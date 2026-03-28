ये है नेचर की खूबसूरती! जानें क्यों वायरल हो रहा काले हंस और मछलियों का वीडियो?

Shocking Swan and Fish Video: सोशल मीडिया पर जानवरों के क्यूट मोमेंट वायरल होते रहते हैं. इंसानों की तरह ये भी मौज-मस्ती करते हैं. एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और एक दूसरे की सेवा करते हैं. इन दिनों हंस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में दिखता है कि एक हंस मछलियों को खाना खिला रहा है. ये मोमेंट सच में दिल जीतने वाला है. वीडियो देख आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि तालाब किनारे एक काला हंस मौजूद है. उसके सामने पानी में बहुत सारी मछलियां है. हंस के पास एक बर्तन में मछलियों का दाना रखा है. ऐसे में हंस पहले अपनी चोंच में मछलियों का लेता है और फिर मछलियों के पास छोड़ देती है. इस दौरान हंस के पास बहुत सारी मछलियां इकट्ठा हो जाती हैं. ये पल काफी खास है, यूजर्स वीडियो देख इमोशनल हो रहे हैं और खूब प्यार लुटा रहे हैं. ये वीडियो दिखाता है कि बाकी जीवों में भी एक दूसरे के लिए प्यार, सम्मान और दया होती है. हमें इन जीवों से सीखने की जरूरत है.

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वायरल हो गया वीडियो

हंस का खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @pubity नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. खबर लिखे जाने तक ये वीडियो 36 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. इतना ही नहीं, अब तक 1.8 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देख यूजर्स काफी भावुक कमेंट कर रहे हैं. कोई कह रहा है कि मां की तरह खाना खिला रही है. तो वहीं दूसरी और किसी यूजर ने लिखा, "लोग पक्षियों को खिलाना पसंद करते हैं और पक्षी मछलियों को खिलाना पसंद करते हैं."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.