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Hindi NewsTrendingट्रिप खत्म होने के बाद आई भारत की याद, कैमरे पर रोने लगी विदेशी महिला, इंडियन्स बोले- वेलकम बैक

ट्रिप खत्म होने के बाद आई भारत की याद, कैमरे पर रोने लगी विदेशी महिला, इंडियन्स बोले- वेलकम बैक

Videshi Ladki Missing India: सोशल मीडिया पर एक विदेशी लड़की का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. जो भारत को याद कर रोने लगती है. भारतीय लोगों ने वीडियो को खूब प्यार दिया और वापस इंडिया आने की रिक्वेस्ट की. इस वीडियो ने करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Mar 29, 2026, 05:07 PM IST
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भारत को याद कर भावुक होती विदेशी लड़की. फोटो क्रेडिट इंस्टाग्राम: @dijidol
भारत को याद कर भावुक होती विदेशी लड़की. फोटो क्रेडिट इंस्टाग्राम: @dijidol

Foreign Girl Missing India: जहां एक तरफ विदेश घूमना एक ट्रेंड बनता जा रहा है, लोग वीजा अप्लाई कराने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि विदेशी लोग भारत को कितना पसंद करते हैं? आप जहां जाने का प्लान कर रहे हैं, वहां के लोग भारत आने को तरस रहे हैं. वो जब भारत आते हैं तो न सिर्फ ऐतिहासिक जगहों पर घूमते हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति को भी जीते हैं. जब टूरिस्ट भारत से वापस अपने देश लौटते हैं तो भारत और भारत के लोगों को बहुत मिस सकते हैं. इसी बात का उदाहरण ये लड़की है. लड़की भारत से जाने के बाद यहां के लोगों को मिस कर रही है और रो रही है. 

जब विदेशी भारत आते हैं तो यहीं का हो जाते है. भारत की संस्कृति, पहनावा और खानपान को जीते हैं. वापस अपने देश जाकर भी भारत की खुशबू उन्हें सताती है और कभी-कभी वो भावुक हो जाते हैं. इस विदेशी लड़की के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रिप खत्म होने के बाद जब वो भारत से अपने देश वापस चली जाती है तो उसे भारत की बहुत याद आती है. वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की इंडिया को मिस कर रही है और रोने लगती है. वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. लोग कमेंट बॉक्स में वापस भारत आने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: विदेशी टूरिस्ट ने ली खांसी की दवा, रेट सुन खुशी से झूम उठी महिला बोली- आज के बाद...

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वायरल हो गया वीडियो

वायरल हो रहा वीडियो इंस्टाग्राम पर @dijidol नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया. कैप्शन में लिखा है, "मुझे इंडिया की बहुत याद आ रही है." खबर लिखे जाने तक 5.3 मिलियन से ज्यादा लोग वीडियो देख चुके हैं. इतना ही नहीं, 1.7 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.  

क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देख भारतीय लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा, "हमारा भारत प्यारा ही इतना है, जो भी इसे देखे उसे इससे प्यार हो जाता है." एक यूजर ने लिखा, "वेलकम बैक हम आपका इंतजार कर रहे हैं." एक अन्य यूजर ने लिखा, "तुम क्यों रो रही हो? क्या भारत में तुम्हारे साथ कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, या तुम्हें बस भारत की याद आ रही है?"

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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