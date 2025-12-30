Advertisement
घर में मम्मी-दीदी या बीवी कर रही हैं ये गलतियां तो बोलें- रुक जाएं! जानें किचन में स्टेनलेस स्टील बर्तन क्यों है जरूरी

घर में मम्मी-दीदी या बीवी कर रही हैं ये गलतियां तो बोलें- रुक जाएं! जानें किचन में स्टेनलेस स्टील बर्तन क्यों है जरूरी

Stainless Steel Utensils: स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में खाना पकाने और खाने के 5 बड़े फायदे क्या हैं, जानिए कैसे यह कुकवेयर आपकी सेहत, स्वच्छता और रोजमर्रा की सुरक्षा के लिए सबसे भरोसेमंद विकल्प माना जा रहा है.

 

Dec 30, 2025
घर में मम्मी-दीदी या बीवी कर रही हैं ये गलतियां तो बोलें- रुक जाएं! जानें किचन में स्टेनलेस स्टील बर्तन क्यों है जरूरी

Healthy Cooking: स्टेनलेस स्टील की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह नॉन-रिएक्टिव होता है, यानी यह किसी भी तरह के भोजन के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करता. टमाटर, नींबू, सिरका या खट्टे फल जैसी चीजें पकाने पर भी खाने का स्वाद, रंग और पोषण सुरक्षित रहता है. दूसरी धातुओं की तरह इसमें से कोई हानिकारक तत्व भोजन में नहीं घुलता, जिससे खाने की प्राकृतिक गुणवत्ता बनी रहती है. यही वजह है कि स्वास्थ्य संस्थान फूड-ग्रेड स्टेनलेस स्टील को सुरक्षित मानते हैं.

किचन को हाइजीनिक कैसे बनाता है ये स्टील?

स्टेनलेस स्टील की सतह चिकनी और नॉन-पोरस होती है, जिससे इसमें बैक्टीरिया, गंदगी या बदबू टिक नहीं पाती. यह तरल को सोखता नहीं है और माइक्रोस्कोपिक दरारों में कीटाणुओं के पनपने की संभावना बहुत कम होती है. यही कारण है कि रोजमर्रा के खाना पकाने और कच्चे खाद्य पदार्थ तैयार करने के लिए इसे ज्यादा स्वच्छ और सुरक्षित माना जाता है. इससे फूड पॉइजनिंग और अन्य संक्रमणों का खतरा भी कम होता है.

नॉन-स्टिक मुकाबले स्टेनलेस स्टील क्यों ज्यादा सुरक्षित?

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन (NIN) के अनुसार, नॉन-स्टिक बर्तनों में इस्तेमाल होने वाली कोटिंग जैसे PTFE या PFOA अधिक गर्म होने या खराब होने पर हानिकारक धुएं छोड़ सकती है. लंबे समय तक इसका संपर्क स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह माना जाता है. इसके उलट, स्टेनलेस स्टील में कोई कोटिंग नहीं होती, जो गर्मी में खराब हो. यह उच्च तापमान पर भी स्थिर रहता है और रोजमर्रा के खाना पकाने के लिए केमिकल जोखिम से मुक्त विकल्प बनता है.

क्या स्टेनलेस स्टील खतरे से बचाता है?

कुछ पारंपरिक बर्तनों जैसे एल्युमिनियम या पीतल से खाना पकाने के दौरान हानिकारक धातुएं भोजन में मिल सकती हैं. न्यूट्रिशन एडवाइजर, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और रिसर्चर्स के अनुसार, स्टेनलेस स्टील में सामान्य उपयोग के दौरान धातु का रिसाव बेहद कम होता है. यही वजह है कि विशेषज्ञ इसे लंबे समय तक सुरक्षित और भरोसेमंद कुकवेयर मानते हैं और रोजाना इस्तेमाल की सलाह देते हैं.

सफाई के मामले में स्टेनलेस स्टील क्यों सबसे आसान?

स्टेनलेस स्टील के बर्तन गर्म पानी, साबुन या डिशवॉशर से आसानी से साफ हो जाते हैं. इसमें खाने के कण या बैक्टीरिया जमा होने का खतरा नहीं रहता. आसान सफाई सीधे तौर पर बेहतर किचन हाइजीन को बढ़ावा देती है और हर इस्तेमाल के बाद संक्रमण की संभावना को कम करती है. यही कारण है कि न्यूट्रिशन और हेल्थ एक्सपर्ट स्टेनलेस स्टील को सुरक्षित, टिकाऊ और सेहतमंद विकल्प मानते हैं.

