‘मोंथा’ का कहर! आखिर कौन रखता है तूफानों के नाम? आसान भाषा में समझें साइक्लोन नामकरण का प्रोसेस

Cyclone Montha Update: मौसम विभाग का अनुमान है ​कि ‘मोंथा’ (Cyclone Montha) 28 की रात आंध्र प्रदेश के काकीनाड़ा के निकट मचलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच सतह से टकराएगा. इस दौरान ‘मोंथा’ की स्पीड 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है. ऐसे में 27 से 30 अक्टूबर के बीच राज्य के कई तटीय जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है. ऐसे में समुद्र में ऊंची लहरें उठेंगी, इसलिए इस दौरान मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है. इन सब खबरों के बीच क्या आपने ये सोचने की कोशिश की है कि आखिर ये तूफानों के नाम कौन रखता है और कैसे डिसाइड होते हैं ये नाम. चलिए आज इसी को समझते हैं.

चक्रवात तूफनों के नाम विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) तय करता है. WMO नाम डिसाइड करने के लिए क्षेत्र के 13 सदस्य देशों के द्वारा सुझाय नामों की सूची का उपयोग करता है. दरअसल, विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने उत्तरी हिंद महासागर (बंगाल की खाड़ी और अरब सागर) से उठने वाले चक्रवातों के लिए नामों की एक सूची तैयार की गई है. ये वो नाम होते हैं जो 13 सदस्य देशों द्वारा सुझाय गए होते हैं. नामों का चयन वर्णानुक्रम होता है. चलिए समझते हैं.

कौन रखता है नाम?

सबसे पहले 2000 में (विश्व मौसम विज्ञान संगठन/एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग) ने चक्रवात के नाम रखने शुरू किए. ये नाम इसमें शामिल देशों मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत और थाईंलैंड ने बारी बारी से चक्रवातों के नाम रखने का फैसला किया. पहले हर देश अपनी ओर से नामों का सुझाव देता है. उसके बाद उष्णकटिबंधीय चक्रवातों पर WMO/ESCAP पैनल द्वारा एक सूची तैयार की जाती है. आपको बता दें कि 2018 में (विश्व मौसम विज्ञान संगठन/एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग) में पांच देश (ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन) और शामिल किए गए. जानकारी के अनुसार 2020 में IMD ने 169 चक्रवातों के नामों की सूची जारी की गई थी. इस सूची में जुड़े 169 नामों में हर 13 देशों से 13 सुझाव थे.

तूफान आने पर कैसे सलेक्ट करते हैं नाम?

जब भी चक्रवात आता है तो सूची के अनुसार वर्णानुक्रम में दिया जाता है. जिस भी देश का नाम सूची में सबसे उपर आएगा सबसे पहले उसी का नाम यूज होगा. चक्रवात का जो नाम एक बार यूज हो गया वो दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं.

नाम देने से पहले इन बातों को ध्यान रखते हैं देश

नाम छोटा होना चाहिए और उसका उच्चारण सरल होना चाहिए. इसके अलावा किसी भी सुझाय नाम को राजनीतिक हस्तियों, धार्मिक, संस्कृतियों और जैंडर के प्रति तटस्थ होना चाहिए. चक्रवात का दिया हुआ नाम किसी की भावनााओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए.

कहां से आया मोंथा नाम?

आज आंध्र प्रदेश से टकराने वाला चक्रवात ‘मोंथा’ (Cyclone Montha) नाम का सुझाव दिया था जो 13वें सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ था. मोंथा एक थाई भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है, 'सुगंधित फूल या सुंदर फूल.' भले ही इसका नाम खूबसूरत हो, लेकिन ये अपनी साथ आफत लेकर आ रहा है.

