इस ऑटो वाले की कमाई जानकर पकड़ लेंगे माथा, करोड़ो के घर तो रेंट पर हैं इसके अलावा...

Crorepati Auto Wala: बेंगलुरु को इंजीनियर्स का गढ़ माना जाता है. यह सिटी हाई टेक्निकल जॉब्स और स्टार्टअप के लिए फेमस है. दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जाता है कि एक ऑटो ड्राइवर ने बताया है कि उसने 4 से 5 करोड़ के दो मकान किराए पर दिए हुए हैं. इसके अलावा उसने AI स्टार्टअप में भी इन्वेस्ट किया हुआ है. पोस्ट में दावा किया जाता है कि ड्राइवर के हाथ में एपल वॉच और कान में एयरपॉड्स हैं. जब ये पोस्ट वायरल हुआ तो लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया. AI इंजीनियर आकाश आनंदानी ऑटो वाले की बातें सुनकर हैरान रह गए.

क्या करता है ऑटो ड्राइवर?

जानकारी के अनुसार, बेंगलुरु की किसी कंपनी में AI इंजीनियर आकाश आनंदानी ने एक ऑटो बुक किया. इस दौरान जब आकाश आनंदानी की नजर ड्राइवर के गैजेट्स पर पड़ी तो उनका माथा घूम गया. ड्राइवर के हाथ में शानदार एपल वॉच थी और कानों में एयरपॉड्स लगे थे. इसी उत्सुकता में ड्राइवर से बातचीत शुरू हुई तो उसने अपनी कहानी फिल्मी स्टाइल में सुना डाली. ड्राइवर ने बताया कि पहले ऑटो चलाना ही उनका प्राइमरी काम था, लेकिन अब सिर्फ वीकेंड पर पुरानी यादों को ताजा करने के लिए चलाते हैं. उनका मेन इनकम सोर्स किराया और इंवेस्टमेंट है.

Bangalore is fucking crazy the auto wala bhaiya said he has 2 houses worth 4-5 crs both on rent earns close to 2-3 lakhs per month , and is a startup founder / investor in a ai based startup bruh Add Zee News as a Preferred Source — Akash Anandani (@Kashh56) October 4, 2025

पोस्ट पढ़कर​ देखकर यूजर्स ने लिए मजे

जब ऑटो वाले की ये फिल्मी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो ज्यादातर लोगों को हजम नहीं हुई. वे कमेंट सेक्शन में व्यंग्य करने लगे. एक यूजर ने लिखा, "पी रखी होगी उसने." दूसरे यूजर ने लिखा, "मैं भी उससे पिछली गर्मियों में मिला था, ये सब बताने के बाद मैंने पूछा कि क्या वो मुझे अपना घर किराये पर दे सकते हैं, तो वो हंसा और बोला कि मैं बोर हो जाता हूं और मूर्ख लोगों को झूठी कहानियां सुनाता हूं. जो मुझसे पूछते रहते हैं कि वो क्या करता है, कितना कमाता है."

कितना कमाता है ये ऑटो ड्राइवर?

वायरल पोस्ट में दावा किया गया है कि ऑटो ने खुद बताया कि उसके पास 4 से 5 करोड़ के दो मकान हैं जो उसने किराए पर दे रखें हैं. इसके अलावा वो 2 से 3 लाख रुपये महीना कमाना है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.