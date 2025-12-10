कैसे AI इंसानों जैसी हरकतें करके लोगों को दे रहा चकमा? पूरे इंडस्ट्री को हिला रही नई रिपोर्ट

Ad Fraud Digital Trust: भारत की तेजी से डिजिटल होती अर्थव्यवस्था में mFilterIt की नई रिपोर्ट बताती है कि धोखाधड़ी अब पुराने सिस्टम की समझ से कहीं आगे निकल चुकी है. एआई अब असली यूजर जैसा व्यवहार कॉपी कर लेता है, जिससे नियम-आधारित वेरिफिकेशन बेकार होने लगे हैं. मार्केटर्स अभी भी पुराने मेट्रिक, जैसे क्लिक, CTR और इंस्टॉल पर भरोसा करते हैं, जिसकी वजह से लगभग 12 प्रतिशत मार्केटिंग बजट फर्जी या इनवैलिड ट्रैफिक में चला जाता है. क्या यह सिर्फ टेक्निकल गलती है? रिपोर्ट साफ कहती है कि अब यह सीधे P&L पर खतरा बन चुका है और डिजिटल ईमानदारी बनाए रखना बिजनेस की मजबूरी हो गई है.

क्या प्रीमियम प्लेटफॉर्म भी सुरक्षित नहीं रहे?

रिपोर्ट इंडस्ट्री की कई पुरानी धारणाओं को तोड़ते हुए कहती है कि धोखाधड़ी सिर्फ छोटे या संदिग्ध प्लेटफॉर्म्स तक सीमित नहीं है. प्रीमियम, क्लोज्ड और ब्रांड-सेफ माने जाने वाले माहौल भी एआई बॉट्स की पहुंच में आ चुके हैं. व्यूएबल इम्प्रेशंस भी कई बार इंसानों नहीं, बल्कि बॉट्स द्वारा देखे जाते हैं. सवाल यह नहीं कि फ्रॉड कहां हो रहा है, बल्कि यह है कि क्या कोई भी लेयर सच में सुरक्षित बची है.

क्या ब्रांड सेफ्टी सिस्टम वाकई भरोसेमंद हैं?

रिपोर्ट बताती है कि ब्रांड सेफ्टी टूल्स अक्सर संदर्भ और भाषा से जुड़े संकेत पकड़ नहीं पाते. वर्नाक्युलर कंटेंट और संदर्भ की पहचान में खामियां हैं, जिससे गलत जगह विज्ञापन जाने लगते हैं. रिटार्गेटिंग पूल भी शुरुआत से ही सही नहीं होते, जिससे ऑप्टिमाइजेशन गलत दिशा में चल पड़ता है.

मार्केटर्स को अब किस तरह के बदलाव अपनाने होंगे?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ब्रांडिंग और परफॉर्मेंस को एक ही रिस्क सरफेस माना जाना चाहिए. को-फाउंडर और सीईओ अमित रेलान का कहना है कि प्लेटफॉर्म द्वारा दिए गए मेट्रिक पर निर्भर रहना अब खतरनाक है. सिर्फ व्यूएबिलिटी नहीं, बल्कि ध्यान यानी अटेंशन ज्यादा भरोसेमंद पैमाना बनकर उभर रहा है. एट्रीब्यूशन मॉडल को भी असली और नकली परफॉर्मेंस में अंतर सीखना होगा. रिपोर्ट में लिखा है कि धोखाधड़ी अब एक जुड़े हुए सिस्टम की तरह काम करती है, इसलिए पॉइंट-इन-टाइम चेक से काम नहीं चलेगा. मल्टी-सिग्नल इंटेलिजेंस, इंडिपेंडेंट ओवरसाइट और कंटेक्स्ट-आधारित निर्णय लेना जरूरी हो चुका है. प्लेटफॉर्म डेटा में कई खामियां हैं जिन्हें बिना बाहरी निगरानी के पकड़ा ही नहीं जा सकता.

क्या विज्ञापन फ्रॉड अब सिर्फ मीडिया का मुद्दा नहीं रहा?

mFilterIt के अनुसार, असली खतरा धोखाधड़ी नहीं, बल्कि साफ-सुथरे दिखने वाले मगर इनफेक्टेड डेटा का कंफ्यूजन है. सीटीओ व को-फाउंडर धीरज गुप्ता ने कहा कि विज्ञापन फ्रॉड अब मीडिया का मसला नहीं, बल्कि बिजनेस का रणनीतिक जोखिम है. एआई की तेजी, डिजिटल ट्रस्ट का महत्व और ब्रांड व फाइनेंसियल सेक्युरिटी का जुड़ाव मिलकर बताता है कि इंडस्ट्री को अब असली पारदर्शिता और जिम्मेदारी के एक नए दौर में प्रवेश करना ही होगा.