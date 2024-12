फ्लाइट में सेक्स करते पकड़ा गया कपल, क्रू ने वीडियो बनाकर लीक कर दिया; अब बैठी जांच

Trending News in Hindi: फ्लाइट में इंटीमेट होना एक कपल के लिए भारी पड़ गया. वीडियो लीक होने के बाद सोशल मीडिया पर थू-थू हो रही है. न सिर्फ कपल को सुनाया जा रहा है, बल्कि एयरलाइन को भी जिसके क्रू ने यह वीडियो लीक किया. वीडियो को कॉकपिट से कंट्रोल होने वाले सिक्योरिटी कैमरे से बनाया गया था. बिना इजाजत वीडियो रिकॉर्ड करने और सोशल मीडिया पर डालने को प्राइवेसी का 'उल्लंघन' मानते हुए एयरलाइन ने क्रू के खिलाफ जांच बैठा दी है.

मामला स्विस एयर की पैसेंजर फ्लाइट का है. नवंबर में बैंकॉक से ज्यूरिख जा रही फ्लाइट के फर्स्ट क्लास में बैठा एक जोड़ा सेक्स करते पाया गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पायलटों ने चुपके से पूरा वीडियो बना लिया. फिर उसे आपसी ग्रुप चैट्स में शेयर किया गया जिसके बाद वीडियो वायरल हो गया. एक व्यक्ति ने X पर वीडियो का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया है.

A couple on board a recent Swiss Air flight from Bangkok to Zurich joined the mile-high club in the first-class galley while secretly being recorded by the pilots.

The cockpit crew are now under investigation for sharing the footage on group chats which has since gone viral. pic.twitter.com/B9cGA8dVKZ

