ऐसी दिवाली पहले कभी नहीं देखी... 'वडाली' ने बांधा ऐसा शमा, पांव तक नहीं हिला सके देखने वाले

Diwali Performance: दिवाली का जश्न इस बार कुछ अलग ही अंदाज में मनाया गया. रौनक-ए-रोशनी नामक इस ग्रैंड इवेंट ने पूरे शहर को संगीत, संस्कृति और रोशनी के जादू में डुबो दिया. सैकड़ों मेहमानों ने इस खुशनुमा शाम का हिस्सा बनकर उत्सव को और भी खास बना दिया. उस शाम की सबसे बड़ी खासियत रही सूफी गायक लखविंदर वडाली की लाइव परफॉर्मेंस, जिनकी दिल को छू लेने वाली आवाज ने हर श्रोता को मंत्रमुग्ध कर दिया. 3000 से अधिक मेहमान उनके सुरों पर झूम उठे. हर धुन में प्यार, अपनापन और त्योहार की भावना झलक रही थी, जिसने इस रात को सचमुच भव्य बना दिया.

म्यूजिक ने लोगों का कैसे जीता सबका दिल?

संगीत के साथ-साथ “रौनक-ए-रोशनी” में शॉपिंग स्टॉल से लेकर खाने-पीने का भी बेहतरीन इंतजाम था. खासतौर पर तैयार किए गए गॉरमेट फूड और शॉपिंग स्टॉल्स ने माहौल को पूरी तरह से फेस्टिव बना दिया. मेहमानों ने स्वाद और मनोरंजन दोनों का आनंद एक ही जगह पर लिया. रात के अंत में तारों भरे आसमान के नीचे डिनर ने इस जादुई शाम को पूरा कर दिया. संगीत, स्वाद और रौशनी का संगम ऐसा था कि हर कोई इस रात को अपनी यादों में संजोकर ले गया. लोग कहते दिखे, “ऐसी दिवाली पहले कभी नहीं देखी.”

सेंट्रल पार्क ने इस इवेंट से क्या संदेश दिया?

रौनक-ए-रोशनी के जरिए गुरुग्राम के सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट्स स्थित इवेंट में शामिल होने वाले लोगों ने बेहद ही अलग अनुभव लिया. लग्जरी सिर्फ रहने का तरीका नहीं, बल्कि एक अनुभव है जहां संस्कृति, संगीत और एकता का संगम होता है. यह इवेंट न सिर्फ दिवाली का जश्न था, बल्कि भारतीय परंपरा और आधुनिक जीवनशैली के खूबसूरत मेल का प्रतीक भी बना.