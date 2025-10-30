I don’t want to... टेक कर्मचारी ने इस्तीफा देते हुए बॉस को कह दी ऐसी बात, वायरल हो गई चैट

Ashutosh Nautiyal Resignation: सोशल मीडिया पर वायरल हो रही टेक कर्मचारी और उसके बॉस की चैट ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. चैट में नजर आता है कि कैसे एक कर्मचारी का पारा हाई हो गया और उसने चुप्पी तोड़ते हुए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्राथमिकता दी. मैनेजर और कर्मचारी के बीच की ये चैट अब सोशल मीडिया पर छा रही है. इस चैट के स्क्रीनशॉ को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @ashutosh_0_7 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया और अभी तक इस पोस्ट पर 2.5 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं.

मैनेजर ने मांगी माफी

आशुतोष नौटियाल नाम के एक्स यूजर द्वारा शेयर की गई इस चैट में नजर आता है कि पहले मैनेजर अपने कर्मचारी से माफी मांगते दिखाई देते हैं और कहते हैं कि कल जो भी हुआ, उसे दिल पर मत लेना और साथ ही अपनी ओर से सब ठीक करने की कोशिश करते हैं. वो भरोसा दिलाते हैं कि उनका सपोर्ट हमेशा रहेगा. कोई रिप्लाई ना मिलने के बाद बॉस या मैनेजर की और से व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आता है, लेकिन कर्मचारी उसे भी रिसीव नहीं करता है. मैनेजर भी कुछ घंटे इंतजार करता है और शाम के करीब साढ़े चार बजे मैनेजर का फिर मैसेज आता है और वो पूछते हैं, "भाई कहां हो शाम हो गई?" इसके बाद कर्मचारी की ओर से जो जवाब मिलता है मैनेजर ने उस जवाब की उम्मीद भी ना की होगी.

कर्मचारी के रिप्लाई ने उड़ाए बॉस के होश

जब बॉस की तरफ से मैसेज आया कि कहां हो शाम हो गई? तो टेक कर्मचारी ने लिखा, "I'm done sir. मैं आपको रिजाइन मेल भेज रहा हूं. मैं यहां कंटिन्यू नहीं रखूंगा." ये जवाब पढ़कर बॉस भी चौंक गया होगा, इसलिए उधर से तुरंत रिप्लाई आया, "क्या हम बात कर सकते हैं?" इसके बाद इस टेक कर्मचारी ने जले पर नमक छिड़कते हुए लिखा, "नहीं मैं नहीं करना चाहता हूं." इस चैट को आशुतोष नौटियाल ने एक्स पर शेयर किया है और इसके साथ उन्होंने Adele के मशहूर गाने ‘Skyfall' की एक लाइन लिखी- जो इस चैट को और भी ड्रामेटिक बना देती है. उन्होंने लिखा, "This is the end... Hold your breathe and count to 10." इसके बाद यूजर्स आशुतोष को बधाई दे रहे हैं और हिम्मत की दाद दे रहे हैं और साथ में हौसला भी बढ़ा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "पैसा ही सब कुछ नहीं होता! आत्मसम्मान को किसी भी चीज के लिए नहीं बेचा जाना चाहिए."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.