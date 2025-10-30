Advertisement
trendingNow12980972
Hindi NewsTrending

I don’t want to... टेक कर्मचारी ने इस्तीफा देते हुए बॉस को कह दी ऐसी बात, वायरल हो गई चैट

Ashutosh Nautiyal Resignation Chat Viral:  एक टेक कर्मचारी और उसके बॉस की व्हाट्सएप चैट इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. कर्मचारी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और इस्तीफा देते हुए बॉस से ऐसी बात कह दी. कर्मचारी ने कहा, “I don't want to.”

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 30, 2025, 10:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

I don’t want to... टेक कर्मचारी ने इस्तीफा देते हुए बॉस को कह दी ऐसी बात, वायरल हो गई चैट

Ashutosh Nautiyal Resignation: सोशल मीडिया पर वायरल हो रही टेक कर्मचारी और उसके बॉस की चैट ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. चैट में नजर आता है कि कैसे एक कर्मचारी का पारा हाई हो गया और उसने चुप्पी तोड़ते हुए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्राथमिकता दी. मैनेजर और कर्मचारी के बीच की ये चैट अब सोशल मीडिया पर छा रही है. इस चैट के स्क्रीनशॉ को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @ashutosh_0_7 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया और अभी तक इस पोस्ट पर 2.5 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं.

मैनेजर ने मांगी माफी
आशुतोष नौटियाल नाम के एक्स यूजर द्वारा शेयर की गई इस चैट में नजर आता है कि पहले मैनेजर अपने कर्मचारी से माफी मांगते दिखाई देते हैं और कहते हैं कि कल जो भी हुआ, उसे दिल पर मत लेना और साथ ही अपनी ओर से सब ठीक करने की कोशिश करते हैं. वो भरोसा दिलाते हैं कि उनका सपोर्ट हमेशा रहेगा. कोई रिप्लाई ना मिलने के बाद बॉस या मैनेजर की और से व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आता है, लेकिन कर्मचारी उसे भी रिसीव नहीं करता है. मैनेजर भी कुछ घंटे इंतजार करता है और शाम के करीब साढ़े चार बजे मैनेजर का फिर मैसेज आता है और वो पूछते हैं, "भाई कहां हो शाम हो गई?" इसके बाद कर्मचारी की ओर से जो जवाब मिलता है मैनेजर ने उस जवाब की उम्मीद भी ना की होगी.
यह भी पढ़ें: इस देश में पूरी तरह बैन है च्युइंगम, खाते देख लिया तो जेल में डाल देगी सरकार
 

कर्मचारी के रिप्लाई ने उड़ाए बॉस के होश
जब बॉस की तरफ से मैसेज आया कि कहां हो शाम हो गई? तो टेक कर्मचारी ने लिखा, "I'm done sir. मैं आपको रिजाइन मेल भेज रहा हूं. मैं यहां कंटिन्यू नहीं रखूंगा." ये जवाब पढ़कर बॉस भी चौंक गया होगा, इसलिए उधर से तुरंत रिप्लाई आया, "क्या हम बात कर सकते हैं?" इसके बाद इस टेक कर्मचारी ने जले पर नमक छिड़कते हुए लिखा, "नहीं मैं नहीं करना चाहता हूं." इस चैट को आशुतोष नौटियाल ने एक्स पर शेयर किया है और इसके साथ उन्होंने Adele के मशहूर गाने ‘Skyfall' की एक लाइन लिखी- जो इस चैट को और भी ड्रामेटिक बना देती है. उन्होंने लिखा, "This is the end... Hold your breathe and count to 10." इसके बाद यूजर्स आशुतोष को बधाई दे रहे हैं और हिम्मत की दाद दे रहे हैं और साथ में हौसला भी बढ़ा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "पैसा ही सब कुछ नहीं होता! आत्मसम्मान को किसी भी चीज के लिए नहीं बेचा जाना चाहिए."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

ashutosh nautiyal resignationWhatsApp chatviral

Trending news

डिलिवरी ब्वॉय की स्कूटर टच हुई तो एक्सीलरेटर बढ़ा चढ़ाई कार, मास्क पहने कौन बैठा था?
bengaluru news
डिलिवरी ब्वॉय की स्कूटर टच हुई तो एक्सीलरेटर बढ़ा चढ़ाई कार, मास्क पहने कौन बैठा था?
Once Upon A Time! जब नीतीश-लालू नहीं थे सियासत में, बिहार में था कांग्रेस का करिश्मा
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
Once Upon A Time! जब नीतीश-लालू नहीं थे सियासत में, बिहार में था कांग्रेस का करिश्मा
इधर 'तूफान मोंथा' का मचा कहर,उधर 'मेलिसा' लाया मौत का बवंडर, 30 अक्टूबर का जानें हाल
'Weather Update'
इधर 'तूफान मोंथा' का मचा कहर,उधर 'मेलिसा' लाया मौत का बवंडर, 30 अक्टूबर का जानें हाल
थर्ड क्लास क्रुक VS फर्स्ट क्लास इडियट! हिमंता-प्रियांक के बीच आखिर ये चल क्या रहा?
Himanta Biswa Sarma
थर्ड क्लास क्रुक VS फर्स्ट क्लास इडियट! हिमंता-प्रियांक के बीच आखिर ये चल क्या रहा?
जब ‘लव जिहाद’ अपने घर पहुंचा तो बदल गया 'कम्युनिज़्म का रंग', क्या अब समझेंगे पीर?
DNA
जब ‘लव जिहाद’ अपने घर पहुंचा तो बदल गया 'कम्युनिज़्म का रंग', क्या अब समझेंगे पीर?
न कभी वो खत 'खुला' ना उस महिला की पहचान हुई! भाभा के दिल की दास्तां जो 'दफन' ही रही
Homi Jahangir Bhabha
न कभी वो खत 'खुला' ना उस महिला की पहचान हुई! भाभा के दिल की दास्तां जो 'दफन' ही रही
मुस्लिम भी अपना सकते हैं गोद लेने की प्रक्रिया, मद्रास हाई कोर्ट का अहम फैसला
Madras High Court
मुस्लिम भी अपना सकते हैं गोद लेने की प्रक्रिया, मद्रास हाई कोर्ट का अहम फैसला
तेल से भरा टैंकर लेकर भारत आ रहा था जहाज, समंदर में अचानक क्यों ले लिया यू-टर्न?
Russian Oil
तेल से भरा टैंकर लेकर भारत आ रहा था जहाज, समंदर में अचानक क्यों ले लिया यू-टर्न?
राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि 'फायर' हो गई पूरी BJP! छठ पर्व का भी अपमान बताया
Bihar Assembly Elections 2025
राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि 'फायर' हो गई पूरी BJP! छठ पर्व का भी अपमान बताया
कभी बहाता था खून, अब जिंदगियां बचा रहा; बंदूक छोड़ सेवा की राह पर चला ये 'माओवादी'
Naxalism News in Hindi
कभी बहाता था खून, अब जिंदगियां बचा रहा; बंदूक छोड़ सेवा की राह पर चला ये 'माओवादी'