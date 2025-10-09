Advertisement
इस बार ईको-फ्रेंडली दिवाली के लिए फॉलो करें ये आसान से टिप्स, नेचर के साथ हेल्थ भी सेफ

Diwali Eco-Friendly Celebration Tips: दिवाली पर लाइट, रंग बिरंगी रोशनी सजावट और पटाखों से एनवायरमेंट पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है. अगर आप दीपावली (diwali 2025) को ईको-फ्रेंडली बनाना चाहते हैं तो ये कमाल के टिप्स फॉलो करें.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 09, 2025, 08:27 PM IST
इस बार ईको-फ्रेंडली दिवाली के लिए फॉलो करें ये आसान से टिप्स, नेचर के साथ हेल्थ भी सेफ

Eco-Friendly Diwali: पूरा देश दिवाली की तैयारियों में जुट गया है. घरों की साफ-सफाई से लेकर जमकर शॉपिंग की जा रही है. इसी बीच अगर आप दिवाली को स्पेशल और ईको-फ्रेंडली बनाना चाहते हैं तो ये स्टोरी आपके लिए है. हम आपको वो कुछ टिप्स बताएंगे. जिससे आप अपनी दिवाली को ईको-फ्रेंडली बना सकते हैं. 

पटाखे न जलाएं
दिवाली पर बच्चे पटाखे जलाकर खुशियां मनाते हैं, लेकिन इससे ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण होता है जो आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है. पॉल्यूशन की वजह से सांस से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है. आप पटाखे जलाने के बजाय दीयों और मोमबत्तियां जलाकर रोशनी के इस पर्व को धूमधाम से मनाएं.
यह भी पढ़ें: जहां तक नजर पहुंची सिर्फ गाडियां ही गाडियां, 'गोल्डन हॉलिडे वीक' के बाद चीन में लगा भीषण जाम; वीडियो देखें

 

मिट्टी के दीयों का उपयोग करें
प्लास्टिक और फैंसी दिए जलाने की बजाय मिट्टी के पारंपरिक तरीके से बने दीयों को यूज करें. ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं और एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. दीयों को जलाने के लिए देसी घी या तेल का उपयोग करें.
यह भी पढ़ें: इस ऑटो वाले की कमाई जानकर पकड़ लेंगे माथा, करोड़ो के घर तो रेंट पर हैं इसके अलावा...

 

रंगों से नहीं फूलों से बनाएं रंगोली
सिंथेटिक कलर पर्यावरण के लिए सही नहीं है, ये जल प्रदूषण का कारण बनते हैं. इसके अलावा आप रंगोली बनाने के लिए ताजा फूलों की पंखुड़ियों (जैसे गेंदा, गुलाब) का उपयोग कर सकते हैं. ये तरीका प्राकृतिक खुशबू फैलाने में मदद करेगा. रंगोली को बनाने में आप चावल का आटा, हल्दी, कुमकुम जैसे नेचुरल कलर का यूज कर सकते हैं.

नेचुरल सलावट करें
दिवाली पर प्लास्टिक की झालर ना लगाएं. इसकी जगह घर को सजाने के लिए आप कांच की बोतलें, सूखे पत्ते या हाथ से बनी आर्ट का यूज कर सकते हैं. इसके अलावा आप दिवाली पारंपरिक ढोल-नगाड़े बजा सकते हैं ये तेज आवाज वाले पटाखों से काफी बेहतर हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 

