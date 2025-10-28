Advertisement
कैसे कराई जाती है नकली बारिश? आसान भाषा में समझें पूरा प्रोसेस

Cloud Seeding: बढ़ते प्रदूषण के चलते कृत्रिम बारिश कराने का निर्णय लिया जाता है. आजकल देश में कृत्रिम बारिश (Artificial Rain) की काफी चर्चा हो रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये नकली बारिश कैसे कराई जाती है. चलिए आसान भाषा में समझते हैं.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 28, 2025, 01:36 PM IST
Cloud Seeding: बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने के लिए कृत्रिम बारिश कराई जाती है. आजकल नकली बारिश की चर्चाएं तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये नकली बारिश कैसे होती है. बादलों के साथ ऐसी कौन-सी छेड़छाड़ करी जाती है जिससे बारिश होने लगती है. 

कैसे होती है नकली बारिश?
कृत्रिम वर्षा या आर्टिफिशियल रेन का जब नाम आता है तो इसका मतलब है कि एक खास वैज्ञानिक प्रोसेस से बादलों की भौतिक अवस्था में आर्टिफिशियल तरीके से बदलाव लाया जाता है. क्लाउड सीडिंग बादलों में कए 'बीज' देने जैसा प्रोसेस है. इसमें हवाई जहाज या मशीनों के जरिए बादलों में छोटे कण डाले जाते हैं जो पानी की बूंदें या बर्फ के टुकड़े बनते हैं और भारी होने के बाद बारिश के रूप में जमीन पर गिरने लगते हैं. ये मानवीय तरीके से मौसम को बदलने की तकनीक है. बादलों में आया ये बदलाव ही एटमॉस्फेयर को बारिश के लिए तैयार करता है. बादलों के साथ हुए इस बदलाव के प्रोसेस को ही क्लाउड सीडिंग कहते हैं.

थ्री स्टेप में पूरा होता है प्रोसेस
पहले चरण में केमिकल्स का इस्तेमाल से जिस क्षेत्र में बारिश कराई जानी है उस इलाके के ऊपर वायु के मास को ऊपर की ओर भेजा जाता है ताकि वो बादल बना सके. इस प्रोसेस में कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम ऑक्साइड, यूरिया और यूरिया के कंपाउंड अमोनियम नाइट्रेट के कंपाउंड आ यूज किया जाता है. ये कंपाउंड हवा में मौजूद वाटर वेपर को सोख लेते हैं और कंडेंसेशन के प्रोसेस को शुरू कर देते हैं.
स्टेप टू
दूसरे चरण में नमक, यूरिया, सूखी बर्फ, अमोनियम नाइट्रेट, और कैल्शियम क्लोराइड के इस्तेमाल से बादलों का द्रव्यमान बढ़ाया जाता है.

स्टेप थ्री
तीसरे चरण की शुरुआत तब होती है जब या तो आसमान में पहले से ही बादल मौजूद हों या मानव द्वारा बनाए गए हों. यानी तीसरे या फाइनल स्टेप को फॉलो करने के लिए बादलों का होना जरूरी है. इस चरण में सिल्वर आयोडाइड और सूखी बर्फ जैसे ठंडा करने वाले रसायनों को बादलों में छिड़का जाता है. इससे बादलों की डेंसिटी बढ़ जाती है और वे भारी होने लगते हैं. भारी होने के बाद बादल आखिरकार पानी बनकर बरसने लगते हैं. क्लाउड सीडिंग के लिए हवाई जहाज, बड़े गुब्बारे, विस्फोटक या रौकेट्स का यूज किया जाता है. नकली बारिश कराने के पीछे का मकसद प्रदूषण को कम करना होता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

