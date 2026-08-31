/जुगलबंदी ऐसी कि थमीं सांसे... कर्नाटक और हिंदुस्तानी संगीत के सुरों से गूंज उठा दिल्ली तमिल संगम

राजधानी दिल्ली की शामें अक्सर खास होती हैं, लेकिन 30 अगस्त की शाम कुछ अलग ही अंदाज में ढली. आरके पुरम के तमिल संगम में जब सुर और ताल का मेल हुआ, तो वहां मौजूद हर शख्स मंत्रमुग्ध हो गया. कथा वाचन की संस्थापक आर. भार्गवी सुदर्शन द्वारा आयोजित 'अनंत' कार्यक्रम ने कला और संस्कृति के प्रेमियों को एक ऐसा अनुभव दिया, जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा.
कार्यक्रम का आगाज भारतीय संगीत के दो महान रूपों के संगम से हुआ. एक तरफ कर्नाटक संगीत की मिठास लेकर आई थीं सुभा राजगोपालन, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मोर्चा संभाला संजीव शुक्ला और ऐश्वर्या थपलियाल ने. इन कलाकारों के सुरों के साथ वॉयलिन पर अरविंद नारायण, सारंगी पर अनिल कुमार मिश्रा, तबले पर मुकर्रम कादरी और मृदंग पर मास्टर अर्जुन अरविंद की संगति ने पूरे हॉल में एक नई ऊर्जा भर दी.
नन्हें कदमों में दिखा गोवर्धन लीला का जादू
संगीत के इस सुरीले सफर के बाद मंच पर आए कथा वाचन के छोटे-छोटे बच्चे. इन नन्हें कलाकारों ने कथक के जरिए भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने की पावन लीला को जीवंत कर दिया. तीन ताल की पढंत पर आधारित इस प्रस्तुति को उनकी गुरु भार्गवी सुदर्शन ने अपनी सुरीली आवाज दी. गुरु और शिष्यों के बीच का यह बेहतरीन तालमेल हर किसी के दिल को छू गया. इस दौरान सितार पर मास्टर ऑफ म्यूजिक गोल्ड मेडलिस्ट और आकाशवाणी के ग्रेडेड आर्टिस्ट लावण्य अंबाडे ने अपनी संगति से माहौल को और भी खास बना दिया.
लखनऊ घराने की परंपरा और गुरु को नमन
कार्यक्रम का सबसे भावुक और प्रभावी हिस्सा इसका समापन था. भार्गवी सुदर्शन और रुची सैनी के बीच हुए कथक संवाद ने मंच पर आग लगा दी. लखनऊ घराने के दिग्गज गुरु मुन्ना शुक्ला की इन दोनों शिष्याओं ने सबसे पहले गुरु वंदना की और फिर चतुरंग व चौताल पर शानदार नृत्य पेश किया. यह पूरा आयोजन पंडित बिरजू महाराज के भांजे व शिष्य रहे स्वर्गीय गुरु मुन्ना शुक्ला को समर्पित था, जिन्होंने अपना पूरा जीवन कथक की इस समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाने में लगा दिया.
जन्माष्टमी से पहले मिला भक्ति का अनुपम उपहार
आरके पुरम सेक्टर-5 स्थित तमिल संगम में आयोजित यह शाम शास्त्रीय संगीत, शुद्ध कथक और असीम भक्ति का एक खूबसूरत संगम साबित हुई. जन्माष्टमी का त्योहार करीब होने के कारण बच्चों की इस कृष्ण लीला प्रस्तुति ने हर दर्शक के मन को भक्ति रस में सराबोर कर दिया.