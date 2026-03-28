ई का है भइया? मेंढ़क से दोस्ती कर डाली, तालाब से कूदते-कूदते हुए आया! Video पर नहीं होगा यकीन

Mendak Ki Dosti: आपने लोगों को पेट्स के तौर पर बिल्ली और कुत्ता जैसे जानवरों को देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी पालतू मेंढक देखा है. जी हां, वायरल हो रहा वीडियो इंसान और मेंढक के बीच बॉन्डिंग को दिखाता है. ये न सिर्फ दोस्ती का वीडियो है, बल्कि एक दूसरे पर भरोसा और प्यार का मोमेंट भी है. यूजर्स इस वीडियो पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं और बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि दो शख्स किसी तालाब के पास बैठे हैं. इस दौरान वो एक मेंढक को पानी में छोड़ देते हैं, लेकिन ये लोग तब चौंक जाते हैं जब वो पानी में तैरता हुआ वापस आता दिखाई देता है. कैमरा जूम होने पर दिखाई देता है कि मेंढक तालाब में दूर से ही कूदता हुआ पास हा रहा है. मेंढक पूरे भरोसे के साथ शख्स के पास आ जाता है. ये लड़का पानी में अपना हाथ डालता है और मेंढक सीधा हाथ पर आता है. इसके बाद वो कैमरे में जूम करके मेंढक को दिखाता है. दूसरा दोस्त मेंढक को दोबारा पानी में छोड़ने की सलाह देता है, लेकिन इस बार शख्स ने मेंढक को इतना दूर फेंका जिससे वो वापस आने की हिम्मत नहीं जुटा सका. इंसान और मेंढक के बीच भरोसे का ये रिश्ता जितना प्यारा है उतना ही चौंकाने वाला है. चलिए वीडियो देखते हैं.

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क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देख यूजर्स बड़ी संख्या में कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "मेंढक बहुत सीधा कीड़ा होता है. इसे नही मारना चाहिए." दूसरे यूजर ने लिखा, "एकदम सरप्राइजिंग है." एक अन्य यूजर ने लिखा, "इंसान से बेहतर तो यही है."

किसने शेयर किया वीडियो

वायरल हो रहा वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @annu_1AD नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 8 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.