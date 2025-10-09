Advertisement
इस ऑटो वाले की कमाई जानकर पकड़ लेंगे माथा, करोड़ो के घर तो रेंट पर हैं इसके अलावा...

Crorepati Auto Wala: हमको लगता है कि बड़ी-बड़ी चमचमाती बिल्डिंग में बैठे इंजीनियर्स खूब पैसा कमाते हैं और ऑटो रिक्शा वाला गरीब हैं. पर सच्चाई कुछ और ही है. यहां के एक नार्मल ऑटो-रिक्शा ड्राइवर ने जब अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बताया तो सब चौंक गए. इससे जुड़ा पोस्ट अब इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है और अब ये चर्चा का विषय बन गया है.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 09, 2025, 05:52 PM IST
Crorepati Auto Wala: बेंगलुरु को इंजीनियर्स का गढ़ माना जाता है. यह सिटी हाई टेक्निकल जॉब्स और स्टार्टअप के लिए फेमस है. दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जाता है कि एक ऑटो ड्राइवर ने बताया है कि उसने 4 से 5 करोड़ के दो मकान किराए पर दिए हुए हैं. इसके अलावा उसने AI स्टार्टअप में भी इन्वेस्ट किया हुआ है. पोस्ट में दावा किया जाता है कि ड्राइवर के हाथ में एपल वॉच और कान में एयरपॉड्स हैं. जब ये पोस्ट वायरल हुआ तो लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया. AI इंजीनियर आकाश आनंदानी ऑटो वाले की बातें सुनकर हैरान रह गए.

क्या करता है ऑटो ड्राइवर?
जानकारी के अनुसार, बेंगलुरु की किसी कंपनी में AI इंजीनियर आकाश आनंदानी ने एक ऑटो बुक किया. इस दौरान जब आकाश आनंदानी की नजर ड्राइवर के गैजेट्स पर पड़ी तो उनका माथा घूम गया. ड्राइवर के हाथ में शानदार एपल वॉच थी और कानों में एयरपॉड्स लगे थे. इसी उत्सुकता में ड्राइवर से बातचीत शुरू हुई तो उसने अपनी कहानी फिल्मी स्टाइल में सुना डाली. ड्राइवर ने बताया कि पहले ऑटो चलाना ही उनका प्राइमरी काम था, लेकिन अब सिर्फ वीकेंड पर पुरानी यादों को ताजा करने के लिए चलाते हैं. उनका मेन इनकम सोर्स किराया और इंवेस्टमेंट है.
यह भी पढ़ें: जहां तक नजर पहुंची सिर्फ गाडियां ही गाडियां, 'गोल्डन हॉलिडे वीक' के बाद चीन में लगा भीषण जाम; वीडियो देखें

पोस्ट पढ़कर​ देखकर यूजर्स ने लिए मजे
जब ऑटो वाले की ये फिल्मी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो ज्यादातर लोगों को हजम नहीं हुई. वे कमेंट सेक्शन में व्यंग्य करने लगे. एक यूजर ने लिखा, "पी रखी होगी उसने." दूसरे यूजर ने लिखा, "मैं भी उससे पिछली गर्मियों में मिला था, ये सब बताने के बाद मैंने पूछा कि क्या वो मुझे अपना घर किराये पर दे सकते हैं, तो वो हंसा और बोला कि मैं बोर हो जाता हूं और मूर्ख लोगों को झूठी कहानियां सुनाता हूं. जो मुझसे पूछते रहते हैं कि वो क्या करता है, कितना कमाता है."
यह भी पढ़ें: वैज्ञानिकों की क्रांतिकारी खोज! मुंह में रखते ही फ्लू का पता लगा सकती है ये च्यूइंगम, जाने पूरा प्रोसेस

कितना कमाता है ये ऑटो ड्राइवर?
वायरल पोस्ट में दावा किया गया है कि ऑटो ने खुद बताया कि उसके पास 4 से 5 करोड़ के दो मकान हैं जो उसने किराए पर दे रखें हैं. इसके अलावा वो 2 से 3 लाख रुपये महीना कमाना है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

