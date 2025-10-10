'Patidev guess what?' करवा चौथ पर दिल्ली पुलिस का दिखा खास अंदाज, पतिदेवों को दी सड़का पर सेफ रहने की हिदायत...

Advertisement
Delhi Police Post on Karva Chauth: ट्विटर हैंडल पर दिल्ली पुलिस ने करवा चौथ पर एक पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट के जरिए वे पतियों को सतर्क कर रहे हैं, कि वे सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त फोन ना चलाएं. पोस्ट में लिखा है कि, "Patidev guess what?"..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 10, 2025, 07:16 PM IST
Delhi Police Message for Road Safety: करवा चौथ का त्योहार पति-पत्नी के बीच के प्यार और रिश्तों का प्रतीक होता है. इस दिन महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और उनकी सलामती की दुआ करती हैं. ऐसे में इस मौके पर दिल्ली पुलिस ने अपने ट्विटर हेंडल पर एक पोस्ट के जरिए एक जरूरी मेसेज देने की कोशिश की है. दिल्ली पुलिस का ये पोस्ट लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. 

 

ट्विटर हैंडल पर शेयर किया ये पोस्ट
दिल्ली पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक मजेदार पोस्ट शेयर किया है. हालांकि इस मजेदार पोस्ट के जरिए, उन्होंने एक जिम्मेदारी भार मेसेज भी भेजा है. इसमें एक महिला की मेहंदी लगी हथेली की फोटो है, जिस पर लिखा है, "पतिदेव गेस व्हाट". वहीं दूसरी हथेली में लिखा है, "फोन मत चलाइये, रोड पर ध्यान दीजिए.." ये मेसेज हर पति के लिए पत्नी की तरफ से है, ये मेसेज जितना प्यारा है, उतना ही गंभीर है. 

 

दिल्ली पुलिस का मकसद
इस पोस्ट के जरिए दिल्ली पुलिस का मकसद साफ है कि सड़क पर गाड़ी चालते वक्त फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. ऐसा करने से एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में इस खास दिन पर, जब आपकी पत्नी आपके लिए व्रत रख रही हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी रक्षा करें. 

 

लोग पसंद कर रहे क्रिएटिव पोस्ट
दिल्ली पुलिस की इस क्रिएटिव पोस्ट को लोग खूब पसंद कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. कई यूजर्स का मानना है कि ये पोस्ट प्यारा होने के साथ-साथ जरूरी भी है. ऐसे त्योहारों में जब आपके पार्टनर आपकी सलामती की दुआ करते हैं, तो आपको अपनी सलामती के लिए जरूर सतर्क होना चाहिए. 

