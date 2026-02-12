Advertisement
टैक्सी में वैगनआर देखकर महिला का मूड खराब, छोटी बोलकर की कैंसिल; ड्राइवर बोला- 180 में एयरप्लेन...

Cab Driver Viral Video: एक महिला ने कैब बुक की और जैसे ही उसने टैक्सी में वैगनआर देखी तो भड़क गई. पहले तो महिला भड़ास निकालते हुए बैठ गई, लेकिन उसके बाद एसी न चलने पर तुरंत कार से उतर गई. महिला का ये व्यवहार सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. ऐसे मे ड्राइवर ने कहा, "180 में इनको एयरप्लेन चाहिए." ​

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 12, 2026, 08:30 PM IST
Trending Photos

Cab Driver Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक कैब ड्राइवर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.  एक महिला ने कैब बुक की और जैसे ही उसने टैक्सी में वैगनआर देखी तो भड़क गई. पहले तो महिला भड़ास निकालते हुए बैठ गई, लेकिन उसके बाद एसी न चलने पर तुरंत कार से उतर गई. इसके बाद ड्राइवर ने भावुकता में अपनी बात सबके सामने रखी और पूछा, "ऐसे कैसे काम करेंगे हम?" महिला का भड़काऊ व्यवहार अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर पैसेंजर्स की उम्मीदों और ड्राइवरों की मजबूरियों को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई है.

किस बात पर कैंसिल की राइड?
इंटरनेट पर वायरल हो रहा वीडियो 180 रुपये की एक छोटी सी कैब राइड से जुड़ा है. वीडियो में दिखता है कि एक महिला यात्री गाड़ी का गेट खोलते ही भड़क जाती है. गाड़ी में बैठते ही महिला कहती है, ये वैगनआर ही क्यों आती है दो बार कैंसिल की है मैंने. इस पर जवाब देते हुए ड्राइवर कहता है, प्रीमियम बुक कर दो ना. तो महिला कहती है, प्रीमियम पर ही आएगी. इसके बाद महिला दुखी मन से ओटीपी बताती है और फिर कहती है कि मेरे साथ चार बार हो चुके है. जल्दबाजी में इंसान बुक करता है कहीं जाना होता है. इसके बाद ड्राइवर गाड़ी यू टर्न लेकर चलने लगता है. तभी महिला एसी चलाने के लिए कहती है तो ड्राइवर मना कर देता है. इसके बाद महिला कहती है कि चल नहीं रहा है या चला नहीं रहे हो? इस पर ड्राइवर साफ कह देता है कि गैस नहीं है. महिला ने कहा, भैया पहले बोल देना चाहिए था तो मैं राइड कैंसिल कर देती. इस पर ड्राइवर ने भी हाजिर जवाब देते हुए कहा, अब कैंसिल कर दो आप. महिला ने तुरंत राइड कैंसिल करने का फैसला लिया और कैब से उतर गई. महिला के जाने के बाद ड्राइवर ने अपनी बात रखी.

यह भी पढ़ें: गोद में बच्चा, हथेली पर जान... ट्रेन के डिब्बों के बीच बैठकर सफर करने पर मजबूर, खड़े हुए गंभीर सवाल

ड्राइवर ने बताई सच्चाई?
जब महिला कार से उतरकर चली गई तो ड्राइवर ने बताया कि ये राइड 180 रुपये की थी. इन लोगों को 180 रुपये में एयरप्लेन चाहिए. ड्राइवर भावुक होकर कहता है कि मैं अपनी कार को एकदम साफ रखता हूं. इसके बाद वो कहता है, रिक्वेस्ट करती तो मैं एसी चला देता, लेकिन आपने देखा शुरू में ही वैगनआर के नाम पर उसने कैसे किया. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. ये वीडियो यात्रियों और ड्राइवर्स के बीच बहस का कारण बन गई है. 

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Ansari5k नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 2 लाख से ज्यादा बाद देखा जा चुका है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

