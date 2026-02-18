Advertisement
सड़क पर पलटा विदेशियों से भरा ई-रिक्शा, हेल्प के लिए पहुंची भीड़; उठे ये गंभीर सवाल

Foreigners E-Rickshaw Overturned: पंजाब के अमृतसर में ई-रिक्शा बीच रास्ते में पलट जाता है. इस रिक्शे में विदेशी सवार थे जो रिक्शा पलटने के बाद फंस जाते हैं. इसके बाद वहां मदद के लिए भीड़ जमा हो गई. यूजर्स ने ई-रिक्शा की सेफ्टी पर सवाल खड़े किए. आप भी देखें ये वायरल वीडियो.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 18, 2026, 05:59 PM IST
E-Rickshaw Overturned: हर साल लाखों विदेशी भारत घूमने आते हैं. इस दौरान वे न सिर्फ भारत के खूबसूरत शहरों में घूमते हैं, बल्कि यहां की अलग अलग परंपराओं और खान पान को भी जीते हैं. भारत के ये अनोखे रंग वो अपने साथ लेकर जाते हैं. जो जीवन भर उनकी यादों में सेव हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी भारत में विदेशियों के साथ ऐसी घटना हो जाती है जो देश की इमेज में डेंट लगाने का काम करती है. कभी कोई आना जीरो सिविक सेंस दिखा देता है तो कभी कोई उनके सामने कचरा फैलाता दिख जाता है. अब जो वीडियो सामने आ रहा है उसने रोड सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. एक टिर्री यानी ई-रिक्शा विदेशियों को लेकर जा रही थी कि रास्ते में ही पलट गई. इस दौरान वे टूरिस्ट रिक्शे में फंस गए. चलिए जानते हैं आगे क्या हुआ? इस वीडियो ने टिर्री में सवारी की सेफ्टी को लेकर बहस छेड़ दी है. लोगों का मानना है कि इसमें सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है ये हल्के से झटके या गड्ढे में पहिया आते ही पलट जाती है. 

कहां गिरा रिक्शा?
दरअसल, कुछ विदेशी टूरिस्ट पंजाब के अमृतसर में घूमने आए थे. इस दौरान वो ई-रिक्शा में बैठकर सफर कर रहे थे. इस दौरान सुमन कैसल के सामने ये रिक्शा पलट गया जिससे टूरिस्ट रिक्शे में ही फंस गए. इसके बाद रिक्शे में से फंसे लोगों को निकालने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई. इस वीडियो को देखकर ज्यादातर यूजर्स नाराज हैं. यूजर्स ई-रिक्शा चलाने वालों के व्यवहार पर सवाल खड़े कर रहे हैं. ज्यादातर यूजर्स का कहना है कि इनको ड्राइविंग का कोई अनुभव नहीं होता है और ये कहीं भी रोक देते हैं या मोड़ देते हैं. चलिए देखते हैं ये वीडियो और जानते हैं कि लोगों ने इस पर अपनी क्या राय रखी.

किसने पोस्ट किया वीडियो?
विदेशी टूरिस्ट के पलटे इस रिक्शे का वीडियो इंस्टाग्राम पर @pahadiparindeyy नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर मात्र 23 घंटे में 11 हजार से भी ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं यूजर्स कमेंट सेक्शन में खुलकर रिएक्ट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, पुलिस की गाड़ी सामने से चली गई पर हेल्प नहीं की.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

