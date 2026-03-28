Advertisement
trendingNow13156569
Hindi NewsTrendingई का है भइया? मेंढ़क से दोस्ती कर डाली, तालाब से कूदते-कूदते हुए आया! Video पर नहीं होगा यकीन

ई का है भइया? मेंढ़क से दोस्ती कर डाली, तालाब से कूदते-कूदते हुए आया! Video पर नहीं होगा यकीन

Mendak Ki Dosti Ka Video: सोशल मीडिया पर मेंढक और इंसान के बीच दोस्ती का खूबसूरत वीडियो वायरल हो रहा है. आपने आज तक ऐसी दोस्ती नहीं देखी होगी. वीडियो देख आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा कि आखिर कोई मेंढक को दोस्त कैसे बना सकता है. 

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Mar 28, 2026, 12:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तालाब से वापस शख्स के हाथ में आता मेंढक. फोटो क्रेडिट: X @annu_1AD
तालाब से वापस शख्स के हाथ में आता मेंढक. फोटो क्रेडिट: X @annu_1AD

Mendak Ki Dosti: आपने लोगों को पेट्स के तौर पर बिल्ली और कुत्ता जैसे जानवरों को देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी पालतू मेंढक देखा है. जी हां, वायरल हो रहा वीडियो इंसान और मेंढक के बीच बॉन्डिंग को दिखाता है. ये न सिर्फ दोस्ती का वीडियो है, बल्कि एक दूसरे पर भरोसा और प्यार का मोमेंट भी है. यूजर्स इस वीडियो पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं और बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि दो शख्स किसी तालाब के पास बैठे हैं. इस दौरान वो एक मेंढक को पानी में छोड़ देते हैं, लेकिन ये लोग तब चौंक जाते हैं जब वो पानी में तैरता हुआ वापस आता दिखाई देता है. कैमरा जूम होने पर दिखाई देता है कि मेंढक तालाब में दूर से ही कूदता हुआ पास हा रहा है. मेंढक पूरे भरोसे के साथ शख्स के पास आ जाता है. ये लड़का पानी में अपना हाथ डालता है और मेंढक सीधा हाथ पर आता है. इसके बाद वो कैमरे में जूम करके मेंढक को दिखाता है. दूसरा दोस्त मेंढक को दोबारा पानी में छोड़ने की सलाह देता है, लेकिन इस बार शख्स ने मेंढक को इतना दूर फेंका जिससे वो वापस आने की हिम्मत नहीं जुटा सका. इंसान और मेंढक के बीच भरोसे का ये रिश्ता जितना प्यारा है उतना ही चौंकाने वाला है. चलिए वीडियो देखते हैं.

(यह भी पढ़ें: ये है नेचर की खूबसूरती! जानें क्यों वायरल हो रहा काले हंस और मछलियों का वीडियो?)

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देख यूजर्स बड़ी संख्या में कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "मेंढक बहुत सीधा कीड़ा होता है. इसे नही मारना चाहिए." दूसरे यूजर ने लिखा, "एकदम सरप्राइजिंग है." एक अन्य यूजर ने लिखा, "इंसान से बेहतर तो यही है."

किसने शेयर किया वीडियो

वायरल हो रहा वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @annu_1AD नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 8 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

TAGS

FrogBondingviral video

Trending news

फारूक अब्दुल्लाह पर हमले से विधानसभा में हंगामा, ज्यूडिशियल जांच की मांग तेज
Farooq Abdullah Attack
फारूक अब्दुल्लाह पर हमले से विधानसभा में हंगामा, ज्यूडिशियल जांच की मांग तेज
इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, रनवे 28 पर उतरा इंडिगो का प्लेन
IGI
इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, रनवे 28 पर उतरा इंडिगो का प्लेन
केरल चुनाव: किस तरफ झुकेंगे मुस्लिम वोट; क्या BJP बना देगी मुकाबले को त्रिकोणीय जंग
Kerala Elections 2026
केरल चुनाव: किस तरफ झुकेंगे मुस्लिम वोट; क्या BJP बना देगी मुकाबले को त्रिकोणीय जंग
घर में जो चीज मिले... ममता ने महिलाओं से क्या कह दिया, चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मंगाई
West Bengal Election 2026
घर में जो चीज मिले... ममता ने महिलाओं से क्या कह दिया, चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मंगाई
जेवर एयरपोर्ट पहुंचे का PM मोदी, कुछ ही देर में करेंगे हवाई अड्डे का उद्घाटन
Noida International Airport
जेवर एयरपोर्ट पहुंचे का PM मोदी, कुछ ही देर में करेंगे हवाई अड्डे का उद्घाटन
आप उतना ही पेट्रोल भरवाइए... गृह मंत्री अमित शाह ने देश की जनता से क्या अपील की?
amit shah news
आप उतना ही पेट्रोल भरवाइए... गृह मंत्री अमित शाह ने देश की जनता से क्या अपील की?
रुपाली चाकणकर का एक और इस्तीफा, छोड़ा इस पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष का पद
Rupali Chakankar
रुपाली चाकणकर का एक और इस्तीफा, छोड़ा इस पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष का पद
असम में महिलाएं और Gen-Z बनेंगे किंगमेकर? NDA की वापसी का गणित तैयार; सरमा का दांव
Assam Elestion 2026
असम में महिलाएं और Gen-Z बनेंगे किंगमेकर? NDA की वापसी का गणित तैयार; सरमा का दांव
जब दिन को 10 घंटे और घंटे को 100 मिनट में बांटा गया; कैसे तय हुआ 60 वाला फॉर्मूला?
History of Time
जब दिन को 10 घंटे और घंटे को 100 मिनट में बांटा गया; कैसे तय हुआ 60 वाला फॉर्मूला?
पुडुचेरी में कांग्रेस को लगा झटका, चुनाव से पहले पूर्व PCC अध्यक्ष ने छोड़ी पार्टी
Puducherry Election 2026
पुडुचेरी में कांग्रेस को लगा झटका, चुनाव से पहले पूर्व PCC अध्यक्ष ने छोड़ी पार्टी