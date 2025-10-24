Advertisement
Chhath Puja 2025: छठ पूजा से पहले वायरल हो रहा Parle G का विज्ञापन, प्रेग्नेंट चाची के लिए घर पर ही बना दिया घाट

Chhath Puja 2025: Parle G ने अपने विज्ञापन में छठ के पावन पर्व को इतनी खूबसूरती से दर्शाया है कि अब छठ के मौके पर ये खूब वायरल हो रहा है. विज्ञापन ने छठ के पीछे ही असली भावना याद दिला दी.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 24, 2025, 07:05 PM IST
Chhath Puja 2025: छठ पूजा से पहले वायरल हो रहा Parle G का विज्ञापन, प्रेग्नेंट चाची के लिए घर पर ही बना दिया घाट

Chhath Puja Viral AD: छठ पूजा के पावन अवसर पर एक बिस्किट ब्रांड का विज्ञापन तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें एक बच्चे का अपनी चाची के प्रति प्यार और छठ की असली भावना को दिखाया गया है. चाची प्रेग्नेंट हैं इसलिए छठ पूजा में शामिल होने घाट नहीं जा सकती हैं, तो भतीजे ने घाट को घर पर ही बुला लिया. यही सच्चाई और सादगी इस विज्ञापन को सबसे अलग और अनोखा बनाती है. ये विज्ञापन वीडियो दिखाता है कि छठ मैया का व्रत महिलाओं के लिए कितना महत्व रखता है. इस विज्ञापन में त्योहार की गहराई, भारतीय मूल्यों और पर्व से जुड़ी भावनाओं को बहुत ही खूबसूरती से पेश किया है. यही कारण है कि अब ये Parle G विज्ञापन वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

विज्ञापन की कहानी, जो दिल में उतर गई
विज्ञापन वीडियो शुरू होते ही नजर आता है कि एक छोटा बच्चा बिस्किट लेकर आता है और अपनी चाची को आवाज देता है. चाची गर्भवती है जो एक कुर्सी पर उदास बैठी हैं, क्योंकि वो पूजा के लिए घाट पर नहीं जा सकती हैं. घर की बाकी महिलाएं छठ पूजा की थाली सजा रही हैं और घाट पर जाने की तैयारियां कर रही हैं. तभी घर की एक महिला कहती है, "अंजली बस इस साल आराम करो. डॉक्टरों ने मना किया है." इसके बाद अंजली कहती है, "ये पहली बार हुआ है कि हम छठ मैया की पूजा नहीं कर पा रहे हैं." इसके बाद दूसरी महिला कहती है, "घाट पर भीड़ में जाना सही नहीं है, अगले साल अच्छी तरह करना." चाची का लाडला भतीजा ये सब सुन रहा था और चाची की मायूसी को महसूस कर रहा था. तभी ये लड़का चाची के पास आता है और उनके हाथ में बिस्किट देकर चला जाता है.

चाची के लिए क्या करता है ये बच्चा?
इस बच्चे से अपनी प्यारी चाची की मायूसी देखी नहीं गई और उसने फैसला किया कि वो घाट को घर पर ही बना देगा. इसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर घाट बनाने की तैयारी करता है. सबसे पहले वो मिट्टी इकट्ठा करता है और फिर उससे एक बड़ा-सा गोल घेरा बनाता है. इसके बाद वो उसे फूल मालाओं से सजाया. इसके बाद वो कपड़े धो रहे एक व्यक्ति की बाल्टी लेकर भाग जाता है और दोस्तो के साथ मिलकर मिट्टी के उस गोल घेरे में पानी भरता है. इस दौरान जो दोस्त उसकी मदद करते हैं वो उनको भी 'पारले जी' का बिस्किट खिलाता है. 

कैसे की चाची ने पूजा?
जब घर की दोनों महिलाएं पूजा करने के लिए घाट जा रहीं थी, तब चाची घर में ही थी. वो कहती हैं, "हम पूजा करके आते हैं अपना ध्यान रखना." तभी वहां चाची का लाडला आ जाता है और कहता है, "चाची चलो पूजा करके आते हैं." तभी चाची के साथ घर की बाकी दोनों महिलाओं अचंभे से उस लड़के को देखने लगती हैं. तब वो चाची का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकालता है. इसके बाद चाची घर के अंदर घाट देखकर खुश हो जाती हैं और वहीं पूजा करती हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

