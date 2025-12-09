Advertisement
मंदिर के बाहर बैठा डॉगी ऐसे दे रहा ‘आशीर्वाद’, वीडियो देख लोग बोले- ये कोई साधारण कुत्ता नहीं!

मंदिर के द्वार पर बैठे एक डॉगी का श्रद्धालुओं को पंजे से आशीर्वाद देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. लोगों ने इसे भगवान की लीला और प्यार का संदेश बताया. लाखों व्यूज़ पा चुका यह क्लिप यूजर्स को भावुक कर रहा है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 09, 2025, 05:51 PM IST
सोशल मीडिया पर आए दिन अनोखे और दिल छू लेने वाले वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन हाल ही में सामने आया एक वीडियो लोगों के दिलों में खास जगह बना रहा है. इस वीडियो में एक डॉगी मंदिर के प्रवेश द्वार पर बैठा दिखाई देता है और खास बात यह है कि वह दर्शन करके लौट रहे हर श्रद्धालु को अपने पंजे से आशीर्वाद देता नजर आता है. इस अनोखे दृश्य को देखकर लोग दंग रह गए और कहने लगे कि “पता नहीं भगवान किस रूप में आ जाएं…” यही वजह है कि यह वीडियो अब तेजी से वायरल है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

 डॉगी से आशीर्वाद लेते दिखे श्रद्धालु

वायरल वीडियो में दिखा जा सकता है कि मंदिर में दर्शन करने आए लोग जैसे ही पूजा करके बाहर निकलते हैं, द्वार पर बैठा डॉगी बड़े ही शांत और प्यारे तरीके से अपना पंजा आगे बढ़ाकर उन्हें आशीर्वाद देता है. श्रद्धालु भी मुस्कुराते हुए उसकी ओर हाथ बढ़ाते हैं और कई लोग तो उसे सहलाकर अपना प्यार जताते हैं. मंदिर में मौजूद अन्य लोग भी यह दृश्य देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं. यूजर्स ने इसे “दिल पिघला देने वाला पल” बताया है. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, “ये तो असली द्वारपाल है, बिना भेदभाव सभी को आशीर्वाद देता है.”

A post shared by Niva Koch (@banikoxh172)

 वीडियो पर यूजर्स की दिलचस्प प्रतिक्रियाएं

लोगों ने वीडियो देखकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. कई यूजर्स इसे भगवान की लीला बताने लगे, तो कुछ ने लिखा कि असली भक्ति वही है, जब हम इंसान हों या जानवर सबसे प्यार करें. कुछ लोग इसे मंदिर की सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ते दिखे. उनका कहना है कि जहां लोग शांति और भक्ति के साथ आते हैं, वहां मौजूद जानवर भी उस माहौल को महसूस करते हैं. कई लोगों ने इस प्यारे डॉगी को “भक्तों का छोटा पुजारी” भी कहा. सोशल मीडिया पर वीडियो को लाखों बार देखा जा चुका है और यह तेजी से फैल रहा है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Viral VideoTrending videoTrending news

