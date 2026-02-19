ऐसी होनी चाहिए परवरिश! सभी के पैर छूती दिखी नन्ही बच्ची, वीडियो ने जीता लोगों का दिल

Viral Little Girl: छोटे बच्चे मासूम होते हैं. छोटे बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है. बच्चों को दिए संस्कार की माता पिता की परवरिश को दर्शाते हैं. हर माता पिता अपने बच्चों को संस्कारी बनाना चाहते हैं. बचपन से ही कुछ आदतें डालनी पड़ती हैं. बच्चों को अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती है. ऐसे में माता पिता का काम होता है कि बच्चों में कुछ आदतें ऐसी होनी चाहिए जिससे दिखे कि वे एक अच्छे संस्कारी परिवार से हैं. इसलिए माता पिता बच्चों के अंदर नैतिकता डालने पर जोर देते हैं, जैसे- बड़ों का आदर करना. इसके अलावा नमस्ते करना या पैर छूना, झूठ न बोलना, धीरे बोलना, कूड़ा ना फैलाना या जगह-जगह ना थूकना. ये वो आदतें हैं जो माता पिता बच्चों में डालते हैं. बच्चों की यही आदतें माता पिता की परवरिश का सबूत होती हैं. इन दिनों जिस बच्ची का वीडियो वायरल हो रहा है उसके संस्कार तो उम्र से ज्यादा बड़े हैं. जी हां, क्यूट सी छोटी बच्ची सबके पैर छूते नजर आ रही है. यहां तक की उससे कुछ ही बड़े बच्चे के भी पैर छूती दिखाई दे रही है. अब ये क्यूट वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और बच्ची के संस्कारों की तारीफ कर रहे हैं.

वायरल हुए बच्ची के संस्कार

इंटरनेट पर वायरल हो रहे बच्चे के वीडियो में देखा जा सकता है कि वो एक एक कर सबके पैर छू रही है. वीडियो देखकर लगता है कि उसके माता पिता ने उसे ऐसा करने के लिए कहा होगा. जो भी हो, लेकिन बच्ची के संस्कार और माता पिता की अच्छी परवरिश साफ दिखाई दे रही है. बच्ची नीचे झुककर एक एक कर सबके पैर छू रही है. वहां मौजूद कोई नहीं बचता जिसके बच्ची ने पैर ना छुए हों. इतना ही नहीं जब बच्ची सबके पैर छूकर एक बच्चे के पास जाकर खड़ी हो जाती है तो उस बच्चे के भी पैर छू लेती है. इसलिए लोग बोल रहे हैं कि संस्कार उम्र से बड़े हैं. अब ये प्यारा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स जमकर तारीफ कर रहे हैं. चलिए वीडियो देखते हैं.

यह भी पढ़ें: नीले ड्रम से बना दिया देसी गिटार, बजाकर सुनाई कमाल की धुन; VIDEO वायरल

Add Zee News as a Preferred Source

When your mom says touch the feet of everyone taller than you

The height check at the end pic.twitter.com/Ip0mAl20Nj — Chutki Chaiwali (@Chai_Angelic) February 18, 2026

क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Chai_Angelic नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को एक ही दिन में 4.6 लाख से ज्यादा यूजर्स देख चुके हैं. इतना ही नहीं यूजर्स कमाल के रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "संस्कार सभ्य बनाती है, सभ्य से सभ्य समाज का निर्माण होता है. इसे बचाना जरूरी है. पहली पाठशाला हमेशा घर परिवार ही होता है. बच्ची ने सबका आशीर्वाद प्राप्त किया."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.