखें किसने मारी बाजी

Fight Between Two Lions To Impress Lioness: जंगल का जीवन आपको कठिन से कठिन परिस्थितियों में रहना सिखा देता है. ऐसे में जब जंगल (Forest) के राजा कहे जाने वाले दो शेरों के बीच में जंग छिड़ जाए तो पूरा जंगल उससे कांप उठता है. ऐसा ही एक वीडियो वायरल (Viral) हो रहा है.

जीतना चाहते थे शेरनी का दिल

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शेर (Lion) और शेरनी जंगल में घूम रहे हैं. ऐसे में सामने से एक शेर उनके करीब आने लगता है. तभी शेरनी को छोड़कर पहला शेर उस शेर से लड़ने (Fight) के लिए दौड़ पड़ता है. पूरा मामला जानने से पहले आप इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे इस वीडियो को जरूर देखें...

दोनों के बीच छिड़ी जंग

दोनों शेर एक दूसरे पर वार (Attack) करते दिखाई दिए. दोनों ने ही उछल-कूद कर एक दूसरे पर भारी पड़ने की कोशिश की. इस वीडियो में देखकर लगता है कि दूसरा शेर पहले वाले पर भारी पड़ गया. कुछ यूजर्स (Users) मजाक कर रहे हैं कि शायद ये दोनों उस शेरनी का दिल जीतने के लिए मुकाबला कर रहे हैं. एक दूसरे यूजर ने कहा कि इंसानों की तरह ही दिल का मामला लगता है.

वायरल हो रहा वीडियो

ये वीडियो इंस्टाग्राम (Instagram) पर खूब वायरल हो रहा है. ऐसे में काफी लोग इस पर अपनी अलग-अलग प्रतिक्रिया (Reactions) दे रहे हैं. इस तरह के वीडियोज अक्सर लोगों को रोमांच से भर देते हैं. आपने भी ऐसे मुकाबलों (Competitions) को कभी ना कभी तो देखा ही होगा.

