इन हादसों ने किया था बाबा साहब को धर्म बदलने पर मजबूर! रातों रात नहीं लिया था फैसला

Dhamma Chakra Pravartan Divas: 14 अक्टूबर इतिहास की वो महत्वपूर्ण तारीख है जब संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर ने अपने लाखों समर्थकों के साथ हिन्दू धर्म को छोड़ा और बौद्ध धर्म अपना लिया था. आज महाराष्ट्र के नागपुर में 69वां 'धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस' मनाया जा रहा है. 14 अक्टूबर 1956 को दशहरे के दिन भारत रत्न बाबासाहेब डॉ. भीमराव आम्बेडकर ने इसी नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ धम्म दीक्षा ली थी.

वर्ण व्यवस्था के खिलाफ थे बाबा साहब

बाबा साहब ने मजदूर, कमजोर और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जीवन का एक हिस्सा लंबी लड़ाई में लगा दिया था. समाज में पीछे छूटे तबके को बराबर लाने के लिए और समानता का ​अधिकार दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया. तथाकथित निचले कुल में जन्में भीमराव अंबेडकर ने बचपन से ही भेदभाव को झेला था और इस पीड़ा का काफी करीब से देखा था. बाबा साहब हिन्दू धर्म की वर्ण व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे. ​फिर एक समय ऐसा आया जब उन्होंने हिन्दू धर्म को छोड़ने का फैसला ले लिया. ये फैसला एक दिन का नहीं था इसके पीछे लंबी दास्तां हैं. चलिए जानते हैं बाबा साहब को हिन्दू धर्म क्यों छोड़ना पड़ा था.

अंबेडकर ने क्यों छोड़ा हिन्दू धर्म?

बाबा साहब भीम राव अंबेडकर ने बचपन से ही जातिवाद को झेला था. वो भेदभाव का दंश झेल चुके थे. लंबे संघर्ष के बाद जब उन्हें सुधार की कोई उम्मीद ना बची तब आखिरकार बाबा साहब ने हिन्दू धर्म को छोड़ने की घोषणा करनी पड़ी. 13 अक्टूबर 1935 को अंबेडकर ने एक घोषणा की. इस घोषणा में उन्होंने कहा कि वो हिन्दू धर्म को छोड़ने का फैसला कर चुके हैं. इसी के साथ उन्होंने कहा कि मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है. उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के विकास के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है जो समानता, स्वतंत्रता और करुणा है. अंबेडकर का कहना था कि धर्म मनुष्य के लिए है न कि मनुष्य धर्म के लिए है. उनके अनुसार जातिवाद के चलते हिन्दू धर्म में ये तीन ही चीजों की कमी थी. आखिरकार 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लाखों समर्थकों के साथ हिन्दू धर्म को छोड़का बौद्ध धर्म अपना लिया था.

क्यों अपनाया बौद्ध धर्म

बाबा साहब अंबेडकर ने ​वर्ण व्यवस्था जातिवाद को खत्म करने के लिए सामाजिक लड़ाई के सा​थ कानूनी लड़ाई भी लड़ी, लेकिन उनके सभी प्रयास विफल रहे. इसके बाद उन्हें लगा कि अब हिन्दू धर्म से वर्ण व्यवस्था और छुआ छूत को खत्म नहीं किया जा सकता है. अंबेडकर ने अपने भाषण में कहा कि अगर सम्मानजनक जीवन और समान अधिकार चाहते हो तो धर्म परिवर्तन ही एक मात्र रास्ता है. उन्होंने कहा कि मैं हिन्दू के रूप में पैदा हुआ हूं, लेकिन हिन्दू के रुप में मरूंगा नहीं, कम से कम ये तो मेरे वश में है. बाकि धर्मों के होते हुए बौद्ध धर्म को ही चुनने के पीछे भी कई कारण थे. बौद्ध धर्म अपनाने के पीछे अंबेडकर का मानना था कि बौद्ध धर्म प्रज्ञा, करूणा प्रदान करता है. इसी के साथ बौद्ध धर्म समता का अधिकार देता है.

